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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Заря
0:0
Перерыв
Университатя Крайова
0'
6' Желтая карточка
Банку Никусор

Ход матча

6'
 
Банку Никусор

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 125
Заря 56.8% (71)
X 29.6% (37)
Университатя Крайова 13.6% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Университатя Крайова
3.55
3.42
2.15
Все Коэффициенты
Новости
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
44
Батагов
Арсений
32
Имереков
Максим
47
Вантух
Роман
20
Чурко
Вячеслав
29
Назарина
Егор
10
Булеца
Сергей
68
Фагундес
Кристиан
17
Нагнойный
Денис
7
Кабаев
Владислав
1
Лазар
Давид
23
Кэпэцынэ
Михай
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
33
Ханка
Серджу
24
Рогульич
Анте
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
Заря
4-3-3
Университатя Крайова
4-2-3-1

История личных встреч

Заря
Университатя Крайова

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гэман Валеричэ 1 0.33
Матею Александру 1 0.33
Раул Силва 1 0.33
Иван Андрей 1 (1) 0.33
Густаво Важенин 0 0
Скречу Владимир 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Важенин 2 0
Банку Никусор 2 0
Крецу Александру 1 0
Раул Силва 1 0
Баярам Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1
Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1

Будет доступно позже.

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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Назарина со штрафного с левого полуфланга исполняет подачу на дальнюю штангу, разминая Лазара.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Очередной угловой Чурко разыграл с Кабаевым, однако довольно быстро футболисты в черном мяч потеряли.
  • 42'
    Вантух приблизился к штрафной по левому полуфлангу, однако заброс от защитника "Зари" получился совсем неточным.
  • 41'
    Нагнойный получил мяч в штрафной от Чурко, однако не стал решать эпизод сам, а передачу в центральную зону защитники прервали.
  • Травма, повреждение
    40'
    Теперь уже сам Колич фолит на чужой половине против Назарины, капитану "Зари" требуется помощь врачей.
  • Фол, нарушение
    39'
    Нагнойный на фланге по-регбийному прихватил Колича, не дав гостям разогнать контратаку.
  • 37'
    Дальний удар Вантуха оказывается заблокированным, вторым темпом Булеца пробивал низом из пределов штрафной, но Лазар справился с угрозой.
  • 35'
    Кабаев смещается с левого фланга к центру и пробивает из-за пределов штрафной - мяч проходит рядом с ближней штангой.
  • 34'
    Есть проблемы с амуницией у одного из игроков "Университати", за пределами поля тот переобувается.
  • Угловой
    33'
    Чурко исполнил подачу с правого фланга, но на ближней штанге оборона "Университати" сыграла надежно.
  • 32'
    Данченко достает мяч на правом фланге атаки и исполняет подачу в штрафную, где верховая борьба остается за игроками гостей.
  • 31'
    По-прежнему крайне неспешный темп в этой встрече, не форсируют события футболисты обеих команд, "Заря" при этом мячом по-прежнему владеет побольше.
  • 30'
    Атака румынской команды завершается подачей с левого фланга - Мацапура в прыжке вылавливает мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      29'
      Вертикальный заброс со своей половины поля исполняет один из защитников "Зари", однако Нагнойный оказывается в положении "вне игры".
    • 28'
      Совсем невысокий темп в эти минуты, не готовы команды уже сейчас включать максимальные обороты.
    • 27'
      Атака "Зари" правым флангом завершается подачей в штрафную, однако Нагнойному не удалось зацепиться за мяч.
    • 26'
      Очень долго владели мячом футболисты "Зари", в итоге последовал проникающий пас в штрафную на Нагнойного, но защитники "Университати" справились.
    • 24'
      Не форсирует события "Заря", получив мяч, хозяева организуют затяжную позиционную атаку.
    • 22'
      Пока "Заря" по воротам бьет почаще - 4 против 3 у соперника, плюс у хозяев единственное попадание в створ.
    • 21'
      Хорошая позиционная атака "Зари" завершается плотным ударом Назарины с 25 метров - мяч проходит чуть левее створа.
    • 19'
      Быстрая атака "Зари" завершается ударом Кристиана с правого края штрафной - Лазар справляется с угрозой.
    • Угловой
      18'
      Теперь угловой добавляет в свою копилку "Университатя", однако с подачей Рогулича оборона "Зари" справляется.
    • 17'
      Штрафной на правом фланге заработали гости, Раул Силва после навеса добрался до верхового мяча, но попасть в створ не сумел.
    • 15'
      К исходу четверти часа вырисовывает территориальное преимущество "Зари", побольше владеет мячом украинская команда.
    • Угловой
      13'
      Еще один угловой на левом фланге зарабатывает "Заря", однако с подачей Чурко оборона румынского клуба справляется.
    • Угловой
      10'
      После навеса Чурко с углового мяч пришел на дальний край штрафной, откуда мощно пробил Имереков - снаряд пришелся в защитника.
    • 9'
      Теперь Фагундес простреливает с правого края к линии вратарской, а защитник гостей не слишком удачно попадает по мячу, организуя угловой.
    • 8'
      Данченко с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, где защитник аккуратно скидывает мяч в руки Лазару.
    • 7'
      Кабаев попытал счастья дальним ударом, однако мяч угодил в одного из защитников "Университати".
    • Желтая карточка
      6'
      Банку получает желтую карточку за фол против Назарины в чужой штрафной.
    • 4'
      Еще одна атака румынской команды завершается ударом Рогулича из-за пределов штрафной - мяч снова проходит левее створа.
    • 3'
      Первый удар в сегодняшнем матче наносят номинальные гости, Иван из-за пределов штрафной низом бьет левее створа.
    • 2'
      Отметим, что матч по известным причинам проходит в Польше, а именно в Люблине. Там +29, поле в отличном состоянии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      6'
      Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lublin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Заря 0:0 Университатя Крайова

    Исход игры
    Заря
    56.8% (71)
    Ничья
    29.6% (37)
    Университатя Крайова
    13.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.91% (35)
    Меньше
    70.09% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    59.83% (70)
    Нет
    40.17% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (35)
    2:1 Заря
    18.4% (23)
    1:0 Заря
    18.4% (23)
    2:0 Заря
    12.8% (16)
    1:2 Университатя Крайова
    7.2% (9)
    0:1 Университатя Крайова
    4.8% (6)
    0:2 Университатя Крайова
    1.6% (2)
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    Университатя Крайова
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