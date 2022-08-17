Стадион: Ростов Арена
Позже
История личных встреч
Ростов
ЦСКА Москва
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
30 матчей
33.3%
16.7%
50%
10 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|5 (1)
|0.83
|Полоз Дмитрий
|3 (2)
|0.5
|Уткин Даниил
|2
|0.33
|Глебов Данил
|1
|0.17
|Мельников Степан
|1
|0.17
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медина Хесус
|4 (1)
|0.67
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|0.67
|Карраскаль Хорхе
|4 (1)
|0.67
|Кучаев Константин
|2
|0.33
|Набабкин Кирилл
|1
|0.17
|Обляков Иван
|1
|0.17
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Дивеев Игорь
|0
|0
|Мойзес Барбоза Роберто
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|1
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|Миронов Алексей
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|1
|Уткин Даниил
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|3
|0
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0
Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 9
|12
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Химки
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Оренбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|8 - 12
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|2.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|7.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва
Исход игры
Ростов
18.6% (8)
Ничья
32.6% (14)
ЦСКА Москва
48.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
91.89% (34)
Нет
8.11% (3)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
27.9% (12)
1:1 Ничья
18.6% (8)
2:2 Ничья
14% (6)
2:1 Ростов
9.3% (4)
1:3 ЦСКА Москва
7% (3)
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