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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Локомотив Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 42
Локомотив Москва 90.5% (38)
X 7.1% (3)
Оренбург 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Оренбург
1.93
4.20
4.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Локомотив Москва
Оренбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 2 (2) 0.33
Марадишвили Константин 2 0.33
Камано Франсуа 1 0.17
Керк Джирано 1 0.17
Изидор Вильсон 1 0.17
Живоглядов Дмитрий 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 3 0.5
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.33
Аюпов Тимур 1 0.17
Башич Иван 1 0.17
Гурциев Батраз 0 0
Марин Джимми 0 0
Эктов Александр 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Баринов Дмитрий 1 1
Мампасси Марк 1 1
Миранчук Антон 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Камано Франсуа 1 0
Куликов Даниил 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 2 1
Сиваков Михаил 3 0
Эктов Александр 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Павловец Александр 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Вера Лукас 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Хотулёв Данила 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
7
88%
1
20%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

12
13
1 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
8
67%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0
Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1
Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Спартак Москва Заявка 6 4 1 1 14 - 4 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
5. Динамо Москва Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
6. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Сочи Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
8. Ахмат Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Химки Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
7. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2022, осталось 2 дня 7 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Локомотив Москва 90.5% (38)
    X 7.1% (3)
    Оренбург 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Оренбург
    1.93
    4.20
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Оренбург

    Исход игры
    Локомотив Москва
    90.5% (38)
    Ничья
    7.1% (3)
    Оренбург
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (20)
    Нет
    50% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    38.1% (16)
    2:0 Локомотив Москва
    31% (13)
    1:0 Локомотив Москва
    9.5% (4)
    3:0 Локомотив Москва
    4.8% (2)
    3:1 Локомотив Москва
    4.8% (2)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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    Локомотив Москва
    Оренбург
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