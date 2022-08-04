Стадион: Рейнпарк
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
47
Fabio
Fehr
22
Огюз
Ахмет
14
Дикмен
Сонер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Gabriel IsikЗащитник
-
28 Lars TraberЗащитник
-
47 Fabio FehrЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Чанде ДжионВратарь
-
13 Иодис КевинЗащитник
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
-
17 Рис ЙоэльПолузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Mangiarratti
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
-
Главный тренер: Палут Ильхан
Бомбардиры внутри турнира
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичек Тунахан
|1
|0.33
|Сасере Франклин
|1
|0.33
|Добрас Кристиан
|0
|0
|Fabio Fehr
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурич Роберт
|1
|0.33
|Кальво Франсиско
|1
|0.33
|Бютюки Зюмер
|1
|0.33
|Рахманович Амер
|1
|0.33
|Михаляк Конрад
|1
|0.33
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Демир Мухаммет
|0
|0
|Чикалеши Сокол
|0
|0
Карточки
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоссо Райан
|1
|1
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Бюхель Бенджамин
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Добрас Кристиан
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Сасере Франклин
|1
|0
|Anes Omerovic
|1
|0
|Lars Traber
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чикалеши Сокол
|1
|1
|Язгылы Угурджан
|1
|1
|Шехич Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вадуц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1
Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Ивердон - Вадуц 1:4 Вадуц - Альтах 0:3
Коньяспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1
Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Вадуц 0:0 Коньяспор
Исход игры
Вадуц
18.6% (21)
Ничья
12.4% (14)
Коньяспор
69% (78)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
57.66% (64)
Нет
42.34% (47)
Популярный счёт
1:2 Коньяспор
31.9% (36)
0:2 Коньяспор
15.9% (18)
0:1 Коньяспор
12.4% (14)
1:1 Ничья
10.6% (12)
2:1 Вадуц
9.7% (11)
1:0 Вадуц
6.2% (7)
1:3 Коньяспор
4.4% (5)
2:0 Вадуц
2.7% (3)
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