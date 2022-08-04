Стадион: Викингсведлюр
1:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаТомассон Логи
1:0
45' ГолСигурпалсон Ари
71' Желтая карточкаМуравски Радослав
82' Желтая карточкаПерейра Жоэл III
88' Желтая карточкаРебошу Педру
90'+5
Ход матча
42'
45'
1:0
82'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
10
Пуньед
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Бомбардиры внутри турнира
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (2)
|0.67
|Сигурпалсон Ари
|1
|0.33
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амарал Жоау
|2
|0.67
|Скурась Михал
|2
|0.67
|Исхак Микаэль
|1
|0.33
|Червински Алан
|1
|0.33
|Вельде Кристоффер
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуньед Пабло
|1
|0
|Хансен Николай II
|1
|0
|Томассон Логи
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Муравски Радослав
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стьярнан - Викингур Рейкьявик 2:2 Нью-Сейнтс - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Нью-Сейнтс 2:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:3
Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2
Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 1:0 Лех
Исход игры
Викингур Рейкьявик
14.8% (17)
Ничья
26.1% (30)
Лех
59.1% (68)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:2 Лех
32.2% (37)
1:1 Ничья
24.3% (28)
0:1 Лех
13% (15)
0:2 Лех
8.7% (10)
2:1 Викингур Рейкьявик
8.7% (10)
1:3 Лех
3.5% (4)
1:0 Викингур Рейкьявик
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!