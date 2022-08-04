Стадион: Аараасен
1:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолАлмейда Динис
34' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
1:1
45' ГолКнудсен Магнус
49' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
1:2
50' ГолНаингголан Раджа
62' Желтая карточкаЯнссен Винсент
69' Желтая карточкаГеркенс Питер
85' Желтая карточкаAnthony Valencia
1:3
86' ГолНаингголан Раджа
90'+4
Ход матча
5'
0:1
45'
1:1
50'
1:2
62'
69'
72'
85'
86'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Eric Taylor
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фридьонссон Хольмберт
|3
|1
|Драгснес Ветле
|1
|0.33
|Мэтью Ифиний
|1
|0.33
|Кнудсен Магнус
|1
|0.33
|Рослер Колин
|1
|0.33
|Осен Йермунд
|0
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
|Огбу Иго
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наингголан Раджа
|2
|0.67
|Алмейда Динис
|1
|0.33
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.33
|Laurit Krasniqi
|1
|0.33
|Миёши Коджи
|0
|0
|Бенсон Манюэль
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Рангер Ларс
|1
|0
|Огбу Иго
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геркенс Питер
|2
|0
|Янссен Винсент
|2
|0
|Верстрате Биргер
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Anthony Valencia
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0
Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лиллестрём 1:3 Антверпен
Исход игры
Лиллестрём
11.4% (13)
Ничья
48.2% (55)
Антверпен
40.4% (46)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
79.46% (89)
Нет
20.54% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (50)
1:2 Антверпен
21.9% (25)
0:1 Антверпен
11.4% (13)
2:1 Лиллестрём
5.3% (6)
1:0 Лиллестрём
4.4% (5)
0:2 Антверпен
3.5% (4)
1:3 Антверпен
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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