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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Чукарички
1:3
Конец матча
Твенте
0'
0:1
8' Гол
Daan Rots
0:2
31' Гол
Влап Михел
0:3
43' Гол
Бренет Джошуа
48' Желтая карточка
Бадамоси Мохамед
1:3
59' Гол
Ковач Стефан
65' Желтая карточка
Смал Гийс
85' Желтая карточка
Садилек Михал
90'+4

Ход матча

8'
0:1
Daan Rots
(Мисиджан Вирджил)
31'
0:2
Влап Михел
(Мисиджан Вирджил)
43'
0:3
Бренет Джошуа
(Ван Волфсвинкель Рикки)
46'
Овусу Сэмюэл
Ндиайе Ибраима
 
46'
Аджич Лука
Иванович Джордже
 
46'
Vladimir Lucic
Доцич Марко
 
48'
Бадамоси Мохамед
 
57'
Boajn Kovacevic
Дрезгич Урош
 
59'
Ковач Стефан
(Аджич Лука)
1:3
65'
 
Смал Гийс
67'
 
Черны Вацлав
Мисиджан Вирджил
67'
 
Цолис Христос
Daan Rots
76'
 
Стейн Сем
Влап Михел
81'
 
Кьёлё Матиас
Зерруки Рамиз
81'
 
Проппер Робин
Mees Hilgers
82'
Спасойевич Михайло
Бадамоси Мохамед
 
85'
 
Садилек Михал

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 113
Чукарички 5.3% (6)
X 15.9% (18)
Твенте 78.8% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
35
Мичович
Новак
6
Стеванович
Миладин
26
Дрезгич
Урош
13
Вуядинович
Никола
86
Роганович
Боян
22
Мияйлович
Срджан
5
Доцич
Марко
10
Иванович
Джордже
77
Ковач
Стефан
72
Ндиайе
Ибраима
II
19
Бадамоси
Мохамед
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Mees
Hilgers
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
18
Влап
Михел
11
Daan
Rots
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
Чукарички
4-2-3-1
Твенте
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковач Стефан 3 1
Бадамоси Мохамед 2 0.67
Иванович Джордже 1 0.33
Мияйлович Срджан 1 0.33
Лукич Йован 1 0.33
Спасойевич Михайло 1 0.33
Аджич Лука 0 0
Роганович Боян 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бренет Джошуа 1 1
Влап Михел 1 1
Daan Rots 1 1
Мисиджан Вирджил 0 0
Ван Волфсвинкель Рикки 0 0

Карточки

Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роган Виктор 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Лукич Йован 1 0
Дрезгич Урош 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чукарички
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Младость Нови-Сад - Чукарички 0:2 Чукарички - Расинг Юнион 4:0 Чукарички - Напредак 1:0 Расинг Юнион - Чукарички 1:4
Нови Пазар - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:4 Чукарички - Шлёнск 1:0 Браво - Чукарички 2:1 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Чукарички - Напредак 0:0 Войводина - Чукарички 0:3 Чукарички - Вождовац 0:0 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 3:1 Чукарички - Бачка-Топола 2:3 Чукарички - Партизан 0:0 Пролетер Нови-Сад - Чукарички 1:1 Войводина - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0
Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Бренет Джошуа бьет в цель!
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Влап Михел бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Даан Ротс бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Чукарички 5.3% (6)
    X 15.9% (18)
    Твенте 78.8% (89)
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    Где смотреть матч Чукарички 1:3 Твенте онлайн

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    Прогнозы на матч Чукарички 1:3 Твенте

    Исход игры
    Чукарички
    5.3% (6)
    Ничья
    15.9% (18)
    Твенте
    78.8% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (72)
    Меньше
    35.71% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Твенте
    43.4% (49)
    0:1 Твенте
    13.3% (15)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    0:2 Твенте
    9.7% (11)
    1:3 Твенте
    7.1% (8)
    2:1 Чукарички
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:3 Твенте
    1.8% (2)
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