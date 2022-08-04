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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мольде
1:0
Второй тайм: 66'
Кишварда
0'
59' Желтая карточка
Кравченко Антон
62' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
1:0
63' Гол
Хуссейн Эцаз
64' Желтая карточка

Ход матча

58'
Kristian Eriksen
Зехнини Рафик
 
58'
Хуссейн Эцаз
Грёдем Магнус
 
59'
 
Кравченко Антон
62'
 
Мельник Богдан
Маковски Рафал
62'
Брейвик Эмиль
 
63'
Хуссейн Эцаз
(Линнес Мартин)
1:0
64'
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 113
Мольде 96.5% (109)
X 3.5% (4)
Кишварда 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Кишварда
1.70
5.20
9.00
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
22
Грёдем
Магнус
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
17
Зехнини
Рафик
9
Фофана
Датро
12
Одинцов
Артём
2
Хей
Виктор
4
Кравченко
Антон
24
Ковачич
Доминик
25
Леони
Матеус
6
Отвош
Бенс
8
Карабелев
Янис
20
Навратил
Ярослав
9
Маковски
Рафал
7
Цамай
Дритон
27
Мешанович
Ясмин
Мольде
3-5-2
Кишварда
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 2 0.67
Хёуген Кристоффер 1 0.33
Коса Маркус Андреас 1 0.33
Фофана Датро 1 0.33
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.33
Хансен Беньямин 0 0
Брюнхильдсен Ола 0 0
Кишварда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мешанович Ясмин 1 0.33
Асани Ясир 1 0.33
Отвош Бенс 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнутсон Эрлинг 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Кишварда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асани Ясир 2 0
Отвош Бенс 2 0
Кравченко Антон 1 0
Леони Матеус 1 0
Маковски Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1
Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1
Кишварда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кишварда - Дебрецен 2:2 Кишварда - Кайрат 1:0 Кайрат - Кишварда 0:1 Кишварда - Залаэгерсег 2:1
Пакш - Кишварда 0:1 Кишварда - Уйпешт 2:1 Гонвед - Кишварда 1:1 Кишварда - Дебрецен 1:0 Пушкаш-Академия - Кишварда 0:0 Кишварда - Мезёкёвешд 1:2 Фехервар - Кишварда 5:3 МТК - Кишварда 0:0 Кишварда - Дьирмот 1:0 Ференцварош - Кишварда 2:1 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Кишварда - Пакш 3:3 Уйпешт - Кишварда 0:0 Уйпешт - Кишварда 2:1 Кишварда - Гонвед 3:2 Дебрецен - Кишварда 0:0

Будет доступно позже.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Мольде 96.5% (109)
X 3.5% (4)
Кишварда 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Кишварда
1.70
5.20
9.00
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Мольде 1:0 Кишварда

Исход игры
Мольде
96.5% (109)
Ничья
3.5% (4)
Кишварда
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
27.93% (31)
Нет
72.07% (80)
Популярный счёт
2:0 Мольде
49.6% (56)
2:1 Мольде
14.2% (16)
1:0 Мольде
14.2% (16)
3:1 Мольде
9.7% (11)
3:0 Мольде
5.3% (6)
1:1 Ничья
2.7% (3)
4:0 Мольде
1.8% (2)
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