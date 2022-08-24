Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Краснодар
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|1
|0.17
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.17
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|4 (3)
|0.67
|Олусегун Олакунле
|2
|0.33
|Ионов Алексей
|2
|0.33
|Кордоба Джон
|1
|0.17
|Рамирес Кристиан
|1
|0.17
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.17
|Кривцов Никита
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Кутепов Илья
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Померко Алексей
|1
|0
|Рейхмен Богдан
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Эркинов Хожимат
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
2
12
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
40%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3
Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 9
|12
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Химки
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Оренбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|8 - 12
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|2.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|7.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Краснодар
Исход игры
Торпедо Москва
9.8% (4)
Ничья
22% (9)
Краснодар
68.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
86.49% (32)
Нет
13.51% (5)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
43.9% (18)
1:1 Ничья
22% (9)
1:3 Краснодар
7.3% (3)
2:1 Торпедо Москва
4.9% (2)
0:1 Краснодар
4.9% (2)
0:2 Краснодар
4.9% (2)
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