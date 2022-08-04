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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хамрун Спартанс
0:0
Перерыв
Левски София
0'
8' Желтая карточка
Борг Стив
10' Желтая карточка
Гийомье Мэтью
0:0
11' Не забитый пенальти
Крастев Филип
43' Желтая карточка
Кордоба Хосе

Ход матча

8'
Борг Стив
 
10'
Гийомье Мэтью
 
11'
0:0
Крастев Филип
43'
 
Кордоба Хосе

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 112
Хамрун Спартанс 5.4% (6)
X 19.6% (22)
Левски София 75% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хамрун Спартанс
Ничья
Левски София
5.10
3.50
1.94
Все Коэффициенты
1
Бонелло
Анри
27
Бьеличич
Огнен
91
Эмерсон
Марселина
4
Борг
Стив
94
Камензули
Райан
28
Корболан
Хуан
6
Гийомье
Мэтью
12
Прша
Роко
10
Додо
Родолфо
9
Машике
Элвис
63
Хонни
Кастро
13
Михайлов
Николай
2
Петрис
Жереми
23
Сонко-Сундберг
Ноа
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
30
Крастев
Филип
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
7
Миланов
Георги
18
Ronaldo
Cesar
19
Bilal
Bari
17
Welton
Хамрун Спартанс
5-2-3
Левски София
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хонни Кастро 2 0.4
Гийомье Мэтью 2 0.4
Додо Родолфо 1 0.2
Прша Роко 1 0.2
Машике Элвис 0 0
Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 0.33
Bilal Bari 1 0.33
Ronaldo Cesar 1 0.33
Миланов Георги 0 0

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 2 0
Хонни Кастро 1 0
Эмерсон Марселина 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Прша Роко 1 0
Mousa Balla Sowe 1 0
Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Welton 1 0
Крастев Филип 1 0
Bilal Bari 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0
Галчев Патрик-Габриел 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хамрун Спартанс - Вележ 1:0 Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1 Валлетта - Хамрун Спартанс 0:1
Левски София
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0
Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0 Левски София - Локомотив София 2:1 Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0 Лудогорец - Левски София 2:1 Левски София - ЦСКА София 0:0

Будет доступно позже.

Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Кордоба Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Крастев Филип пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    10'
    Гийомье Мэтью получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Хамрун Спартанс 5.4% (6)
X 19.6% (22)
Левски София 75% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хамрун Спартанс
Ничья
Левски София
5.10
3.50
1.94
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 0:0 Левски София

Исход игры
Хамрун Спартанс
5.4% (6)
Ничья
19.6% (22)
Левски София
75% (84)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
1:2 Левски София
31.3% (35)
0:1 Левски София
31.3% (35)
1:1 Ничья
18.8% (21)
0:2 Левски София
8% (9)
1:0 Хамрун Спартанс
3.6% (4)
2:1 Хамрун Спартанс
1.8% (2)
0:3 Левски София
1.8% (2)
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