  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Торпедо Москва
0:2
Второй тайм: 47'
Краснодар
0'
0:1
31' Гол
Сперцян Эдуард
42' Желтая карточка
Померко Алексей
0:2
44' Гол
Сперцян Эдуард
Лаптев не забивает из убойной по...
0:2. Гол Эдуарда Сперцяна (видео...
0:1. Гол Эдуарда Сперцяна (видео...
Олусегун попадает в каркас ворот...
Выход один на один Кордобы (виде...

Ход матча

31'
0:1
Сперцян Эдуард
(Кордоба Джон)
42'
Померко Алексей
 
44'
0:2
Сперцян Эдуард
Прогнозы 141
Торпедо Москва 8.5% (12)
X 15.6% (22)
Краснодар 75.9% (107)
-1
выиграет Краснодар, со счетом 0:2
торпедо не на ходу
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Краснодар
63.15
3.82
3.50
Все Коэффициенты
Новости
12
Бабурин
Егор
4
Кожемякин
Олег
52
Нетфуллин
Равиль
49
Прошкин
Егор
28
Смольников
Игорь
44
Самсонов
Артём
Владимирович
20
Померко
Алексей
35
Енин
Иван
10
Лебеденко
Игорь
22
Эркинов
Хожимат
55
Лаптев
Денис
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
31
Кайо
Силва
44
Бородин
Сергей
Алексеевич
6
Рамирес
Кристиан
8
Черников
Александр
11
Ионов
Алексей
88
Кривцов
Никита
10
Сперцян
Эдуард
40
Олусегун
Олакунле
9
Кордоба
Джон
Торпедо Москва
3-4-2-1
Краснодар
4-1-4-1

История личных встреч

Торпедо Москва
Краснодар

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.14
Померко Алексей 1 (1) 0.14
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 6 (3) 0.86
Олусегун Олакунле 2 0.29
Ионов Алексей 2 0.29
Кордоба Джон 1 0.14
Рамирес Кристиан 1 0.14
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.14
Кривцов Никита 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 2 0
Померко Алексей 2 0
Енин Иван 2 0
Кутепов Илья 0 1
Темников Иван 1 0
Лебеденко Игорь 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Турищев Максим 1 0
Эркинов Хожимат 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 3 0
Сперцян Эдуард 2 0
Черников Александр 0 1
Рамирес Кристиан 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Кривцов Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

