Замена в составе "Торпедо". Вместо Дениса Лаптева на поле появился Давид Караев.
Первый тайм
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Звучит свисток, первый тайм окончен! "Краснодар" смотрится командой более классной, в итоге закономерно ведёт в счёте в матче с "Торпедо". Москвичи имели великолепный момент в концовке тайма, но реализовать его Лаптев не смог. Смогут ли чёрно-белые придумать ещё что-то? Скоро узнаем!
45'
Бородин спасает! Были близки к голу игроки "Торпедо"! Накрыли хозяева соперника на линии штрафной, быстро разыграли, но Лаптев умудрился пробить точно в защитника "Краснодара"! Весь створ был перед форвардом, но он попал именно в защитника!
45'
2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
44'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдуард Сперцян! 0:2!
Великолепно исполнен штрафной удар! Над самой стенкой отправил мяч Сперцян, по великолепной дуге вогнав его в девятку ворот Бабурина. Такое не берётся!
42'
А вот и первая карточка в нашем матче. Кордоба отобрал мяч у Померко в центральном круге, рванул в быструю атаку по центру. Полузащитник его догнал и в попытке исправить свою ошибку завалил форварда недалеко от штрафной площади. Это может получиться опасно!
41'
А вот угловой уже не таким опасным получился у "Краснодара". Отбились игроки "Торпедо" после подачи с угла поля.
40'
Опасная атака "Краснодара" вновь! Кордоба опасно пробил по центру из-под Прошкина, Бабурин смог в броске переправить мяч на угловой! Рядом со штангой у него получилось!
38'
Вновь в атаку перешли игроки "Краснодара", угловой удалось заработать на правом фланге.
37'
Быстро разыграли мяч игроки "Торпедо", Эркинов в итоге нанёс удар с линии штрафной площади, но успел подставиться Рамирес!
36'
Стараются игроки "Торпедо" перевести игру на половину поля соперника, неплохо сейчас контролируют мяч хозяева поля.
35'
ВАР вмешался в дело, смотрели момент с подкатом Самсонова в штрафной площади, но пенальти тут и не пахло. Всё в порядке. Посмотрели фоном момент в специальной комнате и разрешили игру продолжить.
33'
На классе реализовали своё преимущество игроки "Краснодара", и продолжают гости контролировать мяч на половине поля соперника.
31'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдуард Сперцян! 0:1!
Сперцян здорово по центру ворвался в штрафную под передачу на ход, убрал мяч в сторону от Кожемякина и эффектно переиграл Бабурина, по факту перебросив его!
И вот уже Олусегун отметился в атаке. Сместился игрок "Краснодара" с правого фланга к центру и с левой сходу пробил из-за пределов штрафной площади. Получилось весьма опасно, мяч сверху "облизал" перекладину.
28'
Довели игроки хозяев всё-таки дело до опасного прострела после отличного прохода Кожемякина, но Олусегун вынес мяч из штрафной. Никого тут рядом не было.
26'
Не самый быстрый темп встречи у нас, игроки "Торпедо" смогли взять мяч под свой контроль, но сильно продвинуться вперёд не получается у хозяев поля.
24'
Опасный угловой получился! Хорошая подача от правого флажка в центральную зону, и Кайо смог пробить головой с подступов к вратарской! Получилось прямо по центру, и Бабурин смог мяч поймать!
23'
Середина первого тайма у нас идёт. Угловой удалось заработать футболистам "Краснодара", никуда толком гости и не торопятся. Уверены, видимо, в своих силах.
21'
Давненько мы не видели в атаке игроков "Краснодара", и вот Олусегун из-за пределов штрафной площади приложился. Получилось низом, да и не очень сильно, в итоге Бабурин мяч в руки забрал.
20'
Лебеденко принял мяч на грудь, а вторым касанием красиво отдал в штрафную на ход Лаптеву. И хотя у форварда был офсайд, под мяч он всё равно подстроиться не смог. Очень долго Денис решение принимал.
19'
Надо сказать, задержались сейчас игроки "Торпедо" на половине поля соперника, но обострить игру не получается. Маловато конструктивных действий у хозяев.
18'
Самсонов по левому флангу мяч протащил, смог с большим трудом всё-таки навесить, а вот его партнёры в штрафную площадь добраться не успели. Отбился "Краснодар".
16'
Не получается у "Торпедо" впереди, но и "Краснодару" надо активнее действовать в атаке. Кривцов сейчас попытался быстро атаку разогнать, но его передачу вперёд на Кордобу получилась неточной. Мяч прикатился к Бабурину.
15'
Кривцов напомнил о себе. Никита получил мяч перед штрафной площадью соперника и нанёс удар, но в створ ворот попасть не смог.
14'
Отбились игроки "Краснодара" после подачи с правого фланга, но атака хозяев продолжилась и завершилась подачей с правого фланга. Точно в руки Сафонову получилось.
13'
Лебеденко получил мяч на правом фланге, попытался из-под соперника прострелить в штрафную площадь, но Кайо не пропустил! Угловой зато посмотрим.
11'
Опасный момент! Кордоба накрыл Прошкина, вывалился один на один с голкипером "Торпедо", аккуратно пробивал низом мимо вратаря, но Бабурин в прыжке свою команду выручил! Слишком слабо исполнил форвард "Краснодара"!
10'
Перешли в атаку игроки "Торпедо", Смольников подключился по правому флангу, врывался в штрафную под передачу на ход, но его успел накрыть Бородин. Ещё и за лицевую мяч именно от игрока москвичей улетел.
9'
Неторопливо катают мяч игроки "Краснодара", москвичи всем составом опустились на свою половину поля.
7'
Хорошая проникающая передача в штрафную от Сперцяна на Кордобу, но Джон в борьбе с Кожемякиным так и не смог пробить по мячу. Защитник сильно и не мешал, просто удар не получился.
5'
Контролируют мяч футболисты "Краснодара", вторым номером действует "Торпедо", что впрочем и ожидалось. Посмотрим, как быстро смогут гости своё территориальное преимущество реализовать.
4'
Попытались игроки "Торпедо" выбраться в контратаку, пошла передача налево на Эркинова, который не смог преодолеть защитника. На этом всё и закончилось.
3'
И вот уже весьма опасно получилось! Сафонов мощно вынес мяч вперёд, и он отскочил налево в штрафную на Ионова, который улизнул от Бабурина, с острого угла пробил, но успел защитник "Торпедо"!
2'
Резво команды начинают поединок, "Торпедо" активно в прессинге, и вот уже Нетфуллин в центре поля правила нарушает.
1'
Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Краснодара". В тёмной форме сегодня сыграют гости, а хозяева действуют в белых майках, чёрных трусах.
До матча
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Капитаны команд Артём Самсонов и Матвей Сафонов сегодня в роли капитанов. Сыграли они в монетку, все предстартовые формальности соблюдены. Можно играть в футбол!
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Главный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); Помощники рефери: Максим Ковалёв (Реутов), Андрей Образко (Ставрополь); ВАР - Евгений Турбин (Дмитров), ассистент ВАР - Арам Петросян (Бронницы); Резервный судья - Антон Анопа (Благовещенск).
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Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка 7-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги между командами "Торпедо" (Москва) и "Краснодар". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, друзья!