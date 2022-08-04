Стадион: Брондбю Зрители: 15015
0'
52' Желтая карточкаРадошевич Йосип
1:0
74' ГолДивкович Марко
85' Желтая карточкаБелл Джо
89' Желтая карточкаSayfallah Ltaief
90' Желтая карточкаБургер Ваутер
90'+5
Ход матча
52'
74'
1:0
83'
85'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
15
Адамс
Касим
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Циглер ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Вратарь
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
17 Зачири АндиПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Frei
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дивкович Марко
|2
|0.67
|Хедлунд Симон
|2 (1)
|0.67
|Риверос Блас
|1
|0.33
|Квистгарден Матиас
|1
|0.33
|Радошевич Йосип
|0
|0
|Каппис Кристиан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салаи Адам
|1
|0.33
|Миллар Лиам
|1
|0.33
|Ндой Дан
|1
|0.33
|Фрай Фабиан
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|1
|1
|Салаи Адам
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Sayfallah Ltaief
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1
Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1
Базель
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1
Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Брондбю 1:0 Базель
Исход игры
Брондбю
22.3% (25)
Ничья
54.5% (61)
Базель
23.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (52)
Меньше
53.15% (59)
Обе команды забьют
Да
87.39% (97)
Нет
12.61% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (46)
1:2 Базель
16.1% (18)
2:1 Брондбю
13.4% (15)
2:2 Ничья
11.6% (13)
1:0 Брондбю
7.1% (8)
0:1 Базель
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:3 Базель
1.8% (2)
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