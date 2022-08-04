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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хамрун Спартанс
0:1
Конец матча
Левски София
0'
8' Желтая карточка
Борг Стив
10' Желтая карточка
Гийомье Мэтью
0:0
11' Не забитый пенальти
Крастев Филип
43' Желтая карточка
Кордоба Хосе
0:1
90' Гол
Крастев Филип
90'+6

Ход матча

8'
Борг Стив
 
10'
Гийомье Мэтью
 
11'
0:0
Крастев Филип
43'
 
Кордоба Хосе
68'
Mousa Balla Sowe
Хонни Кастро
 
68'
Неделькович Игор
Машике Элвис
 
78'
 
Marin Petkov
Ronaldo Cesar
80'
 
Краев Андриан
Миланов Георги
80'
 
Стефанов Илиян
Bilal Bari
81'
Ederson Bruno Domingos Eder
Додо Родолфо
 
81'
Монтебельо Лука
Прша Роко
 
88'
Микаллеф Карл
Корболан Хуан
 
90'
0:1
Крастев Филип
(Краев Андриан)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 6 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 112
Хамрун Спартанс 5.4% (6)
X 19.6% (22)
Левски София 75% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
27
Бьеличич
Огнен
28
Корболан
Хуан
94
Камензули
Райан
12
Прша
Роко
6
Гийомье
Мэтью
63
Хонни
Кастро
9
Машике
Элвис
10
Додо
Родолфо
13
Михайлов
Николай
2
Петрис
Жереми
23
Сонко-Сундберг
Ноа
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
30
Крастев
Филип
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
7
Миланов
Георги
18
Ronaldo
Cesar
19
Bilal
Bari
17
Welton
Хамрун Спартанс
5-2-3
Левски София
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хонни Кастро 2 0.4
Гийомье Мэтью 2 0.4
Додо Родолфо 1 0.2
Прша Роко 1 0.2
Машике Элвис 0 0
Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 0.33
Крастев Филип 1 0.33
Bilal Bari 1 0.33
Ronaldo Cesar 1 0.33
Миланов Георги 0 0
Краев Андриан 0 0

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 2 0
Хонни Кастро 1 0
Эмерсон Марселина 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Прша Роко 1 0
Mousa Balla Sowe 1 0
Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Welton 1 0
Крастев Филип 1 0
Bilal Bari 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0
Галчев Патрик-Габриел 1 0
Кордоба Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хамрун Спартанс - Вележ 1:0 Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1 Валлетта - Хамрун Спартанс 0:1
Левски София
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0
Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0 Левски София - Локомотив София 2:1 Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0 Лудогорец - Левски София 2:1 Левски София - ЦСКА София 0:0

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Кордоба Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Крастев Филип пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    10'
    Гийомье Мэтью получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      8'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Хамрун Спартанс 5.4% (6)
    X 19.6% (22)
    Левски София 75% (84)
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    Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 0:1 Левски София

    Исход игры
    Хамрун Спартанс
    5.4% (6)
    Ничья
    19.6% (22)
    Левски София
    75% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Левски София
    31.3% (35)
    0:1 Левски София
    31.3% (35)
    1:1 Ничья
    18.8% (21)
    0:2 Левски София
    8% (9)
    1:0 Хамрун Спартанс
    3.6% (4)
    2:1 Хамрун Спартанс
    1.8% (2)
    0:3 Левски София
    1.8% (2)
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