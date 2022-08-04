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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Пайде Линнамеесконд
0:2
Второй тайм: 81'
Андерлехт
0'
0:1
10' Гол
Рафаэлов Лиор
0:2
40' Гол
Силва Фабио
70' Желтая карточка
Арнстад Кристиан

Ход матча

10'
0:1
Рафаэлов Лиор
(Амузу Френсис)
40'
0:2
Силва Фабио
(Рафаэлов Лиор)
61'
Палуметс Кевор
Сааг Кеймар
 
70'
 
Арнстад Кристиан
70'
Пихт Кристофер
Тамбеду Бубакар
 
70'
Саарма Роби
Лутс Сиим
 
73'
 
Кана Марко
Арнстад Кристиан
73'
 
Раман Бенито
Мурильо Микаэль
73'
 
Сарделла Киллиан
Версхарен Яри

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 114
Пайде Линнамеесконд 0% (0)
X 0.9% (1)
Андерлехт 99.1% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пайде Линнамеесконд
Ничья
Андерлехт
30.00
7.70
1.15
Все Коэффициенты
1
Аксалу
Михкель
10
Фролов
Андре
12
Юсиф
Абдул
15
Клаван
Рагнар
29
Салисте
Йозеф
33
Мёёль
Карл
6
Симон
Доминик
19
Лутс
Сиим
11
Сааг
Кеймар
23
Тамбеду
Бубакар
27
Сингате
Эбрима
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
10
Версхарен
Яри
61
Арнстад
Кристиан
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
99
Силва
Фабио
11
Рафаэлов
Лиор
Пайде Линнамеесконд
4-2-3-1
Андерлехт
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингате Эбрима 2 (1) 0.4
Лутс Сиим 1 0.2
Пихт Кристофер 1 0.2
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафаэлов Лиор 1 1
Силва Фабио 1 1
Амузу Френсис 0 0

Карточки

Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаван Рагнар 1 0
Мёёль Карл 1 0
Салисте Йозеф 1 0
Юсиф Абдул 1 0
Саарма Роби 1 0
Симон Доминик 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Пайде Линнамеесконд - Арарат-Армения 0:0 Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Динамо Тбилиси 1:2
Динамо Тбилиси - Пайде Линнамеесконд 2:3 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Легион Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 1:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:0 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 4:2 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 7:0 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 6:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 2:1 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Легион Таллин 5:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0
Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1

Будет доступно позже.
  • 61'
    Сааг Кеймар уходит с поля. Kevor Palumets выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Силва Фабио бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Пайде Линнамеесконд 0% (0)
X 0.9% (1)
Андерлехт 99.1% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пайде Линнамеесконд
Ничья
Андерлехт
30.00
7.70
1.15
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 0:2 Андерлехт

Исход игры
Пайде Линнамеесконд
0% (0)
Ничья
0.9% (1)
Андерлехт
99.1% (113)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
26.13% (29)
Нет
73.87% (82)
Популярный счёт
0:2 Андерлехт
49.1% (56)
1:2 Андерлехт
17.5% (20)
0:3 Андерлехт
15.8% (18)
0:4 Андерлехт
3.5% (4)
1:3 Андерлехт
3.5% (4)
0:1 Андерлехт
2.6% (3)
1:4 Андерлехт
2.6% (3)
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Пайде Линнамеесконд
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