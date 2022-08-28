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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ростов
0:0
Второй тайм: 84'
ЦСКА Москва
0'
30' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
41' Желтая карточка
Комличенко Николай
Обляков упускает момент (видео)....
Удар Облякова рядом со штангой (...
Опасный удар Полоза пяткой (виде...
Акинфеев выручает команду (видео...

Ход матча

30'
 
Карраскаль Хорхе
41'
Комличенко Николай
 
60'
Миронов Алексей
Щетинин Кирилл
 
70'
Мельников Степан
Терентьев Денис
 
70'
Прохин Данила
Байрамян Хорен
 
77'
 
Ермаков Никита
Мухин Максим
77'
 
Зделар Саша
Обляков Иван
Прогнозы 182
Ростов 22.5% (41)
X 33.5% (61)
ЦСКА Москва 44% (80)
-1
выиграет Ростов, со счетом 3:2
должны постараться выиграть
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
ЦСКА Москва
3.85
3.80
3.45
Все Коэффициенты
Новости
30
Песьяков
Сергей
5
Терентьев
Денис
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
28
Чернов
Евгений
15
Глебов
Данил
7
Полоз
Дмитрий
88
Щетинин
Кирилл
47
Уткин
Даниил
19
Байрамян
Хорен
27
Комличенко
Николай
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Гайич
Милан
III
27
Мойзес
Барбоза
Роберто
6
Мухин
Максим
10
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
8
Карраскаль
Хорхе
9
Чалов
Фёдор
Ростов
4-1-4-1
ЦСКА Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Ростов
ЦСКА Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

