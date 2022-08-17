Стадион: РЖД Арена
Позже
История личных встреч
Локомотив Москва
Оренбург
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|2 (2)
|0.33
|Марадишвили Константин
|2
|0.33
|Камано Франсуа
|1
|0.17
|Керк Джирано
|1
|0.17
|Изидор Вильсон
|1
|0.17
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|3
|0.5
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.33
|Аюпов Тимур
|1
|0.17
|Башич Иван
|1
|0.17
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|1
|Мампасси Марк
|1
|1
|Миранчук Антон
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Камано Франсуа
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|2
|1
|Сиваков Михаил
|3
|0
|Эктов Александр
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Павловец Александр
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Вера Лукас
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Хотулёв Данила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
8
5
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
7
88%
1
20%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Пропущено
12
13
1 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
8
67%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0
Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1
Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 9
|12
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Химки
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Оренбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|8 - 12
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|2.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|7.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Оренбург
Исход игры
Локомотив Москва
90.5% (38)
Ничья
7.1% (3)
Оренбург
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (21)
Меньше
47.5% (19)
Обе команды забьют
Да
50% (20)
Нет
50% (20)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
38.1% (16)
2:0 Локомотив Москва
31% (13)
1:0 Локомотив Москва
9.5% (4)
3:0 Локомотив Москва
4.8% (2)
3:1 Локомотив Москва
4.8% (2)
1:1 Ничья
4.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!