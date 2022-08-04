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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лиллестрём
1:2
Второй тайм: 60'
Антверпен
0'
0:1
5' Гол
Алмейда Динис
34' Желтая карточка
Фридьонссон Хольмберт
1:1
45' Гол
Кнудсен Магнус
48' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен
1:2
50' Гол
Наингголан Раджа

Ход матча

5'
0:1
Алмейда Динис
(Миёши Коджи)
34'
Фридьонссон Хольмберт
 
45'
Кнудсен Магнус
(Кайринен Каан)
1:1
48'
Ибрахимай Илльдрен
 
50'
1:2
Наингголан Раджа
(Миёши Коджи)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 114
Лиллестрём 11.4% (13)
X 48.2% (55)
Антверпен 40.4% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Антверпен
2.75
3.44
2.85
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
20
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
21
Фридьонссон
Хольмберт
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
61
Алмейда
Динис
51
William
Pacho
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
4
Наингголан
Раджа
16
Геркенс
Питер
19
Миёши
Коджи
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Лиллестрём
3-4-2-1
Антверпен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 3 1
Драгснес Ветле 1 0.33
Мэтью Ифиний 1 0.33
Кнудсен Магнус 1 0.33
Рослер Колин 1 0.33
Осен Йермунд 0 0
Ибрахимай Илльдрен 0 0
Кайринен Каан 0 0
Огбу Иго 0 0
Эд Эскил 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наингголан Раджа 1 0.33
Алмейда Динис 1 0.33
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.33
Laurit Krasniqi 1 0.33
Миёши Коджи 0 0
Бенсон Манюэль 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Рангер Ларс 1 0
Огбу Иго 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геркенс Питер 1 0
Верстрате Биргер 1 0
Янссен Винсент 1 0
Юсуф Альхассан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0
Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 114
Лиллестрём 11.4% (13)
X 48.2% (55)
Антверпен 40.4% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Антверпен
2.75
3.44
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 1:2 Антверпен онлайн

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Прогнозы на матч Лиллестрём 1:2 Антверпен

Исход игры
Лиллестрём
11.4% (13)
Ничья
48.2% (55)
Антверпен
40.4% (46)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
79.46% (89)
Нет
20.54% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (50)
1:2 Антверпен
21.9% (25)
0:1 Антверпен
11.4% (13)
2:1 Лиллестрём
5.3% (6)
1:0 Лиллестрём
4.4% (5)
0:2 Антверпен
3.5% (4)
1:3 Антверпен
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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