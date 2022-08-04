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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вадуц
0:0
Первый тайм: 23'
Коньяспор
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 113
Вадуц 18.6% (21)
X 12.4% (14)
Коньяспор 69% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Коньяспор
4.80
3.95
4.40
Все Коэффициенты
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
47
Fabio
Fehr
3
Anthony
Goelzer
77
Добрас
Кристиан
14
Гаич
Милан
II
4
Хаслер
Николас
9
Зуттер
Мануэль
10
Чичек
Тунахан
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
8
Рахманович
Амер
93
Амилтон
Минервино
9
Демир
Мухаммет
Вадуц
3-4-1-2
Коньяспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичек Тунахан 1 0.33
Сасере Франклин 1 0.33
Добрас Кристиан 0 0
Fabio Fehr 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурич Роберт 1 0.33
Кальво Франсиско 1 0.33
Бютюки Зюмер 1 0.33
Рахманович Амер 1 0.33
Михаляк Конрад 1 0.33
Хаджиахметович Амир 0 0
Демир Мухаммет 0 0
Чикалеши Сокол 0 0

Карточки

Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 1 1
Ульрих Дарио 2 0
Бюхель Бенджамин 1 0
Хаслер Николас 1 0
Добрас Кристиан 1 0
Гассер Седрик 1 0
Сасере Франклин 1 0
Anes Omerovic 1 0
Lars Traber 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чикалеши Сокол 1 1
Язгылы Угурджан 1 1
Шехич Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вадуц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1
Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Ивердон - Вадуц 1:4 Вадуц - Альтах 0:3
Коньяспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1
Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Вадуц 18.6% (21)
X 12.4% (14)
Коньяспор 69% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Коньяспор
4.80
3.95
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вадуц 0:0 Коньяспор онлайн

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Прогнозы на матч Вадуц 0:0 Коньяспор

Исход игры
Вадуц
18.6% (21)
Ничья
12.4% (14)
Коньяспор
69% (78)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
57.66% (64)
Нет
42.34% (47)
Популярный счёт
1:2 Коньяспор
31.9% (36)
0:2 Коньяспор
15.9% (18)
0:1 Коньяспор
12.4% (14)
1:1 Ничья
10.6% (12)
2:1 Вадуц
9.7% (11)
1:0 Вадуц
6.2% (7)
1:3 Коньяспор
4.4% (5)
2:0 Вадуц
2.7% (3)
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