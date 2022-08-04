Стадион: Васил Левски
0:0
Второй тайм: 65'
0'
35' Желтая карточкаГривости Том
49' Желтая карточкаКоттер Барри
58' Желтая карточкаБреслин Энтони
61' Желтая карточкаJamie Lennon
Ход матча
35'
49'
58'
61'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
16
Дончев
Асен
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
16
О'Райли
Адам
15
Кинг
Билли
9
Дойл
Ойн
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Дончев АсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Вион ТибоПолузащитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Минков ГалинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Бамба ДаудаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 О'Райли АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг БиллиПолузащитник
-
9 Дойл ОйнНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Sam Curtis
-
-
Главный тренер: Timothy Clancy
История личных встреч
ЦСКА София
Сент-Патрикс
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lazar Tufegdzic
|1
|0.33
|Матей Юрген
|1
|0.33
|Назон Даккенс
|1
|0.33
|Йомов Георгий
|1
|0.33
|Гарсез Маурисио
|0
|0
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форрестер Крис
|1
|0.33
|Дойл Ойн
|0
|0
Карточки
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яга Амос
|1
|0
|Жеферсон Телес
|1
|0
|Махмутович Энес
|1
|0
|Бауренски Йоан
|1
|0
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mark Doyle
|0
|1
|Форрестер Крис
|1
|0
|Harry Brockbank
|1
|0
|Коттер Барри
|1
|0
|О'Райли Адам
|1
|0
|Гривости Том
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА София
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА София - Берое 5:1 ЦСКА София - Македония Джёрче Петров 4:0 ЦСКА София - Черно Море 1:0 Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0
Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Берое 1:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0
Сент-Патрикс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 2:3 Мура - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Мура 1:1 Сент-Патрикс - Дандолк 1:1
Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:1 Дандолк - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс 3:0 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 0:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:4 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:4 Сент-Патрикс - Финн Харпс 2:0 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дандолк 0:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 Сент-Патрикс
Исход игры
ЦСКА София
95.7% (110)
Ничья
3.5% (4)
Сент-Патрикс
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
32.14% (36)
Нет
67.86% (76)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА София
41.7% (48)
1:0 ЦСКА София
21.7% (25)
2:1 ЦСКА София
20% (23)
3:1 ЦСКА София
5.2% (6)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:0 ЦСКА София
2.6% (3)
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