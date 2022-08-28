Очень тяжеловато выглядит в эти минуты Комличенко. Решится ли его поменять Валерий Карпин на кого-то из молодых парней?

Достаточно глубоко сейчас "Ростов" держит оборону, окопавшись всем составом на своей трети поля. "Армейцам" очень сложно подобраться на ударную дистанцию.

Внезапно выскочили ростовчане в высокий прессинг и сумели отобрать мяч, но москвичи тут же предусмотрительно в глубине поля аккуратно нарушили правила.

Уткин выполнял навес в район 11-метровой отметки, где после серии скидок и рикошетов был зафиксирован фол со стороны Комличенко.

Все три предыдущих воскресных матча в РПЛ были результативными, но эта встреча очень близка, чтобы завершится совсем без голов.

Ранее три матча по ходу нынешнего чемпионата заканчивались со счётом 0:0. Здесь мы рискуем в четвёртый раз увидеть две "баранки".

Двойная замена в составе "Ростова": вместо Дмитрия Полоза и Николая Комличенко на поле вышли Егор Голенков и Артём Нтумба Муамба.

Двойная замена в составе "Ростова": вместо Дениса Терентьева и Хорена Байрамяна на поле вышли Степан Мельников и Данила Прохин.

Запаниковали сейчас в своей штрафной площади защитники "Ростова", но в возникшей неразберихе никому из армейцев всё-таки не удалось пробить по воротам.

Ростовчане снова принялись пасоваться поперёк поля, не демонстрируя агрессии в атаке. Неужели согласны на ничью?

Не исключено, что "жёлто-синие" просто стараются усыпить бдительность соперника перед ударной концовкой.

Владимир Федотов только сейчас готовит свои первые замены. Тяжеловато "армейцам" играть без подпитки свежими силами.

Карраскаль выполнял заброс на правый фланг атаки, но он получился безадресным - мяч ушёл за лицевую линию поля.

Двойная замена в составе ЦСКА: вместо Максима Мухина и Ивана Облякова на поле вышли Саша Зделар и Никита Ермаков.

ОПАСНО! После подачи с правого фланга Песьяков неудачно на выходе отбил мяч кулаком прямо на Медину, но после этого сразу ринулся на соперника и совершил спасение.

Получил какое-то повреждение Песьяков, поэтому в матче пришлось делать паузу и приглашать на газон медицинскую бригаду.

Из глубины поля заброс следовал на левый край штрафной площади на забегание Мойзесу, но немного не успел к мячу бразилец - будет удар от ворот для "Ростова".

Мойзес после короткого паса Карраскаля простреливал вдоль ворот, но мяч рикошетом от Терентьева едва не зашёл в ближний угол. Но Песьяков среагировал и отбил игровой снаряд на угловой.

Спокойно ростовчане отбились после подачи углового у своих ворот. Теперь хозяева поля принялись пасоваться поперёк поля на своей половине.

В последние минуты ЦСКА владеет игровым и территориальным преимуществом, что, разумеется, не может нравится Валерию Карпину, который очень занервничал сейчас.

Нельзя пока сказать, что гол прямо-таки назревает в ворота "Ростова", но всё-таки напряжение регулярно начало возникать неподалёку от ворот, которые защищает Сергей Песьяков.

Наконец, хозяева поля провели ответную атаку, в ходе которой в штрафной площади гостей полыхнул небольшой пожал, но завершающий удар с правого края от Байрамяна был смягчён защитником, поэтому не стал проблемой для Акинфеева.

Угловой на левом фланге заработал ЦСКА. Медина выполнил навес на ближнюю штангу, но там находился только Полоз, который головой сумел выбить мяч достаточно далеко.

В первой атаке ростовчан после перерыва Уткин с дальней дистанции пробивал по воротам, но выстрел на себя принял один из защитников ЦСКА.

В невысоком темпе начались первые минуты второго тайма. Жарко на юге России, что мешает футболистам выложится в этот вечер как следует.

Передача на правый фланг атаки прошла на Полоза, но, несмотря на все его старания, мяч в пределах поля удержать не удалось - мяч вышел за боковую линию всей проекцией.

Угловой на правом фланге заработал "Ростов", стараниями Щетинина. Подача последовала в район линии вратарской площади, но Акинфеев там уверенно сыграл на выходе.

В контратаке ЦСКА вперёд подключился Гайич, который плотно приложился к мячу с дальней дистанции, но мяч летел практически по центру, что позволило Песьякову справиться с угрозой.

Байрамян в ответной атаке с левого фланга выполнил точный навес на дальний край штрафной площади на Полоза, который мощно пробивал с лёту, но мяч полетел над воротами.

Неспеша некоторые запасные футболисты начали разогреваться за кромкой поля. Не думаю, что замены будут уже в самое ближайшее время, но минут через 10-15 вполне могут быть.