30 матчей

33.3%
16.7%
50%
10 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
К«П
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 5 (1) 0.71
Полоз Дмитрий 3 (2) 0.43
Уткин Даниил 2 0.29
Глебов Данил 1 0.14
Мельников Степан 1 0.14
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 4 (1) 0.57
Чалов Фёдор 4 (1) 0.57
Карраскаль Хорхе 4 (1) 0.57
Кучаев Константин 2 0.29
Набабкин Кирилл 1 0.14
Обляков Иван 1 0.14
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Дивеев Игорь 0 0
Мойзес Барбоза Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 3 0
Миронов Алексей 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Комличенко Николай 2 0
Уткин Даниил 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Зделар Саша 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0
Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
3. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 7 4 2 1 16 - 7 14
4. Краснодар Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Ростов 0:0 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
7. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
8. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
11. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Оренбург Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
13. Пари НН Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
14. Факел Заявка 7 0 4 3 9 - 16 4
15. Урал Заявка 7 0 1 6 1 - 15 1
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Ростов 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пари НН Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5. Ростов 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
8. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
10. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • Замена
    85'
    Двойная замена в составе "Ростова": вместо Дмитрия Полоза и Николая Комличенко на поле вышли Егор Голенков и Артём Нтумба Муамба.
  • 84'
    Ранее три матча по ходу нынешнего чемпионата заканчивались со счётом 0:0. Здесь мы рискуем в четвёртый раз увидеть две "баранки".
  • 83'
    Все три предыдущих воскресных матча в РПЛ были результативными, но эта встреча очень близка, чтобы завершится совсем без голов.
  • Фол, нарушение
    82'
    Уткин выполнял навес в район 11-метровой отметки, где после серии скидок и рикошетов был зафиксирован фол со стороны Комличенко.
  • Фол, нарушение
    81'
    Внезапно выскочили ростовчане в высокий прессинг и сумели отобрать мяч, но москвичи тут же предусмотрительно в глубине поля аккуратно нарушили правила.
  • 80'
    Достаточно глубоко сейчас "Ростов" держит оборону, окопавшись всем составом на своей трети поля. "Армейцам" очень сложно подобраться на ударную дистанцию.
  • 79'
    Очень тяжеловато выглядит в эти минуты Комличенко. Решится ли его поменять Валерий Карпин на кого-то из молодых парней?
  • Замена
    78'
    Двойная замена в составе ЦСКА: вместо Максима Мухина и Ивана Облякова на поле вышли Саша Зделар и Никита Ермаков.
  • 77'
    Карраскаль выполнял заброс на правый фланг атаки, но он получился безадресным - мяч ушёл за лицевую линию поля.
  • 76'
    Владимир Федотов только сейчас готовит свои первые замены. Тяжеловато "армейцам" играть без подпитки свежими силами.
  • 75'
    Не исключено, что "жёлто-синие" просто стараются усыпить бдительность соперника перед ударной концовкой.
  • 74'
    Ростовчане снова принялись пасоваться поперёк поля, не демонстрируя агрессии в атаке. Неужели согласны на ничью?
  • Судья
    73'
    Минутная пауза объявлена на водопой. Валерий Карпин, пользуясь моментом, начал предъявлять претензии некоторым своим подопечным, которыми он недоволен.
  • 72'
    Запаниковали сейчас в своей штрафной площади защитники "Ростова", но в возникшей неразберихе никому из армейцев всё-таки не удалось пробить по воротам.
  • Замена
    71'
    Двойная замена в составе "Ростова": вместо Дениса Терентьева и Хорена Байрамяна на поле вышли Степан Мельников и Данила Прохин.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      70'
      Угловой на левом фланге заработал ЦСКА. Медина выполнил навес на ближнюю штангу, но там находился только Полоз, который головой сумел выбить мяч достаточно далеко.
    • Опасный момент
      69'
      Наконец, хозяева поля провели ответную атаку, в ходе которой в штрафной площади гостей полыхнул небольшой пожал, но завершающий удар с правого края от Байрамяна был смягчён защитником, поэтому не стал проблемой для Акинфеева.
    • 68'
