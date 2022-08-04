Стадион: Партизан
0'
0:1
8' ГолDaan Rots
0:2
31' ГолВлап Михел
0:3
43' ГолБренет Джошуа
48' Желтая карточкаБадамоси Мохамед
1:3
59' ГолКовач Стефан
65' Желтая карточкаСмал Гийс
85' Желтая карточкаСадилек Михал
90'+4
Ход матча
8'
0:1
31'
0:2
43'
48'
59'
1:3
65'
76'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
26
Дрезгич
Урош
77
Ковач
Стефан
18
Влап
Михел
11
Daan
Rots
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дрезгич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ковач СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Лукич ЙованПолузащитник
-
55 Овусу СэмюэлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
11 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
-
24 Luca Everink
-
Главный тренер: Янс Рон
Бомбардиры внутри турнира
Чукарички
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковач Стефан
|3
|1
|Бадамоси Мохамед
|2
|0.67
|Иванович Джордже
|1
|0.33
|Мияйлович Срджан
|1
|0.33
|Лукич Йован
|1
|0.33
|Спасойевич Михайло
|1
|0.33
|Аджич Лука
|0
|0
|Роганович Боян
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бренет Джошуа
|1
|1
|Влап Михел
|1
|1
|Daan Rots
|1
|1
|Мисиджан Вирджил
|0
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
Карточки
Чукарички
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роган Виктор
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
|Дрезгич Урош
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чукарички
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Младость Нови-Сад - Чукарички 0:2 Чукарички - Расинг Юнион 4:0 Чукарички - Напредак 1:0 Расинг Юнион - Чукарички 1:4
Нови Пазар - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:4 Чукарички - Шлёнск 1:0 Браво - Чукарички 2:1 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Чукарички - Напредак 0:0 Войводина - Чукарички 0:3 Чукарички - Вождовац 0:0 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 3:1 Чукарички - Бачка-Топола 2:3 Чукарички - Партизан 0:0 Пролетер Нови-Сад - Чукарички 1:1 Войводина - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0
Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Чукарички 1:3 Твенте
Исход игры
Чукарички
5.3% (6)
Ничья
15.9% (18)
Твенте
78.8% (89)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:2 Твенте
43.4% (49)
0:1 Твенте
13.3% (15)
1:1 Ничья
11.5% (13)
0:2 Твенте
9.7% (11)
1:3 Твенте
7.1% (8)
2:1 Чукарички
3.5% (4)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:3 Твенте
1.8% (2)
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