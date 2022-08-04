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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ЦСКА София
0:0
Второй тайм: 65'
Сент-Патрикс
0'
35' Желтая карточка
Гривости Том
49' Желтая карточка
Коттер Барри
58' Желтая карточка
Бреслин Энтони
61' Желтая карточка
Jamie Lennon

Ход матча

35'
 
Гривости Том
46'
Йомов Георгий
Lazar Tufegdzic
 
49'
 
Коттер Барри
58'
 
Бреслин Энтони
60'
Бамба Дауда
Назон Даккенс
 
60'
Линнсет Йонатан
Вион Тибо
 
61'
 
Jamie Lennon

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 115
ЦСКА София 95.7% (110)
X 3.5% (4)
Сент-Патрикс 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
Сент-Патрикс
1.47
4.50
8.08
Все Коэффициенты
1
Бузатто
Густаво
16
Дончев
Асен
6
Петров
Християн
2
Матей
Юрген
5
Де
Нойер
Брадлей
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
8
Stanislav
Shopov
27
Гарсез
Маурисио
9
Назон
Даккенс
11
Lazar
Tufegdzic
1
Ананг
Джозеф
12
Harry
Brockbank
5
Гривости
Том
4
Рэдмонд
Джо
19
Бреслин
Энтони
16
О'Райли
Адам
6
Jamie
Lennon
2
Коттер
Барри
8
Форрестер
Крис
15
Кинг
Билли
9
Дойл
Ойн
ЦСКА София
4-3-3
Сент-Патрикс
4-2-3-1

История личных встреч

ЦСКА София
Сент-Патрикс

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

История матчей

ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lazar Tufegdzic 1 0.33
Матей Юрген 1 0.33
Назон Даккенс 1 0.33
Йомов Георгий 1 0.33
Гарсез Маурисио 0 0
Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форрестер Крис 1 0.33
Дойл Ойн 0 0

Карточки

ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яга Амос 1 0
Жеферсон Телес 1 0
Махмутович Энес 1 0
Бауренски Йоан 1 0
Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mark Doyle 0 1
Форрестер Крис 1 0
Harry Brockbank 1 0
Коттер Барри 1 0
О'Райли Адам 1 0
Гривости Том 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА София
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА София - Берое 5:1 ЦСКА София - Македония Джёрче Петров 4:0 ЦСКА София - Черно Море 1:0 Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0
Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Берое 1:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0
Сент-Патрикс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 2:3 Мура - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Мура 1:1 Сент-Патрикс - Дандолк 1:1
Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:1 Дандолк - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс 3:0 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 0:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:4 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:4 Сент-Патрикс - Финн Харпс 2:0 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дандолк 0:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Гривости Том получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
ЦСКА София 95.7% (110)
X 3.5% (4)
Сент-Патрикс 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
Сент-Патрикс
1.47
4.50
8.08
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Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 Сент-Патрикс

Исход игры
ЦСКА София
95.7% (110)
Ничья
3.5% (4)
Сент-Патрикс
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
32.14% (36)
Нет
67.86% (76)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА София
41.7% (48)
1:0 ЦСКА София
21.7% (25)
2:1 ЦСКА София
20% (23)
3:1 ЦСКА София
5.2% (6)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:0 ЦСКА София
2.6% (3)
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