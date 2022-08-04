Стадион: Arena Lublin
0:0
Перерыв
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
47
Вантух
Роман
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
33
Ханка
Серджу
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 David Sala
-
Главный тренер: Laszlo Balint
История личных встреч
Заря
Университатя Крайова
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гэман Валеричэ
|1
|0.33
|Матею Александру
|1
|0.33
|Раул Силва
|1
|0.33
|Иван Андрей
|1 (1)
|0.33
|Густаво Важенин
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густаво Важенин
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Раул Силва
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1
Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1
Будет доступно позже.
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Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Заря 0:0 Университатя Крайова
Исход игры
Заря
56.8% (71)
Ничья
29.6% (37)
Университатя Крайова
13.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (35)
Меньше
70.09% (82)
Обе команды забьют
Да
59.83% (70)
Нет
40.17% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (35)
2:1 Заря
18.4% (23)
1:0 Заря
18.4% (23)
2:0 Заря
12.8% (16)
1:2 Университатя Крайова
7.2% (9)
0:1 Университатя Крайова
4.8% (6)
0:2 Университатя Крайова
1.6% (2)
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