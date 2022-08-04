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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лиллестрём
1:3
Конец матча
Антверпен
0'
0:1
5' Гол
Алмейда Динис
34' Желтая карточка
Фридьонссон Хольмберт
1:1
45' Гол
Кнудсен Магнус
49' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен
1:2
50' Гол
Наингголан Раджа
62' Желтая карточка
Янссен Винсент
69' Желтая карточка
Геркенс Питер
85' Желтая карточка
Anthony Valencia
1:3
86' Гол
Наингголан Раджа
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Алмейда Динис
(Миёши Коджи)
34'
Фридьонссон Хольмберт
 
45'
Кнудсен Магнус
(Кайринен Каан)
1:1
49'
Ибрахимай Илльдрен
 
50'
1:2
Наингголан Раджа
(Миёши Коджи)
62'
 
Янссен Винсент
65'
 
Фрай Микаэль
Янссен Винсент
69'
 
Геркенс Питер
72'
Рангер Ларс
Эд Эскил
 
72'
Хелланн Поль-Андре
Гарнас Эспен
 
78'
 
Anthony Valencia
Миёши Коджи
79'
 
Верстрате Биргер
Геркенс Питер
79'
 
Фишер Виктор
Баликвиша Мишель-Анже
82'
Свендсен Тобиас
Фридьонссон Хольмберт
 
82'
Лундему Мариус
Кайринен Каан
 
85'
 
Anthony Valencia
86'
1:3
Наингголан Раджа
88'
 
Christopher Scott
Наингголан Раджа
88'
Скогволд Хенрик
Ибрахимай Илльдрен
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 114
Лиллестрём 11.4% (13)
X 48.2% (55)
Антверпен 40.4% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
20
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
21
Фридьонссон
Хольмберт
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
61
Алмейда
Динис
51
William
Pacho
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
4
Наингголан
Раджа
16
Геркенс
Питер
19
Миёши
Коджи
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Лиллестрём
3-4-2-1
Антверпен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 3 1
Драгснес Ветле 1 0.33
Мэтью Ифиний 1 0.33
Кнудсен Магнус 1 0.33
Рослер Колин 1 0.33
Осен Йермунд 0 0
Ибрахимай Илльдрен 0 0
Кайринен Каан 0 0
Огбу Иго 0 0
Эд Эскил 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наингголан Раджа 2 0.67
Алмейда Динис 1 0.33
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.33
Laurit Krasniqi 1 0.33
Миёши Коджи 0 0
Бенсон Манюэль 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Рангер Ларс 1 0
Огбу Иго 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геркенс Питер 2 0
Янссен Винсент 2 0
Верстрате Биргер 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Anthony Valencia 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0
Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Кнудсен Магнус бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Фридьонссон Хольмберт получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Алмейда Динис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Лиллестрём 11.4% (13)
    X 48.2% (55)
    Антверпен 40.4% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Лиллестрём 1:3 Антверпен

    Исход игры
    Лиллестрём
    11.4% (13)
    Ничья
    48.2% (55)
    Антверпен
    40.4% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    79.46% (89)
    Нет
    20.54% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.9% (50)
    1:2 Антверпен
    21.9% (25)
    0:1 Антверпен
    11.4% (13)
    2:1 Лиллестрём
    5.3% (6)
    1:0 Лиллестрём
    4.4% (5)
    0:2 Антверпен
    3.5% (4)
    1:3 Антверпен
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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