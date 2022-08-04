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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
КуПС
0:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
25' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
0:2
40' Гол
Элиа Мешак
45' Желтая карточка
Lewin Blum
52' Желтая карточка
Хямяляйнен Танели
80' Желтая карточка
Рикардо Пауло
90'+4

Ход матча

25'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
40'
0:2
Элиа Мешак
(Нсаме Жан-Пьер)
45'
 
Lewin Blum
46'
Валенчич Филип
Биспо Габриэл
 
46'
Хямяляйнен Танели
Узочокву Хенри
 
46'
Попович Антон
Дальстрем Себастьян
 
52'
Хямяляйнен Танели
 
64'
 
Монтейро Джоэл
Нсаме Жан-Пьер
64'
 
Мамбимби Феликс
Нгамале Муми
64'
 
Ррудхани Донат
Ридер Фабиан
73'
Антви Клинтон
Оксанен Яакко
 
73'
Йенсен Кристиан Туэ
Вяйринен Тим
 
74'
 
Miguel Chaiwa
Lewin Blum
80'
Рикардо Пауло
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 120
КуПС 1.7% (2)
X 13.3% (16)
Янг Бойз 85% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
21
Крайдль
Йоханнес
22
Тойвомяки
Ханри
2
Рикардо
Пауло
4
Нуу
Муса
23
Каррильо
Даниэль
II
19
Биспо
Габриэл
8
Дальстрем
Себастьян
13
Оксанен
Яакко
15
Узочокву
Хенри
9
Вяйринен
Тим
10
Икауниекс
Янис
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
23
Бенито
Лорис
8
Сьерро
Венсан
45
Янкевиц
Александр
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
КуПС
4-3-3
Янг Бойз
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 2 (1) 0.4
Икауниекс Янис 2 0.4
Каррильо Даниэль II 1 0.2
Валенчич Филип 1 0.2
Миеттинен Тони 1 0.2
Биспо Габриэл 1 0.2
Дальстрем Себастьян 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 2 (2) 0.67
Элиа Мешак 1 0.33
Фасснахт Кристиан 1 0.33
Ниассе Шейх 1 0.33
Ррудхани Донат 1 0.33
Ридер Фабиан 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикардо Пауло 1 0
Томас Диого 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иттен Седрик 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Lewin Blum 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2
Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Lewin Blum получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 120
    КуПС 1.7% (2)
    X 13.3% (16)
    Янг Бойз 85% (102)
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    Прогнозы на матч КуПС 0:2 Янг Бойз

    Исход игры
    КуПС
    1.7% (2)
    Ничья
    13.3% (16)
    Янг Бойз
    85% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (72)
    Меньше
    35.71% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    70.54% (79)
    Нет
    29.46% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Янг Бойз
    46.7% (56)
    0:2 Янг Бойз
    18.3% (22)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    1:3 Янг Бойз
    6.7% (8)
    0:1 Янг Бойз
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:3 Янг Бойз
    2.5% (3)
    1:0 КуПС
    1.7% (2)
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