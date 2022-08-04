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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мольде
3:0
Конец матча
Кишварда
0'
59' Желтая карточка
Кравченко Антон
60' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
1:0
63' Гол
Хуссейн Эцаз
64' Желтая карточка
Отвош Бенс
2:0
81' Гол
Фофана Датро
3:0
82' Гол
Линнес Мартин
90' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
90' Желтая карточка
Илиевски Марио
90'+6

Ход матча

58'
Kristian Eriksen
Зехнини Рафик
 
58'
Хуссейн Эцаз
Грёдем Магнус
 
59'
 
Кравченко Антон
60'
 
Мельник Богдан
Маковски Рафал
60'
Брейвик Эмиль
 
63'
Хуссейн Эцаз
(Линнес Мартин)
1:0
64'
 
Отвош Бенс
72'
 
Асани Ясир
Навратил Ярослав
72'
 
Лукас
Карабелев Янис
74'
Кнутсон Эрлинг
Хёуген Кристоффер
 
81'
Фофана Датро
(Kristian Eriksen)
2:0
82'
Линнес Мартин
(Брейвик Эмиль)
3:0
86'
 
Вранянин Милош
Кравченко Антон
86'
 
Илиевски Марио
Цамай Дритон
87'
Niklas Odegard
Брейвик Эмиль
 
90'
Хуссейн Эцаз
 
90'
 
Илиевски Марио

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 113
Мольде 96.5% (109)
X 3.5% (4)
Кишварда 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
22
Грёдем
Магнус
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
17
Зехнини
Рафик
9
Фофана
Датро
12
Одинцов
Артём
2
Хей
Виктор
4
Кравченко
Антон
24
Ковачич
Доминик
25
Леони
Матеус
6
Отвош
Бенс
8
Карабелев
Янис
20
Навратил
Ярослав
9
Маковски
Рафал
7
Цамай
Дритон
27
Мешанович
Ясмин
Мольде
3-5-2
Кишварда
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 2 0.67
Фофана Датро 2 0.67
Линнес Мартин 1 0.33
Хуссейн Эцаз 1 0.33
Хёуген Кристоффер 1 0.33
Коса Маркус Андреас 1 0.33
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.33
Kristian Eriksen 0 0
Хансен Беньямин 0 0
Брюнхильдсен Ола 0 0
Кишварда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мешанович Ясмин 1 0.33
Асани Ясир 1 0.33
Отвош Бенс 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнутсон Эрлинг 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Кишварда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отвош Бенс 3 0
Асани Ясир 2 0
Кравченко Антон 1 0
Леони Матеус 1 0
Маковски Рафал 1 0
Илиевски Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
0 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1
Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1
Кишварда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кишварда - Дебрецен 2:2 Кишварда - Кайрат 1:0 Кайрат - Кишварда 0:1 Кишварда - Залаэгерсег 2:1
Пакш - Кишварда 0:1 Кишварда - Уйпешт 2:1 Гонвед - Кишварда 1:1 Кишварда - Дебрецен 1:0 Пушкаш-Академия - Кишварда 0:0 Кишварда - Мезёкёвешд 1:2 Фехервар - Кишварда 5:3 МТК - Кишварда 0:0 Кишварда - Дьирмот 1:0 Ференцварош - Кишварда 2:1 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Кишварда - Пакш 3:3 Уйпешт - Кишварда 0:0 Уйпешт - Кишварда 2:1 Кишварда - Гонвед 3:2 Дебрецен - Кишварда 0:0

Будет доступно позже.
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Мольде 96.5% (109)
    X 3.5% (4)
    Кишварда 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Мольде 3:0 Кишварда

    Исход игры
    Мольде
    96.5% (109)
    Ничья
    3.5% (4)
    Кишварда
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (36)
    Меньше
    67.57% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    27.93% (31)
    Нет
    72.07% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Мольде
    49.6% (56)
    2:1 Мольде
    14.2% (16)
    1:0 Мольде
    14.2% (16)
    3:1 Мольде
    9.7% (11)
    3:0 Мольде
    5.3% (6)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    4:0 Мольде
    1.8% (2)
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