2
12
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
40%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3
Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Краснодар 2:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
5. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
8. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
11. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Оренбург Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
13. Пари НН Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
14. Факел Заявка 7 0 4 3 9 - 16 4
15. Торпедо Москва 0:2 Заявка 7 0 1 6 3 - 16 1
16. Урал Заявка 7 0 1 6 1 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Краснодар 2:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пари НН Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
8. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
10. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва 0:2 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    Замена в составе "Торпедо". Вместо Дениса Лаптева на поле появился Давид Караев.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! "Краснодар" смотрится командой более классной, в итоге закономерно ведёт в счёте в матче с "Торпедо". Москвичи имели великолепный момент в концовке тайма, но реализовать его Лаптев не смог. Смогут ли чёрно-белые придумать ещё что-то? Скоро узнаем!
  • Опасный момент
    45'
    Бородин спасает! Были близки к голу игроки "Торпедо"! Накрыли хозяева соперника на линии штрафной, быстро разыграли, но Лаптев умудрился пробить точно в защитника "Краснодара"! Весь створ был перед форвардом, но он попал именно в защитника!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • 2 гола - дубль!
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдуард Сперцян! 0:2!
    Великолепно исполнен штрафной удар! Над самой стенкой отправил мяч Сперцян, по великолепной дуге вогнав его в девятку ворот Бабурина. Такое не берётся!
  • Желтая карточка
    42'
    А вот и первая карточка в нашем матче. Кордоба отобрал мяч у Померко в центральном круге, рванул в быструю атаку по центру. Полузащитник его догнал и в попытке исправить свою ошибку завалил форварда недалеко от штрафной площади. Это может получиться опасно!
  • Угловой
    41'
    А вот угловой уже не таким опасным получился у "Краснодара". Отбились игроки "Торпедо" после подачи с угла поля.
  • Опасный момент
    40'
    Опасная атака "Краснодара" вновь! Кордоба опасно пробил по центру из-под Прошкина, Бабурин смог в броске переправить мяч на угловой! Рядом со штангой у него получилось!
  • 38'
    Вновь в атаку перешли игроки "Краснодара", угловой удалось заработать на правом фланге.
  • 37'
    Быстро разыграли мяч игроки "Торпедо", Эркинов в итоге нанёс удар с линии штрафной площади, но успел подставиться Рамирес!
  • 36'
    Стараются игроки "Торпедо" перевести игру на половину поля соперника, неплохо сейчас контролируют мяч хозяева поля.
  • 35'
    ВАР вмешался в дело, смотрели момент с подкатом Самсонова в штрафной площади, но пенальти тут и не пахло. Всё в порядке. Посмотрели фоном момент в специальной комнате и разрешили игру продолжить.
  • 33'
    На классе реализовали своё преимущество игроки "Краснодара", и продолжают гости контролировать мяч на половине поля соперника.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдуард Сперцян! 0:1!
    Сперцян здорово по центру ворвался в штрафную под передачу на ход, убрал мяч в сторону от Кожемякина и эффектно переиграл Бабурина, по факту перебросив его!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      И вот уже Олусегун отметился в атаке. Сместился игрок "Краснодара" с правого фланга к центру и с левой сходу пробил из-за пределов штрафной площади. Получилось весьма опасно, мяч сверху "облизал" перекладину.
    • 28'
      Довели игроки хозяев всё-таки дело до опасного прострела после отличного прохода Кожемякина, но Олусегун вынес мяч из штрафной. Никого тут рядом не было.
    • 26'
      Не самый быстрый темп встречи у нас, игроки "Торпедо" смогли взять мяч под свой контроль, но сильно продвинуться вперёд не получается у хозяев поля.
    • Опасный момент
      24'
      Опасный угловой получился! Хорошая подача от правого флажка в центральную зону, и Кайо смог пробить головой с подступов к вратарской! Получилось прямо по центру, и Бабурин смог мяч поймать!
    • 23'
      Середина первого тайма у нас идёт. Угловой удалось заработать футболистам "Краснодара", никуда толком гости и не торопятся. Уверены, видимо, в своих силах.
    • 21'
      Давненько мы не видели в атаке игроков "Краснодара", и вот Олусегун из-за пределов штрафной площади приложился. Получилось низом, да и не очень сильно, в итоге Бабурин мяч в руки забрал.
    • Офсайд
      20'
      Лебеденко принял мяч на грудь, а вторым касанием красиво отдал в штрафную на ход Лаптеву. И хотя у форварда был офсайд, под мяч он всё равно подстроиться не смог. Очень долго Денис решение принимал.
    • 19'
      Надо сказать, задержались сейчас игроки "Торпедо" на половине поля соперника, но обострить игру не получается. Маловато конструктивных действий у хозяев.
    • 18'
      Самсонов по левому флангу мяч протащил, смог с большим трудом всё-таки навесить, а вот его партнёры в штрафную площадь добраться не успели. Отбился "Краснодар".
    • 16'
      Не получается у "Торпедо" впереди, но и "Краснодару" надо активнее действовать в атаке. Кривцов сейчас попытался быстро атаку разогнать, но его передачу вперёд на Кордобу получилась неточной. Мяч прикатился к Бабурину.
    • 15'
      Кривцов напомнил о себе. Никита получил мяч перед штрафной площадью соперника и нанёс удар, но в створ ворот попасть не смог.
    • 14'
      Отбились игроки "Краснодара" после подачи с правого фланга, но атака хозяев продолжилась и завершилась подачей с правого фланга. Точно в руки Сафонову получилось.
    • 13'
      Лебеденко получил мяч на правом фланге, попытался из-под соперника прострелить в штрафную площадь, но Кайо не пропустил! Угловой зато посмотрим.
    • Опасный момент
      11'
      Опасный момент! Кордоба накрыл Прошкина, вывалился один на один с голкипером "Торпедо", аккуратно пробивал низом мимо вратаря, но Бабурин в прыжке свою команду выручил! Слишком слабо исполнил форвард "Краснодара"!
    • 10'
      Перешли в атаку игроки "Торпедо", Смольников подключился по правому флангу, врывался в штрафную под передачу на ход, но его успел накрыть Бородин. Ещё и за лицевую мяч именно от игрока москвичей улетел.
    • 9'
      Неторопливо катают мяч игроки "Краснодара", москвичи всем составом опустились на свою половину поля.
    • 7'
      Хорошая проникающая передача в штрафную от Сперцяна на Кордобу, но Джон в борьбе с Кожемякиным так и не смог пробить по мячу. Защитник сильно и не мешал, просто удар не получился.
    • 5'
      Контролируют мяч футболисты "Краснодара", вторым номером действует "Торпедо", что впрочем и ожидалось. Посмотрим, как быстро смогут гости своё территориальное преимущество реализовать.
    • 4'
      Попытались игроки "Торпедо" выбраться в контратаку, пошла передача налево на Эркинова, который не смог преодолеть защитника. На этом всё и закончилось.
    • Опасный момент
      3'
      И вот уже весьма опасно получилось! Сафонов мощно вынес мяч вперёд, и он отскочил налево в штрафную на Ионова, который улизнул от Бабурина, с острого угла пробил, но успел защитник "Торпедо"!
    • Фол, нарушение
      2'
      Резво команды начинают поединок, "Торпедо" активно в прессинге, и вот уже Нетфуллин в центре поля правила нарушает.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Краснодара". В тёмной форме сегодня сыграют гости, а хозяева действуют в белых майках, чёрных трусах.
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Сперцян Эдуард бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Померко Алексей получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Сперцян Эдуард бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Торпедо Москва 0:2 Краснодар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:2 Краснодар

    Исход игры
    Торпедо Москва
    8.5% (12)
    Ничья
    15.6% (22)
    Краснодар
    75.9% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (64)
    Меньше
    44.35% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    31.9% (45)
    1:1 Ничья
    13.5% (19)
    0:1 Краснодар
    12.1% (17)
    0:2 Краснодар
    9.2% (13)
    1:3 Краснодар
    7.1% (10)
    2:1 Торпедо Москва
    2.8% (4)
    0:3 Краснодар
    1.4% (2)
    1:0 Торпедо Москва
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торпедо Москва
    Краснодар
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     