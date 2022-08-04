Стадион: А. Ле Кок Арена
0:2
Второй тайм: 81'
Ход матча
10'
0:1
40'
0:2
70'
70'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
10
Фролов
Андре
12
Юсиф
Абдул
33
Мёёль
Карл
19
Лутс
Сиим
11
Сааг
Кеймар
56
Zeno
Debast
99
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Фролов АндреЗащитник
-
12 Юсиф АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мёёль КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лутс СиимПолузащитник
-
11 Сааг КеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Сапп МаттиасВратарь
-
99 Жаржу ЭбримаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Саарма РобиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Воолаид Карел
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Noah Sadiki
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Бомбардиры внутри турнира
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингате Эбрима
|2 (1)
|0.4
|Лутс Сиим
|1
|0.2
|Пихт Кристофер
|1
|0.2
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафаэлов Лиор
|1
|1
|Силва Фабио
|1
|1
|Амузу Френсис
|0
|0
Карточки
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаван Рагнар
|1
|0
|Мёёль Карл
|1
|0
|Салисте Йозеф
|1
|0
|Юсиф Абдул
|1
|0
|Саарма Роби
|1
|0
|Симон Доминик
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Пайде Линнамеесконд - Арарат-Армения 0:0 Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Динамо Тбилиси 1:2
Динамо Тбилиси - Пайде Линнамеесконд 2:3 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Легион Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 1:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:0 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 4:2 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 7:0 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 6:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 2:1 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Легион Таллин 5:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0
Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 0:2 Андерлехт
Исход игры
Пайде Линнамеесконд
0% (0)
Ничья
0.9% (1)
Андерлехт
99.1% (113)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
26.13% (29)
Нет
73.87% (82)
Популярный счёт
0:2 Андерлехт
49.1% (56)
1:2 Андерлехт
17.5% (20)
0:3 Андерлехт
15.8% (18)
0:4 Андерлехт
3.5% (4)
1:3 Андерлехт
3.5% (4)
0:1 Андерлехт
2.6% (3)
1:4 Андерлехт
2.6% (3)
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