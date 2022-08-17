  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ростов
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 43
Ростов 18.6% (8)
X 32.6% (14)
ЦСКА Москва 48.8% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
ЦСКА Москва
2.88
3.74
3.45
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ростов
ЦСКА Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

30 матчей

33.3%
16.7%
50%
10 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
К«П
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 5 (1) 0.83
Полоз Дмитрий 3 (2) 0.5
Уткин Даниил 2 0.33
Глебов Данил 1 0.17
Мельников Степан 1 0.17
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 4 (1) 0.67
Чалов Фёдор 4 (1) 0.67
Карраскаль Хорхе 4 (1) 0.67
Кучаев Константин 2 0.33
Набабкин Кирилл 1 0.17
Обляков Иван 1 0.17
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Дивеев Игорь 0 0
Мойзес Барбоза Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 3 0
Миронов Алексей 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Уткин Даниил 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Комличенко Николай 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Зделар Саша 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0
Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Спартак Москва Заявка 6 4 1 1 14 - 4 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
5. Динамо Москва Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
6. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Сочи Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
8. Ахмат Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Химки Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
7. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Ростов 18.6% (8)
    X 32.6% (14)
    ЦСКА Москва 48.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.88
    3.74
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ростов - ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ростов
    18.6% (8)
    Ничья
    32.6% (14)
    ЦСКА Москва
    48.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (26)
    Меньше
    29.73% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (34)
    Нет
    8.11% (3)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    27.9% (12)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    2:2 Ничья
    14% (6)
    2:1 Ростов
    9.3% (4)
    1:3 ЦСКА Москва
    7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ростов
    ЦСКА Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     