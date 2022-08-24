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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Торпедо Москва
 
Позже
Краснодар

История личных встреч

Торпедо Москва
Краснодар

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.17
Померко Алексей 1 (1) 0.17
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 4 (3) 0.67
Олусегун Олакунле 2 0.33
Ионов Алексей 2 0.33
Кордоба Джон 1 0.17
Рамирес Кристиан 1 0.17
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.17
Кривцов Никита 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 2 0
Енин Иван 2 0
Кутепов Илья 0 1
Темников Иван 1 0
Лебеденко Игорь 1 0
Померко Алексей 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Турищев Максим 1 0
Эркинов Хожимат 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 3 0
Сперцян Эдуард 2 0
Черников Александр 0 1
Рамирес Кристиан 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Кривцов Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

2
12
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
40%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3
Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Спартак Москва Заявка 6 4 1 1 14 - 4 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
5. Динамо Москва Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
6. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Сочи Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
8. Ахмат Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Химки Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
7. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Торпедо Москва 9.8% (4)
    X 22% (9)
    Краснодар 68.3% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Краснодар
    3.80
    3.80
    3.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Краснодар

    Исход игры
    Торпедо Москва
    9.8% (4)
    Ничья
    22% (9)
    Краснодар
    68.3% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (32)
    Нет
    13.51% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    43.9% (18)
    1:1 Ничья
    22% (9)
    1:3 Краснодар
    7.3% (3)
    2:1 Торпедо Москва
    4.9% (2)
    0:1 Краснодар
    4.9% (2)
    0:2 Краснодар
    4.9% (2)
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