Карраскаль пытался разогнать быструю атаку ЦСКА левым флангом, но вовремя на него выдвинулся Сильянов, который, не мудрствуя лукаво, выбил мяч за боковую линию.

Карраскаль с левого фланга сыграл в полукружие штрафной площади на Медину, тот в касание мягко забросил мяч на левый край штрафной площади на Облакова, а Иван головой старался сбросить игровой снаряд на Чалова, но немного неточно получилось и мяч достался Песьякову.

Штрафной удар заработал Комличенко метрах в 28 от ворот соперника. Уткин пробивал со своей левой колотушки, но не лучшим образом получилось - мяч полетел левее створа ворот.

Очень много "Ростов" в этом сезоне забивает со стандартных положений, но вот конкретно в этот вечер ни подачи ни удары опасными не получаются.

Болельщики на трибунах завелись, стараясь гнать любимую команду вперёд. Около девяти тысяч любителей футбола присутствуют на этой игре.

Набабкин подключился к атаке по правому флангу и выполнил опасную прострельную передачу вдоль ворот, но Песьякову удалось ногой парировать мяч за пределы штрафной площади.

Карраскаль на левом фланге включил свой дриблинг, пытаясь прорваться в штрафную площадку - двух соперников он обыграл, но третий защитник всё же смог выбить мяч в аут.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Без голов пока что в Ростове-на-Дону.

45' ОПАСНО! Обляков обыгрался в "стеночку" с Чаловым и пробивал в касание левой ногой в дальний нижний угол, но немного не попал.

45' Щетинин пострадал в жёстком стыке с Мойзесом. Пытались оба футболиста убрать ноги для предотвращения столкновения, но не успели.

45' ОПАСНО! С правого фланга прошла подача на дальний угол вратарской площади, откуда Чалов выполнил скидку в центр на Облякова, но тот с носка пробил немного мимо ворот.

45' 3 минуты компенсировано.

44' Карраскаль с левого фланга прострелил в штрафную площадку хозяев, но там на месте были защитники. В атаке вторым темпом навесная подача слева следовала и Чалов головой пробивал по воротам, но получилось несильно и неточно.

43' "Ростов" кажется свежее к концовке тайма, но всё равно не рискует, опасаясь, что ЦСКА способен провести быструю и разящую контратаку.

42' Комличенко после вбрасывания аута вёл борьбу в чужой штрафной площадке, попав локтем в лицо Дивееву, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.

41' Терентьев по правому флангу подключился в атаке "Ростова", заработав угловой для своей команды. Подача от флажка следовала в район линии вратарской площади, но там борьбу на "втором этаже" выиграли "армейцы".

40' Ещё один штрафной удар заработали ростовчане метрах в 35 от ворот соперника по центральной оси. Уткин отправил мяч в штрафную площадку, где после небольшого пожара московским защитникам всё же удалось разрядить ситуацию.

39' Затяжная позиционная атака "армейцев" закончилась ударом с ходу от Набабкина от правого угла штрафной площади, но мяч после выстрела Кирилла полетел на порядок выше ворот.

38' Видеоассистенты не стали приглашать Виталия Мешкова к монитору. В итоге ЦСКА просто подали угловой с правого фланга, который ничем интересным не закончился.

37' Чалов после заброса из глубины поля падал в чужой штрафной площади после контакта с Глебовым. Судьи решили, что данный эпизод не тянет на назначение пенальти.

36' Уткин мягкую подачу выполнял в центр штрафной площади, но защитники ЦСКА там сработали уверенно. Могла получиться перспективная контратака гостей, но она закончилась неудачной передачей от Мойзеса.

35' Завелись в последние минуты ростовчане, не выпуская соперников с их половины поля. Штрафной удар сейчас хозяева заработали в глубине поля по центральной оси, немножко ближе к левому краю.

34' Уткин выдумал оригинальный вертикальный пас в штрафную площадку, но никто из партнёров по команде не ожидал подобного, поэтому мяч просто без борьбы достался Акинфееву.

33' ОПАСНО! После прострела с правого фланга Полоз пытался элегантно пяткой переправить мяч в дальний нижний угол ворот, но немного не получилось. ЦСКА спасло то, что мяч задел ногу защитника после этого подправления.

32' Заброс на Полоза следовал в контратаке "Ростова". Уткин отправлял партнёра по команде в свободную зону, но тот забежал в небольшой офсайд.

31' Карраскаль на чужой половине поля погорячился с подкатом, врезав точно по ноге Комличенко, за что уже в следующую секунду увидел перед собой жёлтую карточку.

30' Полоз у правого края чужой штрафной площади получил мяч, но под прессингом двух соперников не выстоял - "армейцы" вернули мяч под свой контроль.

29' Чалов в борьбе за высоко летящий мяч пострадал на чужой половине поля, столкнувшись головой с соперником. Теперь нападающему ЦСКА надо оказать медицинскую помощь.

