Теперь уже сам Колич фолит на чужой половине против Назарины, капитану "Зари" требуется помощь врачей.

Нагнойный получил мяч в штрафной от Чурко, однако не стал решать эпизод сам, а передачу в центральную зону защитники прервали.

Вантух приблизился к штрафной по левому полуфлангу, однако заброс от защитника "Зари" получился совсем неточным.

Очередной угловой Чурко разыграл с Кабаевым, однако довольно быстро футболисты в черном мяч потеряли.

Одну минуту добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

Назарина со штрафного с левого полуфланга исполняет подачу на дальнюю штангу, разминая Лазара.

Атака румынской команды завершается подачей с левого фланга - Мацапура в прыжке вылавливает мяч.

По-прежнему крайне неспешный темп в этой встрече, не форсируют события футболисты обеих команд, "Заря" при этом мячом по-прежнему владеет побольше.

Данченко достает мяч на правом фланге атаки и исполняет подачу в штрафную, где верховая борьба остается за игроками гостей.

Чурко исполнил подачу с правого фланга, но на ближней штанге оборона "Университати" сыграла надежно.

Есть проблемы с амуницией у одного из игроков "Университати", за пределами поля тот переобувается.

Кабаев смещается с левого фланга к центру и пробивает из-за пределов штрафной - мяч проходит рядом с ближней штангой.

Дальний удар Вантуха оказывается заблокированным, вторым темпом Булеца пробивал низом из пределов штрафной, но Лазар справился с угрозой.

Нагнойный на фланге по-регбийному прихватил Колича, не дав гостям разогнать контратаку.

29' Вертикальный заброс со своей половины поля исполняет один из защитников "Зари", однако Нагнойный оказывается в положении "вне игры".

28' Совсем невысокий темп в эти минуты, не готовы команды уже сейчас включать максимальные обороты.

27' Атака "Зари" правым флангом завершается подачей в штрафную, однако Нагнойному не удалось зацепиться за мяч.

26' Очень долго владели мячом футболисты "Зари", в итоге последовал проникающий пас в штрафную на Нагнойного, но защитники "Университати" справились.

24' Не форсирует события "Заря", получив мяч, хозяева организуют затяжную позиционную атаку.

22' Пока "Заря" по воротам бьет почаще - 4 против 3 у соперника, плюс у хозяев единственное попадание в створ.

21' Хорошая позиционная атака "Зари" завершается плотным ударом Назарины с 25 метров - мяч проходит чуть левее створа.

19' Быстрая атака "Зари" завершается ударом Кристиана с правого края штрафной - Лазар справляется с угрозой.

18' Теперь угловой добавляет в свою копилку "Университатя", однако с подачей Рогулича оборона "Зари" справляется.