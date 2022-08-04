Стадион: Веритас
0'
0:1
25' ПенальтиНсаме Жан-Пьер
0:2
40' ГолЭлиа Мешак
45' Желтая карточкаLewin Blum
52' Желтая карточкаХямяляйнен Танели
80' Желтая карточкаРикардо Пауло
90'+4
Ход матча
25'
0:1
40'
0:2
45'
80'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
4
Нуу
Муса
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Тёйряс МиикаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|2 (1)
|0.4
|Икауниекс Янис
|2
|0.4
|Каррильо Даниэль II
|1
|0.2
|Валенчич Филип
|1
|0.2
|Миеттинен Тони
|1
|0.2
|Биспо Габриэл
|1
|0.2
|Дальстрем Себастьян
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|2 (2)
|0.67
|Элиа Мешак
|1
|0.33
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.33
|Ниассе Шейх
|1
|0.33
|Ррудхани Донат
|1
|0.33
|Ридер Фабиан
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рикардо Пауло
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Lewin Blum
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2
Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч КуПС 0:2 Янг Бойз
Исход игры
КуПС
1.7% (2)
Ничья
13.3% (16)
Янг Бойз
85% (102)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
70.54% (79)
Нет
29.46% (33)
Популярный счёт
1:2 Янг Бойз
46.7% (56)
0:2 Янг Бойз
18.3% (22)
1:1 Ничья
8.3% (10)
1:3 Янг Бойз
6.7% (8)
0:1 Янг Бойз
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:3 Янг Бойз
2.5% (3)
1:0 КуПС
1.7% (2)
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