      Нельзя пока сказать, что гол прямо-таки назревает в ворота "Ростова", но всё-таки напряжение регулярно начало возникать неподалёку от ворот, которые защищает Сергей Песьяков.
    • 67'
      В последние минуты ЦСКА владеет игровым и территориальным преимуществом, что, разумеется, не может нравится Валерию Карпину, который очень занервничал сейчас.
    • 66'
      Спокойно ростовчане отбились после подачи углового у своих ворот. Теперь хозяева поля принялись пасоваться поперёк поля на своей половине.
    • Опасный момент
      65'
      Мойзес после короткого паса Карраскаля простреливал вдоль ворот, но мяч рикошетом от Терентьева едва не зашёл в ближний угол. Но Песьяков среагировал и отбил игровой снаряд на угловой.
    • 64'
      Из глубины поля заброс следовал на левый край штрафной площади на забегание Мойзесу, но немного не успел к мячу бразилец - будет удар от ворот для "Ростова".
    • Травма, повреждение
      63'
      Получил какое-то повреждение Песьяков, поэтому в матче пришлось делать паузу и приглашать на газон медицинскую бригаду.
    • Замена
      62'
      Первая замена в составе "Ростова": вместо Кирилла Щетинина на поле вышел Алексей Миронов.
    • Опасный момент
      61'
      ОПАСНО! После подачи с правого фланга Песьяков неудачно на выходе отбил мяч кулаком прямо на Медину, но после этого сразу ринулся на соперника и совершил спасение.
    • 60'
      Карраскаль на левом фланге включил свой дриблинг, пытаясь прорваться в штрафную площадку - двух соперников он обыграл, но третий защитник всё же смог выбить мяч в аут.
    • Опасный момент
      59'
      Набабкин подключился к атаке по правому флангу и выполнил опасную прострельную передачу вдоль ворот, но Песьякову удалось ногой парировать мяч за пределы штрафной площади.
    • 58'
      Болельщики на трибунах завелись, стараясь гнать любимую команду вперёд. Около девяти тысяч любителей футбола присутствуют на этой игре.
    • 57'
      Очень много "Ростов" в этом сезоне забивает со стандартных положений, но вот конкретно в этот вечер ни подачи ни удары опасными не получаются.
    • Фол, нарушение
      56'
      Штрафной удар заработал Комличенко метрах в 28 от ворот соперника. Уткин пробивал со своей левой колотушки, но не лучшим образом получилось - мяч полетел левее створа ворот.
    • Опасный момент
      55'
      Карраскаль с левого фланга сыграл в полукружие штрафной площади на Медину, тот в касание мягко забросил мяч на левый край штрафной площади на Облакова, а Иван головой старался сбросить игровой снаряд на Чалова, но немного неточно получилось и мяч достался Песьякову. 
    • 54'
      Карраскаль пытался разогнать быструю атаку ЦСКА левым флангом, но вовремя на него выдвинулся Сильянов, который, не мудрствуя лукаво, выбил мяч за боковую линию.
    • 53'
      Неспеша некоторые запасные футболисты начали разогреваться за кромкой поля. Не думаю, что замены будут уже в самое ближайшее время, но минут через 10-15 вполне могут быть.
    • Опасный момент
      52'
      Байрамян в ответной атаке с левого фланга выполнил точный навес на дальний край штрафной площади на Полоза, который мощно пробивал с лёту, но мяч полетел над воротами.
    • Опасный момент
      51'
      В контратаке ЦСКА вперёд подключился Гайич, который плотно приложился к мячу с дальней дистанции, но мяч летел практически по центру, что позволило Песьякову справиться с угрозой.
    • Угловой
      50'
      Угловой на правом фланге заработал "Ростов", стараниями Щетинина. Подача последовала в район линии вратарской площади, но Акинфеев там уверенно сыграл на выходе.
    • 49'
      Передача на правый фланг атаки прошла на Полоза, но, несмотря на все его старания, мяч в пределах поля удержать не удалось - мяч вышел за боковую линию всей проекцией.
    • 48'
      В невысоком темпе начались первые минуты второго тайма. Жарко на юге России, что мешает футболистам выложится в этот вечер как следует.
    • 47'
      В первой атаке ростовчан после перерыва Уткин с дальней дистанции пробивал по воротам, но выстрел на себя принял один из защитников ЦСКА.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Без голов пока что в Ростове-на-Дону.
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Обляков обыгрался в "стеночку" с Чаловым и пробивал в касание левой ногой в дальний нижний угол, но немного не попал.
    • Травма, повреждение
      45'
      Щетинин пострадал в жёстком стыке с Мойзесом. Пытались оба футболиста убрать ноги для предотвращения столкновения, но не успели.
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! С правого фланга прошла подача на дальний угол вратарской площади, откуда Чалов выполнил скидку в центр на Облякова, но тот с носка пробил немного мимо ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • 44'
