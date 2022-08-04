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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Викингур Рейкьявик
1:0
Конец матча
Лех
0'
42' Желтая карточка
Томассон Логи
1:0
45' Гол
Сигурпалсон Ари
71' Желтая карточка
Муравски Радослав
82' Желтая карточка
Перейра Жоэл III
88' Желтая карточка
Ребошу Педру
90'+5

Ход матча

42'
Томассон Логи
 
45'
Сигурпалсон Ари
1:0
46'
Джурич Даниэл-Деян
Снаер Ингассон Бирнир
 
53'
Андрасон Виктор-Эрлигюр
Сигурпалсон Ари
 
60'
 
Квеквескири Ника
Карлстрём Йеспер
61'
 
Цитаишвили Георгий
Вельде Кристоффер
71'
 
Муравски Радослав
74'
 
Шимчак Филип
Амарал Жоау
82'
 
Перейра Жоэл III
86'
Атласон Давид-Эрн
Гюдьоунссон Хельги
 
88'
 
Ребошу Педру

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 115
Викингур Рейкьявик 14.8% (17)
X 26.1% (30)
Лех 59.1% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
5
МакЛаген
Кайл
3
Томассон
Логи
20
Магнуссон
Юлиус
10
Пуньед
Пабло
18
Снаер
Ингассон
Бирнир
17
Сигурпалсон
Ари
7
Агнарссон
Эрлингюр
9
Гюдьоунссон
Хельги
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
3
Дуглас
Барри
25
Дагерстол
Филип
5
Ребошу
Педру
21
Скурась
Михал
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
Викингур Рейкьявик
4-3-3
Лех
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингасон Кристаль-Мани 2 (2) 0.67
Сигурпалсон Ари 1 0.33
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амарал Жоау 2 0.67
Скурась Михал 2 0.67
Исхак Микаэль 1 0.33
Червински Алан 1 0.33
Вельде Кристоффер 0 0
Ребошу Педру 0 0
Мархвиньски Филип 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуньед Пабло 1 0
Хансен Николай II 1 0
Томассон Логи 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 1 0
Муравски Радослав 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Ребошу Педру 1 0
Перейра Жоэл III 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стьярнан - Викингур Рейкьявик 2:2 Нью-Сейнтс - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Нью-Сейнтс 2:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:3
Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2
Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ari Sigurpalsson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Томассон Логи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Прогнозы 115
    Викингур Рейкьявик 14.8% (17)
    X 26.1% (30)
    Лех 59.1% (68)
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    Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 1:0 Лех

    Исход игры
    Викингур Рейкьявик
    14.8% (17)
    Ничья
    26.1% (30)
    Лех
    59.1% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Лех
    32.2% (37)
    1:1 Ничья
    24.3% (28)
    0:1 Лех
    13% (15)
    0:2 Лех
    8.7% (10)
    2:1 Викингур Рейкьявик
    8.7% (10)
    1:3 Лех
    3.5% (4)
    1:0 Викингур Рейкьявик
    2.6% (3)
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