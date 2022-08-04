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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вадуц
1:1
Конец матча
Коньяспор
0'
26' Желтая карточка
Демир Мухаммет
43' Желтая карточка
Огюз Ахмет
60' Желтая карточка
Амилтон Минервино
1:0
72' Гол
Сасере Франклин
1:1
88' Гол
Демир Мухаммет
90'+8

Ход матча

26'
 
Демир Мухаммет
33'
Ульрих Дарио
Anthony Goelzer
 
42'
Иодис Кевин
Lars Traber
 
43'
 
Огюз Ахмет
60'
 
Амилтон Минервино
61'
 
Мурич Роберт
Амилтон Минервино
61'
 
Цекици Эндри
Рахманович Амер
65'
Сасере Франклин
Чичек Тунахан
 
65'
Elmin Rastoder
Хаслер Николас
 
65'
Anes Omerovic
Гаич Милан
 
72'
Сасере Франклин
(Ульрих Дарио)
1:0
78'
 
Павичич Домагой
Михаляк Конрад
85'
 
Караель Джебраил
Огюз Ахмет
85'
 
Паш Бруно
Дикмен Сонер
88'
1:1
Демир Мухаммет

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 15
  • 0 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 113
Вадуц 18.6% (21)
X 12.4% (14)
Коньяспор 69% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
47
Fabio
Fehr
3
Anthony
Goelzer
77
Добрас
Кристиан
14
Гаич
Милан
II
4
Хаслер
Николас
9
Зуттер
Мануэль
10
Чичек
Тунахан
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
8
Рахманович
Амер
93
Амилтон
Минервино
9
Демир
Мухаммет
Вадуц
3-4-1-2
Коньяспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сасере Франклин 2 0.67
Чичек Тунахан 1 0.33
Добрас Кристиан 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Fabio Fehr 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демир Мухаммет 1 0.33
Мурич Роберт 1 0.33
Кальво Франсиско 1 0.33
Бютюки Зюмер 1 0.33
Рахманович Амер 1 0.33
Михаляк Конрад 1 0.33
Хаджиахметович Амир 0 0
Чикалеши Сокол 0 0

Карточки

Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 1 1
Ульрих Дарио 2 0
Бюхель Бенджамин 1 0
Хаслер Николас 1 0
Добрас Кристиан 1 0
Гассер Седрик 1 0
Сасере Франклин 1 0
Anes Omerovic 1 0
Lars Traber 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чикалеши Сокол 1 1
Язгылы Угурджан 1 1
Амилтон Минервино 1 0
Демир Мухаммет 1 0
Шехич Ибрагим 1 0
Огюз Ахмет 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вадуц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1
Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Ивердон - Вадуц 1:4 Вадуц - Альтах 0:3
Коньяспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1
Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Вадуц 18.6% (21)
    X 12.4% (14)
    Коньяспор 69% (78)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Вадуц 1:1 Коньяспор

    Исход игры
    Вадуц
    18.6% (21)
    Ничья
    12.4% (14)
    Коньяспор
    69% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    57.66% (64)
    Нет
    42.34% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Коньяспор
    31.9% (36)
    0:2 Коньяспор
    15.9% (18)
    0:1 Коньяспор
    12.4% (14)
    1:1 Ничья
    10.6% (12)
    2:1 Вадуц
    9.7% (11)
    1:0 Вадуц
    6.2% (7)
    1:3 Коньяспор
    4.4% (5)
    2:0 Вадуц
    2.7% (3)
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