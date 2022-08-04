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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
РФШ Рига
1:1
Конец матча
Хибернианс
0'
11' Желтая карточка
Тэйлор
26' Вторая желтая карточка
Тэйлор
29' Желтая карточка
Зюзин Артур
29' Желтая карточка
Велла Данстэн
36' Желтая карточка
Сантана Эмерсон
0:1
39' Гол
Велла Данстэн
42' Желтая карточка
Дьяките Али
49' Желтая карточка
Соарес Родолфо
0:1
50' Не забитый пенальти
Мареш Петер
80' Желтая карточка
Сарич Томислав
1:1
85' Гол
Илич Андрей
87' Желтая карточка
Коне Ибрагим
90'+6

Ход матча

11'
 
Тэйлор
26'
 
Тэйлор
29'
Зюзин Артур
 
29'
 
Велла Данстэн
34'
Фёдоров Владислав
Зюзин Артур
 
36'
Сантана Эмерсон
 
39'
0:1
Велла Данстэн
(Муритала Юнуса)
42'
 
Дьяките Али
49'
 
Соарес Родолфо
50'
Мареш Петер
0:1
56'
Куадьо Седрик
Ракель Денис
 
59'
 
Аттард Айртон
Велла Данстэн
77'
Стуглис Элвис
Фёдоров Владислав
 
80'
Сарич Томислав
 
83'
 
Кристенсен Бьорн
Дегабриэле Юрген
83'
 
Гроотхюсен Теренс
Муритала Юнуса
85'
Илич Андрей
1:1
87'
 
Коне Ибрагим
89'
 
Фонсека Лоренсо
Апап Фердинандо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 116
РФШ Рига 56.9% (66)
X 20.7% (24)
Хибернианс 22.4% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Стейнбор
Павел
6
Джатта
Альфусейни
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
10
Ракель
Денис
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
24
Сарич
Томислав
3
Зюзин
Артур
9
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
24
Коне
Ибрагим
88
Соарес
Родолфо
6
Gonzalo
Llerena
3
Апап
Фердинандо
18
Тэйлор
22
Искьер
Габриэль
10
Дегабриэле
Юрген
42
Дьяките
Али
12
Велла
Данстэн
8
Греч
Джейк
23
Муритала
Юнуса
РФШ Рига
3-4-2-1
Хибернианс
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 1 1
Хибернианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Апап Фердинандо 2 0.67
Дегабриэле Юрген 1 0.33
Велла Данстэн 1 0.33
Муритала Юнуса 1 0.33
Гроотхюсен Теренс 0 0

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарич Томислав 1 0
Зюзин Артур 1 0
Сантана Эмерсон 1 0
Хибернианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэйлор 1 1
Грек Закари 2 0
Зерафа Джозеф 1 0
Соарес Родолфо 1 0
Апап Фердинандо 1 0
Дьяките Али 1 0
Gonzalo Llerena 1 0
Искьер Габриэль 1 0
Велла Данстэн 1 0
Коне Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1
ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Лиепая - РФШ Рига 2:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:0
Хибернианс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Левадия Таллин - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Левадия Таллин 3:2 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0
Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Хибернианс - Флориана 1:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Сиренс 1:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Дьяките Али получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
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    Прогнозы 116
    РФШ Рига 56.9% (66)
    X 20.7% (24)
    Хибернианс 22.4% (26)
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    Прогнозы на матч РФШ Рига 1:1 Хибернианс

    Исход игры
    РФШ Рига
    56.9% (66)
    Ничья
    20.7% (24)
    Хибернианс
    22.4% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.46% (33)
    Меньше
    70.54% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    45.54% (51)
    Нет
    54.46% (61)
    Популярный счёт
    1:0 РФШ Рига
    24.1% (28)
    2:0 РФШ Рига
    19% (22)
    1:1 Ничья
    18.1% (21)
    1:2 Хибернианс
    12.1% (14)
    2:1 РФШ Рига
    10.3% (12)
    0:2 Хибернианс
    3.4% (4)
    0:1 Хибернианс
    3.4% (4)
    0:3 Хибернианс
    2.6% (3)
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