Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Арнау Комас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Рефери не любит споров - именно за это Sayfallah Ltaief сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Хорошую попытку сделал Zeki Amdouni. Удар в створ, но вратарь начеку

Zeki Amdouni нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе

46' Радошевич Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Миллар Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Арнау Комас выиграл воздушное противоборство у Квистгарден Матиас

42' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Каппис Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Базель идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Каттербах Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Радошевич Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Sebastian Soeraas Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хорошую попытку сделал Ндой Дан . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Zeki Amdouni создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Zeki Amdouni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ндой Дан не смог попасть в створ ударом издали

30' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Бургер Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Каппис Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Бургер Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Идет дождь, трудные условия для игроков.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Каттербах Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хорошую попытку сделал Хедлунд Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Радошевич Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Каппис Кристиан из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Адамс Касим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Базель

19' Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Брондбю

17' Удар от ворот произведет Базель

17' Риверос Блас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Брондбю

15' Ндой Дан не смог попасть в створ ударом издали

15' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Zeki Amdouni оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Миллар Лиам из команды Базель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Базель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Базель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Базель идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Брондбю

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ндой Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе

3' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Базель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Брондбю

1' Удар от ворот произведет Базель

1' Оооо... вот это был удар! Хедлунд Симон должен был забить с этой позиции.

1' Хедлунд Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брондбю начинает с центра поля