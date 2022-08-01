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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Зриньски
 
Позже
Тобол
Прогнозы 47
Зриньски 76.6% (36)
X 12.8% (6)
Тобол 10.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зриньски
Ничья
Тобол
3.45
3.65
3.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Зриньски
Тобол

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тичинович Марио 1 0.5
Чуже Марио 1 0.5
Янкович Нико 1 0.5
Билбия Неманья 1 (1) 0.5
Баришич Хрвое 0 0
Юкич Иван 0 0
Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Зарко 1 0.5
Тошич Зоран 1 0.5
Жаксылыков Айбар 1 0.5
Малый Сергей 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баришич Хрвое 1 0
Мандич Никола 1 0
Юкич Иван 1 0
Каменар Карло 1 0
Янкович Нико 1 0
Малекинусич Матия 1 0
Сучич Петар 1 0
Илинкович Сильвио 1 0
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каиров Багдат 2 0
Томашевич Зарко 1 0
Дебле Серж 1 0
Жарынбетов Самат 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зриньски - Леотар 4:1 Зриньски - Тирана 3:2 Зриньски - Железничар 1:2 Тирана - Зриньски 0:1
Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1
Тобол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мактаарал - Тобол 1:0 Линкольн - Тобол 0:1 Тобол - Мактаарал 1:4 Тобол - Линкольн 2:0
Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зриньски - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Зриньски 76.6% (36)
    X 12.8% (6)
    Тобол 10.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зриньски
    Ничья
    Тобол
    3.45
    3.65
    3.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Зриньски - Тобол онлайн

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    Прогнозы на матч Зриньски - Тобол

    Исход игры
    Зриньски
    76.6% (36)
    Ничья
    12.8% (6)
    Тобол
    10.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.84% (21)
    Меньше
    51.16% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    60.47% (26)
    Нет
    39.53% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Зриньски
    38.3% (18)
    1:0 Зриньски
    27.7% (13)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    2:0 Зриньски
    4.3% (2)
    3:1 Зриньски
    4.3% (2)
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