      Карраскаль с левого фланга прострелил в штрафную площадку хозяев, но там на месте были защитники. В атаке вторым темпом навесная подача слева следовала и Чалов головой пробивал по воротам, но получилось несильно и неточно.
    • 43'
      "Ростов" кажется свежее к концовке тайма, но всё равно не рискует, опасаясь, что ЦСКА способен провести быструю и разящую контратаку.
    • Желтая карточка
      42'
      Комличенко после вбрасывания аута вёл борьбу в чужой штрафной площадке, попав локтем в лицо Дивееву, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.
    • Угловой
      41'
      Терентьев по правому флангу подключился в атаке "Ростова", заработав угловой для своей команды. Подача от флажка следовала в район линии вратарской площади, но там борьбу на "втором этаже" выиграли "армейцы".
    • Опасный момент
      40'
      Ещё один штрафной удар заработали ростовчане метрах в 35 от ворот соперника по центральной оси. Уткин отправил мяч в штрафную площадку, где после небольшого пожара московским защитникам всё же удалось разрядить ситуацию.
    • 39'
      Затяжная позиционная атака "армейцев" закончилась ударом с ходу от Набабкина от правого угла штрафной площади, но мяч после выстрела Кирилла полетел на порядок выше ворот.
    • Угловой
      38'
      Видеоассистенты не стали приглашать Виталия Мешкова к монитору. В итоге ЦСКА просто подали угловой с правого фланга, который ничем интересным не закончился.
    • Судья
      37'
      Чалов после заброса из глубины поля падал в чужой штрафной площади после контакта с Глебовым. Судьи решили, что данный эпизод не тянет на назначение пенальти.
    • 36'
      Уткин мягкую подачу выполнял в центр штрафной площади, но защитники ЦСКА там сработали уверенно. Могла получиться перспективная контратака гостей, но она закончилась неудачной передачей от Мойзеса.
    • Фол, нарушение
      35'
      Завелись в последние минуты ростовчане, не выпуская соперников с их половины поля. Штрафной удар сейчас хозяева заработали в глубине поля по центральной оси, немножко ближе к левому краю.
    • 34'
      Уткин выдумал оригинальный вертикальный пас в штрафную площадку, но никто из партнёров по команде не ожидал подобного, поэтому мяч просто без борьбы достался Акинфееву.
    • Опасный момент
      33'
      ОПАСНО! После прострела с правого фланга Полоз пытался элегантно пяткой переправить мяч в дальний нижний угол ворот, но немного не получилось. ЦСКА спасло то, что мяч задел ногу защитника после этого подправления.
    • Офсайд
      32'
      Заброс на Полоза следовал в контратаке "Ростова". Уткин отправлял партнёра по команде в свободную зону, но тот забежал в небольшой офсайд.
    • Желтая карточка
      31'
      Карраскаль на чужой половине поля погорячился с подкатом, врезав точно по ноге Комличенко, за что уже в следующую секунду увидел перед собой жёлтую карточку.
    • 30'
      Полоз у правого края чужой штрафной площади получил мяч, но под прессингом двух соперников не выстоял - "армейцы" вернули мяч под свой контроль.
    • Травма, повреждение
      29'
      Чалов в борьбе за высоко летящий мяч пострадал на чужой половине поля, столкнувшись головой с соперником. Теперь нападающему ЦСКА надо оказать медицинскую помощь.
    • 28'
      С дальней дистанции следовал удар по воротам хозяев поля от Медины. Получилось достаточно плотно, но мяч полетел мимо створа ворот.
    • Судья
      27'
      Судья объявил минутную паузу на водопой. Очень жарко и душно в Ростове-на-Дону, так что подобная пауза предусмотрена регламентом РПЛ.
    • 26'
      В то же время я сомневаюсь, что ничейный результат в этой встрече какую-то из команд устроит, учитывая, что "Спартак" и "Зенит" свои матчи выиграли.
    • 25'
      Большинство экспертов сегодня предсказывали в этом матче большое количество голов, но по такой игре нам точно не стоит ждать голевой феерии - слишком уж команды предпочитают осторожничать.
    • 24'
      Акинфеев продолжает пытаться далеко забрасывать мяч в зону атаки, желая записать на свой счёт очередной голевой пас, но пока что защитники "Ростова" не позволяют никому из соперников уйти от опеки и найти свободное пространство.
    • 23'
      Защитники "Ростова" под прессингом сейчас подсунули мяч Песьякову, из-за чего едва не были нажиты неприятности, но вратарь с левой ноги успел выбить мяч просто в аут.
    • 22'
      Заброс к штрафной площади гостей прошёл, но там после нескольких скидок мяч просто попал в руки к Акинфееву.
