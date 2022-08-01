Стадион: HSK Zrinjski Stadium
История личных встреч
Зриньски
Тобол
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тичинович Марио
|1
|0.5
|Чуже Марио
|1
|0.5
|Янкович Нико
|1
|0.5
|Билбия Неманья
|1 (1)
|0.5
|Баришич Хрвое
|0
|0
|Юкич Иван
|0
|0
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Зарко
|1
|0.5
|Тошич Зоран
|1
|0.5
|Жаксылыков Айбар
|1
|0.5
|Малый Сергей
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Мандич Никола
|1
|0
|Юкич Иван
|1
|0
|Каменар Карло
|1
|0
|Янкович Нико
|1
|0
|Малекинусич Матия
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
|Илинкович Сильвио
|1
|0
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каиров Багдат
|2
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Дебле Серж
|1
|0
|Жарынбетов Самат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зриньски - Леотар 4:1 Зриньски - Тирана 3:2 Зриньски - Железничар 1:2 Тирана - Зриньски 0:1
Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1
Тобол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мактаарал - Тобол 1:0 Линкольн - Тобол 0:1 Тобол - Мактаарал 1:4 Тобол - Линкольн 2:0
Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Зриньски - Тобол
Исход игры
Зриньски
76.6% (36)
Ничья
12.8% (6)
Тобол
10.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (21)
Меньше
51.16% (22)
Обе команды забьют
Да
60.47% (26)
Нет
39.53% (17)
Популярный счёт
2:1 Зриньски
38.3% (18)
1:0 Зриньски
27.7% (13)
1:1 Ничья
10.6% (5)
2:0 Зриньски
4.3% (2)
3:1 Зриньски
4.3% (2)
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