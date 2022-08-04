Стадион: Даугава
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаТэйлор
26' Вторая желтая карточкаТэйлор
29' Желтая карточкаЗюзин Артур
29' Желтая карточкаВелла Данстэн
36' Желтая карточкаСантана Эмерсон
0:1
39' ГолВелла Данстэн
42' Желтая карточкаДьяките Али
49' Желтая карточкаСоарес Родолфо
0:1
50' Не забитый пенальтиМареш Петер
80' Желтая карточкаСарич Томислав
1:1
85' ГолИлич Андрей
87' Желтая карточкаКоне Ибрагим
90'+6
Ход матча
11'
26'
29'
29'
36'
39'
0:1
42'
49'
50'
0:1
80'
85'
1:1
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
10
Ракель
Денис
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
19
Илич
Андрей
24
Коне
Ибрагим
18
Тэйлор
42
Дьяките
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракель ДенисЗащитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
-
24 Коне ИбрагимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Дьяките АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Грек ЗакариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Pisanu
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|1
|1
Хибернианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Апап Фердинандо
|2
|0.67
|Дегабриэле Юрген
|1
|0.33
|Велла Данстэн
|1
|0.33
|Муритала Юнуса
|1
|0.33
|Гроотхюсен Теренс
|0
|0
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарич Томислав
|1
|0
|Зюзин Артур
|1
|0
|Сантана Эмерсон
|1
|0
Хибернианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэйлор
|1
|1
|Грек Закари
|2
|0
|Зерафа Джозеф
|1
|0
|Соарес Родолфо
|1
|0
|Апап Фердинандо
|1
|0
|Дьяките Али
|1
|0
|Gonzalo Llerena
|1
|0
|Искьер Габриэль
|1
|0
|Велла Данстэн
|1
|0
|Коне Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1
ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Лиепая - РФШ Рига 2:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:0
Хибернианс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Левадия Таллин - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Левадия Таллин 3:2 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0
Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Хибернианс - Флориана 1:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Сиренс 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч РФШ Рига 1:1 Хибернианс
Исход игры
РФШ Рига
56.9% (66)
Ничья
20.7% (24)
Хибернианс
22.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
29.46% (33)
Меньше
70.54% (79)
Обе команды забьют
Да
45.54% (51)
Нет
54.46% (61)
Популярный счёт
1:0 РФШ Рига
24.1% (28)
2:0 РФШ Рига
19% (22)
1:1 Ничья
18.1% (21)
1:2 Хибернианс
12.1% (14)
2:1 РФШ Рига
10.3% (12)
0:2 Хибернианс
3.4% (4)
0:1 Хибернианс
3.4% (4)
0:3 Хибернианс
2.6% (3)
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