    • Травма, повреждение
      21'
      Чалов получил небольшое повреждение в единоборстве с Черновым. Но ничего критического с Фёдором не произошло - боль скоро ушла, поэтому он способен продолжать игру.
    • 20'
      Мойзес на чужой половине поля обрезался, но быструю контратаку ростовчане не развили - Уткин не придумал, каким образом здесь можно было отдать обостряющую передачу.
    • Фол, нарушение
      19'
      ЦСКА в позиционных атаках сложно подобраться к чужим владениям - все зоны подступов перекрыты. После потери мяча гости решили сразу аккуратно нарушить правила.
    • 18'
      Из глубины поля теперь следовал заброс на Комличенко, который сбрасывал мяч налево в расчёте на рывок Байрамяна, однако последний по какой-то причине оказался на месте.
    • Фол, нарушение
      17'
      Комличенко в контратаке "Ростова" вёл борьбу в штрафной площадке за высоко летящий мяч после диагонального навеса справа, но со стороны нападающего было зафиксировано нарушение правил. Николай недоумевает.
    • Офсайд
      16'
      Снова Мойзес на левом фланге атаки ЦСКА оказался в положении "вне игры". Причём длинный пас в его адрес сейчас отправлял Акинфеев.
    • 15'
      "Ростов" сейчас всей командой сел на свою половину поля, держа позиционную оборону, не пытаясь прессинговать соперников.
    • 14'
      Через центральную ось игроки ЦСКА попытались обострить игру, но Чернову удалось сработать на перехвате и выбить мяч в аут. Максимально просто и надёжно стремятся действовать защитники обеих команд.
    • 13'
      Букмекеры пока что отдают небольшое преимущество в своих коэффициентах ЦСКА. Но по голевым эпизодам в первой трети тайма пока что впереди южане. Посмотрим, что будет дальше.
    • 12'
      В ответной атаке ростовчане пытались просочиться к чужой штрафной площади левым краем, но надёжно на опережении сыграл Набабкин, который просто выбил мяч в аут.
    • Угловой
      11'
      Свой первый угловой с правого фланга подали гости, но борьбу в воздухе в этом эпизоде выиграл опытный Осипенко.
    • Травма, повреждение
      10'
      Сильянов после обостряющей передачи в штрафную площадку в подкате выбил мяч на угловой, после чего столкнулся с Песьяковым, пытавшимся сыграть на выходе. Оба игрока "Ростова" в итоге получили ушибы.
    • 9'
      Пока что сложно отдать преимущество одной из команд. "Ростов" и ЦСКА стремятся играть первым номером, но непросто справляться с противодействием оппонентов.
    • Офсайд
      8'
      У ЦСКА из глубины поля следовал заброс к чужой штрафной площади на забегание Чалову, но тот забрался в небольшой офсайд, поторопившись со своим рывком.
    • Угловой
      7'
      После подачи углового с правого фланга Акинфеев неуверенно сыграл на выходе, но опытному вратарю повезло, но мяч от одного из защитников срикошетим ему лежачему прямо в руки.
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! Щетинин сумел на высокой скорости ворваться на правый край штрафной площади, но здорово ему на встречу выдвинулся Акинфеев, который совершил первое спасение в этот вечер.
    • 5'
      Не настроена ни одна из команд на мощный старт этого матча. Думаю, разведка здесь затянется. Хотя, возможно, что-то придаст искру и игра внезапно вспыхнет.
    • Офсайд
      4'
      Заброс на левый фланг атаки следовала у "армейцев" на Мойзеса, но тот забрался в небольшой офсайд, что зафиксировала бригада судей.
    • 3'
      Оба главный тренера выглядят обеспокоенными. Очень высока ответственность за результат в этой встрече.
    • 2'
      Снова немного болельщиков собралось на "Ростов Арене". Хочется надеяться, что ситуация с Fan ID как-то в ближайшее время благоприятно разрешится и посещаемость матчей снова будет на высоком уровне.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Комличенко Николай получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Ростов 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ростов
    22.5% (41)
    Ничья
    33.5% (61)
    ЦСКА Москва
    44% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (75)
    Меньше
    34.78% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    92.17% (106)
    Нет
    7.83% (9)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    19.2% (35)
    1:1 Ничья
    17.6% (32)
    2:2 Ничья
    8.2% (15)
    2:1 Ростов
    7.1% (13)
    1:3 ЦСКА Москва
    2.7% (5)
    3:2 Ростов
    2.2% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    2.2% (4)
    1:0 Ростов
    1.1% (2)
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