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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Чукарички
0:1
Первый тайм: 22'
Твенте
0'
0:1
8' Гол
Daan Rots

Ход матча

8'
0:1
Daan Rots
(Мисиджан Вирджил)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 113
Чукарички 5.3% (6)
X 15.9% (18)
Твенте 78.8% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чукарички
Ничья
Твенте
4.50
3.96
4.45
Все Коэффициенты
Новости
35
Мичович
Новак
6
Стеванович
Миладин
26
Дрезгич
Урош
13
Вуядинович
Никола
86
Роганович
Боян
22
Мияйлович
Срджан
5
Доцич
Марко
10
Иванович
Джордже
77
Ковач
Стефан
72
Ндиайе
Ибраима
II
19
Бадамоси
Мохамед
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Mees
Hilgers
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
18
Влап
Михел
11
Daan
Rots
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
Чукарички
4-2-3-1
Твенте
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковач Стефан 2 0.67
Бадамоси Мохамед 2 0.67
Иванович Джордже 1 0.33
Мияйлович Срджан 1 0.33
Лукич Йован 1 0.33
Спасойевич Михайло 1 0.33
Роганович Боян 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daan Rots 1 1

Карточки

Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роган Виктор 1 0
Лукич Йован 1 0
Дрезгич Урош 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чукарички
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Младость Нови-Сад - Чукарички 0:2 Чукарички - Расинг Юнион 4:0 Чукарички - Напредак 1:0 Расинг Юнион - Чукарички 1:4
Нови Пазар - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:4 Чукарички - Шлёнск 1:0 Браво - Чукарички 2:1 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Чукарички - Напредак 0:0 Войводина - Чукарички 0:3 Чукарички - Вождовац 0:0 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 3:1 Чукарички - Бачка-Топола 2:3 Чукарички - Партизан 0:0 Пролетер Нови-Сад - Чукарички 1:1 Войводина - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0
Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Даан Ротс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Чукарички 5.3% (6)
X 15.9% (18)
Твенте 78.8% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чукарички
Ничья
Твенте
4.50
3.96
4.45
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Чукарички 0:1 Твенте онлайн

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Прогнозы на матч Чукарички 0:1 Твенте

Исход игры
Чукарички
5.4% (6)
Ничья
16.1% (18)
Твенте
78.6% (88)
Тотал 2.5
Больше
63.96% (71)
Меньше
36.04% (40)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:2 Твенте
42.9% (48)
0:1 Твенте
13.4% (15)
1:1 Ничья
11.6% (13)
0:2 Твенте
9.8% (11)
1:3 Твенте
7.1% (8)
2:1 Чукарички
3.6% (4)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:3 Твенте
1.8% (2)
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