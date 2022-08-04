Стадион: Та-Кали
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаБорг Стив
10' Желтая карточкаГийомье Мэтью
0:0
11' Не забитый пенальтиКрастев Филип
43' Желтая карточкаКордоба Хосе
0:1
90' ГолКрастев Филип
90'+6
Ход матча
8'
10'
11'
0:0
43'
90'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
6 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
12
Прша
Роко
63
Хонни
Кастро
10
Додо
Родолфо
33
Кордоба
Хосе
19
Bilal
Bari
17
Welton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Хонни КастроНападающий
- Нападающий
-
10 Додо РодолфоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Султана СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мифсуд МэтьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Нишевич Бранко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Bilal BariНападающий
-
17 WeltonНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинНападающий
- Нападающий
-
88 Marin Petkov
-
27 Asen Mitkov
-
-
-
12 Yoan Zagorov
-
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
Бомбардиры внутри турнира
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хонни Кастро
|2
|0.4
|Гийомье Мэтью
|2
|0.4
|Додо Родолфо
|1
|0.2
|Прша Роко
|1
|0.2
|Машике Элвис
|0
|0
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Welton
|1
|0.33
|Крастев Филип
|1
|0.33
|Bilal Bari
|1
|0.33
|Ronaldo Cesar
|1
|0.33
|Миланов Георги
|0
|0
|Краев Андриан
|0
|0
Карточки
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|2
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Эмерсон Марселина
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Прша Роко
|1
|0
|Mousa Balla Sowe
|1
|0
Левски София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Welton
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Bilal Bari
|1
|0
|Ван дер Кап Келлиан
|1
|0
|Галчев Патрик-Габриел
|1
|0
|Кордоба Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хамрун Спартанс - Вележ 1:0 Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1 Валлетта - Хамрун Спартанс 0:1
Левски София
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0
Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0 Левски София - Локомотив София 2:1 Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0 Лудогорец - Левски София 2:1 Левски София - ЦСКА София 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 0:1 Левски София
Исход игры
Хамрун Спартанс
5.4% (6)
Ничья
19.6% (22)
Левски София
75% (84)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
1:2 Левски София
31.3% (35)
0:1 Левски София
31.3% (35)
1:1 Ничья
18.8% (21)
0:2 Левски София
8% (9)
1:0 Хамрун Спартанс
3.6% (4)
2:1 Хамрун Спартанс
1.8% (2)
0:3 Левски София
1.8% (2)
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