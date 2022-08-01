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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Заря
 
Позже
Университатя Крайова
Прогнозы 44
Заря 65.9% (29)
X 20.5% (9)
Университатя Крайова 13.6% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Университатя Крайова
3.19
3.22
2.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Заря
Университатя Крайова

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гэман Валеричэ 1 0.5
Матею Александру 1 0.5
Раул Силва 1 0.5
Иван Андрей 1 (1) 0.5
Густаво Важенин 0 0
Скречу Владимир 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Важенин 2 0
Крецу Александру 1 0
Раул Силва 1 0
Банку Никусор 1 0
Баярам Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1
Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Университатя Крайова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Заря 65.9% (29)
    X 20.5% (9)
    Университатя Крайова 13.6% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Заря
    Ничья
    Университатя Крайова
    3.19
    3.22
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Заря - Университатя Крайова онлайн

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    Прогнозы на матч Заря - Университатя Крайова

    Исход игры
    Заря
    65.9% (29)
    Ничья
    20.5% (9)
    Университатя Крайова
    13.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.91% (12)
    Меньше
    72.09% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    1:0 Заря
    22.7% (10)
    2:0 Заря
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    2:1 Заря
    15.9% (7)
    1:2 Университатя Крайова
    6.8% (3)
    0:1 Университатя Крайова
    4.5% (2)
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    Заря
    Университатя Крайова
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