28' С дальней дистанции следовал удар по воротам хозяев поля от Медины. Получилось достаточно плотно, но мяч полетел мимо створа ворот.

27' Судья объявил минутную паузу на водопой. Очень жарко и душно в Ростове-на-Дону, так что подобная пауза предусмотрена регламентом РПЛ.

26' В то же время я сомневаюсь, что ничейный результат в этой встрече какую-то из команд устроит, учитывая, что "Спартак" и "Зенит" свои матчи выиграли.

25' Большинство экспертов сегодня предсказывали в этом матче большое количество голов, но по такой игре нам точно не стоит ждать голевой феерии - слишком уж команды предпочитают осторожничать.

24' Акинфеев продолжает пытаться далеко забрасывать мяч в зону атаки, желая записать на свой счёт очередной голевой пас, но пока что защитники "Ростова" не позволяют никому из соперников уйти от опеки и найти свободное пространство.

23' Защитники "Ростова" под прессингом сейчас подсунули мяч Песьякову, из-за чего едва не были нажиты неприятности, но вратарь с левой ноги успел выбить мяч просто в аут.

22' Заброс к штрафной площади гостей прошёл, но там после нескольких скидок мяч просто попал в руки к Акинфееву.

21' Чалов получил небольшое повреждение в единоборстве с Черновым. Но ничего критического с Фёдором не произошло - боль скоро ушла, поэтому он способен продолжать игру.

20' Мойзес на чужой половине поля обрезался, но быструю контратаку ростовчане не развили - Уткин не придумал, каким образом здесь можно было отдать обостряющую передачу.

19' ЦСКА в позиционных атаках сложно подобраться к чужим владениям - все зоны подступов перекрыты. После потери мяча гости решили сразу аккуратно нарушить правила.

18' Из глубины поля теперь следовал заброс на Комличенко, который сбрасывал мяч налево в расчёте на рывок Байрамяна, однако последний по какой-то причине оказался на месте.

17' Комличенко в контратаке "Ростова" вёл борьбу в штрафной площадке за высоко летящий мяч после диагонального навеса справа, но со стороны нападающего было зафиксировано нарушение правил. Николай недоумевает.

16' Снова Мойзес на левом фланге атаки ЦСКА оказался в положении "вне игры". Причём длинный пас в его адрес сейчас отправлял Акинфеев.

15' "Ростов" сейчас всей командой сел на свою половину поля, держа позиционную оборону, не пытаясь прессинговать соперников.

14' Через центральную ось игроки ЦСКА попытались обострить игру, но Чернову удалось сработать на перехвате и выбить мяч в аут. Максимально просто и надёжно стремятся действовать защитники обеих команд.

13' Букмекеры пока что отдают небольшое преимущество в своих коэффициентах ЦСКА. Но по голевым эпизодам в первой трети тайма пока что впереди южане. Посмотрим, что будет дальше.

12' В ответной атаке ростовчане пытались просочиться к чужой штрафной площади левым краем, но надёжно на опережении сыграл Набабкин, который просто выбил мяч в аут.

11' Свой первый угловой с правого фланга подали гости, но борьбу в воздухе в этом эпизоде выиграл опытный Осипенко.

10' Сильянов после обостряющей передачи в штрафную площадку в подкате выбил мяч на угловой, после чего столкнулся с Песьяковым, пытавшимся сыграть на выходе. Оба игрока "Ростова" в итоге получили ушибы.

9' Пока что сложно отдать преимущество одной из команд. "Ростов" и ЦСКА стремятся играть первым номером, но непросто справляться с противодействием оппонентов.

8' У ЦСКА из глубины поля следовал заброс к чужой штрафной площади на забегание Чалову, но тот забрался в небольшой офсайд, поторопившись со своим рывком.

7' После подачи углового с правого фланга Акинфеев неуверенно сыграл на выходе, но опытному вратарю повезло, но мяч от одного из защитников срикошетим ему лежачему прямо в руки.

6' ОПАСНО! Щетинин сумел на высокой скорости ворваться на правый край штрафной площади, но здорово ему на встречу выдвинулся Акинфеев, который совершил первое спасение в этот вечер.

5' Не настроена ни одна из команд на мощный старт этого матча. Думаю, разведка здесь затянется. Хотя, возможно, что-то придаст искру и игра внезапно вспыхнет.

4' Заброс на левый фланг атаки следовала у "армейцев" на Мойзеса, но тот забрался в небольшой офсайд, что зафиксировала бригада судей.

3' Оба главный тренера выглядят обеспокоенными. Очень высока ответственность за результат в этой встрече.

2' Снова немного болельщиков собралось на "Ростов Арене". Хочется надеяться, что ситуация с Fan ID как-то в ближайшее время благоприятно разрешится и посещаемость матчей снова будет на высоком уровне.