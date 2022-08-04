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Лига конференций

2022-2023

Стадион: Зрители: 15015
Брондбю
1:0
Конец матча
Базель
0'
52' Желтая карточка
Радошевич Йосип
1:0
74' Гол
Дивкович Марко
85' Желтая карточка
Белл Джо
89' Желтая карточка
Sayfallah Ltaief
90' Желтая карточка
Бургер Ваутер
90'+5

Ход матча

52'
Радошевич Йосип
 
69'
 
Зачири Анди
Zeki Amdouni
69'
 
Sayfallah Ltaief
Миллар Лиам
70'
Дивкович Марко
Квистгарден Матиас
 
74'
Дивкович Марко
(Хедлунд Симон)
1:0
81'
Oscar Schwartau
Хедлунд Симон
 
82'
 
Лопес Серхио
Ланг Михаэль
83'
 
Салаи Адам
Диуф Энди
85'
Белл Джо
 
89'
 
Sayfallah Ltaief
90'
 
Бургер Ваутер
90'
Алвес Фредерик
Каппис Кристиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 112
Брондбю 22.3% (25)
X 54.5% (61)
Базель 23.2% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
3
Хеггхейм
Хенрик
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
23
Каппис
Кристиан
25
Слимане
Анис
36
Квистгарден
Матиас
27
Хедлунд
Симон
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
3
Каттербах
Ноа
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
8
Диуф
Энди
23
Бургер
Ваутер
7
Миллар
Лиам
9
Zeki
Amdouni
Брондбю
4-1-2-1-2
Базель
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дивкович Марко 2 0.67
Хедлунд Симон 2 (1) 0.67
Риверос Блас 1 0.33
Квистгарден Матиас 1 0.33
Радошевич Йосип 0 0
Каппис Кристиан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салаи Адам 1 0.33
Миллар Лиам 1 0.33
Ндой Дан 1 0.33
Фрай Фабиан 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радошевич Йосип 1 0
Белл Джо 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 1 1
Салаи Адам 1 0
Пельмар Анди 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Sayfallah Ltaief 1 0
Zeki Amdouni 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1
Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1
Базель
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1
Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брондбю вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брондбю: 56%, Базель: 44%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Базель
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Sayfallah Ltaief из команды Базель поставил подножку. Пострадал Риверос Блас
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Слимане Анис из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Каттербах Ноа
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15015 болельщиков
  • 93'
    Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    93'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
  • 92'
    Арнау Комас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 92'
    Адамс Касим ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Брондбю начинает контратаку
  • 92'
    Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Базель пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Тактическая замена. Каппис Кристиан уходит с поля и его заменяет Фредерик Алвес Ибсен
    • Желтая карточка
      90'
      Бургер Ваутер получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 90'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      90'
      Салаи Адам наказан за толчок Шиембе Кевин
    • 90'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 90'
      Контроль мяча: Брондбю: 54%, Базель: 46%.
    • Желтая карточка
      89'
      Рефери не любит споров - именно за это Sayfallah Ltaief сейчас получил желтую
    • 89'
      Дивкович Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Базель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Брондбю 22.3% (25)
    X 54.5% (61)
    Базель 23.2% (26)
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    Где смотреть матч Брондбю 1:0 Базель онлайн

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    Прогнозы на матч Брондбю 1:0 Базель

    Исход игры
    Брондбю
    22.3% (25)
    Ничья
    54.5% (61)
    Базель
    23.2% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    87.39% (97)
    Нет
    12.61% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.1% (46)
    1:2 Базель
    16.1% (18)
    2:1 Брондбю
    13.4% (15)
    2:2 Ничья
    11.6% (13)
    1:0 Брондбю
    7.1% (8)
    0:1 Базель
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:3 Базель
    1.8% (2)
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