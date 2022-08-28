А вот и первая карточка в нашем матче. Кордоба отобрал мяч у Померко в центральном круге, рванул в быструю атаку по центру. Полузащитник его догнал и в попытке исправить свою ошибку завалил форварда недалеко от штрафной площади. Это может получиться опасно!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдуард Сперцян! 0:2! Великолепно исполнен штрафной удар! Над самой стенкой отправил мяч Сперцян, по великолепной дуге вогнав его в девятку ворот Бабурина. Такое не берётся!

Бородин спасает! Были близки к голу игроки "Торпедо"! Накрыли хозяева соперника на линии штрафной, быстро разыграли, но Лаптев умудрился пробить точно в защитника "Краснодара"! Весь створ был перед форвардом, но он попал именно в защитника!

Звучит свисток, первый тайм окончен! "Краснодар" смотрится командой более классной, в итоге закономерно ведёт в счёте в матче с "Торпедо". Москвичи имели великолепный момент в концовке тайма, но реализовать его Лаптев не смог. Смогут ли чёрно-белые придумать ещё что-то? Скоро узнаем!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдуард Сперцян! 0:1! Сперцян здорово по центру ворвался в штрафную под передачу на ход, убрал мяч в сторону от Кожемякина и эффектно переиграл Бабурина, по факту перебросив его!

На классе реализовали своё преимущество игроки "Краснодара", и продолжают гости контролировать мяч на половине поля соперника.

ВАР вмешался в дело, смотрели момент с подкатом Самсонова в штрафной площади, но пенальти тут и не пахло. Всё в порядке. Посмотрели фоном момент в специальной комнате и разрешили игру продолжить.

Быстро разыграли мяч игроки "Торпедо", Эркинов в итоге нанёс удар с линии штрафной площади, но успел подставиться Рамирес!

Опасная атака "Краснодара" вновь! Кордоба опасно пробил по центру из-под Прошкина, Бабурин смог в броске переправить мяч на угловой! Рядом со штангой у него получилось!

А вот угловой уже не таким опасным получился у "Краснодара". Отбились игроки "Торпедо" после подачи с угла поля.

29' И вот уже Олусегун отметился в атаке. Сместился игрок "Краснодара" с правого фланга к центру и с левой сходу пробил из-за пределов штрафной площади. Получилось весьма опасно, мяч сверху "облизал" перекладину.

28' Довели игроки хозяев всё-таки дело до опасного прострела после отличного прохода Кожемякина, но Олусегун вынес мяч из штрафной. Никого тут рядом не было.

26' Не самый быстрый темп встречи у нас, игроки "Торпедо" смогли взять мяч под свой контроль, но сильно продвинуться вперёд не получается у хозяев поля.

24' Опасный угловой получился! Хорошая подача от правого флажка в центральную зону, и Кайо смог пробить головой с подступов к вратарской! Получилось прямо по центру, и Бабурин смог мяч поймать!

23' Середина первого тайма у нас идёт. Угловой удалось заработать футболистам "Краснодара", никуда толком гости и не торопятся. Уверены, видимо, в своих силах.

21' Давненько мы не видели в атаке игроков "Краснодара", и вот Олусегун из-за пределов штрафной площади приложился. Получилось низом, да и не очень сильно, в итоге Бабурин мяч в руки забрал.

20' Лебеденко принял мяч на грудь, а вторым касанием красиво отдал в штрафную на ход Лаптеву. И хотя у форварда был офсайд, под мяч он всё равно подстроиться не смог. Очень долго Денис решение принимал.

19' Надо сказать, задержались сейчас игроки "Торпедо" на половине поля соперника, но обострить игру не получается. Маловато конструктивных действий у хозяев.

18' Самсонов по левому флангу мяч протащил, смог с большим трудом всё-таки навесить, а вот его партнёры в штрафную площадь добраться не успели. Отбился "Краснодар".