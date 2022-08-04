Стадион: Акер
0'
59' Желтая карточкаКравченко Антон
62' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
1:0
63' ГолХуссейн Эцаз
Ход матча
59'
62'
63'
1:0
64'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
19
Хауган
Эйрик
25
Леони
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Johan Bakke
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Леони МатеусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
23 Сзелес ИмреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Асани ЯсирПолузащитник
-
11 ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
99 Готра Михаил
-
-
Главный тренер: Laszlo Torok
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|2
|0.67
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.33
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.33
|Фофана Датро
|1
|0.33
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.33
|Хансен Беньямин
|0
|0
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
Кишварда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мешанович Ясмин
|1
|0.33
|Асани Ясир
|1
|0.33
|Отвош Бенс
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Кишварда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асани Ясир
|2
|0
|Отвош Бенс
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Леони Матеус
|1
|0
|Маковски Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1
Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1
Кишварда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кишварда - Дебрецен 2:2 Кишварда - Кайрат 1:0 Кайрат - Кишварда 0:1 Кишварда - Залаэгерсег 2:1
Пакш - Кишварда 0:1 Кишварда - Уйпешт 2:1 Гонвед - Кишварда 1:1 Кишварда - Дебрецен 1:0 Пушкаш-Академия - Кишварда 0:0 Кишварда - Мезёкёвешд 1:2 Фехервар - Кишварда 5:3 МТК - Кишварда 0:0 Кишварда - Дьирмот 1:0 Ференцварош - Кишварда 2:1 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Кишварда - Пакш 3:3 Уйпешт - Кишварда 0:0 Уйпешт - Кишварда 2:1 Кишварда - Гонвед 3:2 Дебрецен - Кишварда 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Мольде 1:0 Кишварда
Исход игры
Мольде
96.5% (109)
Ничья
3.5% (4)
Кишварда
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
27.93% (31)
Нет
72.07% (80)
Популярный счёт
2:0 Мольде
49.6% (56)
2:1 Мольде
14.2% (16)
1:0 Мольде
14.2% (16)
3:1 Мольде
9.7% (11)
3:0 Мольде
5.3% (6)
1:1 Ничья
2.7% (3)
4:0 Мольде
1.8% (2)
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