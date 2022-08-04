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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
1:0
Второй тайм: 62'
Арис Салоники
0'
1:0
29' Гол
Йованович Джордже
45' Желтая карточка
Саборит Энрик
52' Желтая карточка
Итурбе Хуан

Ход матча

29'
Йованович Джордже
(Каничовски Габи)
1:0
45'
Саборит Энрик
 
51'
 
Лопес Кристиан
Матео Гарсия
52'
 
Итурбе Хуан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 118
Маккаби Тель-Авив 83.1% (98)
X 14.4% (17)
Арис Салоники 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Арис Салоники
3.90
3.54
4.10
Все Коэффициенты
1
Даниэл
Перец
28
Жералдеш
Андре
21
Йейни
Ширан
4
Саборит
Энрик
27
Давидзаде
Офир
66
Битон
Нир
6
Глазер
Дан
14
Tamir
Glezer
17
Кювас
Брандлей
99
Йованович
Джордже
16
Каничовски
Габи
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
6
Дабо
Брайан
8
Дукуре
Шейк
III
7
Мансини
Даниэль
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
9
Грэй
Андре
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
Арис Салоники

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Джордже 3 1
Каничовски Габи 1 0.33
Голаса Эйял 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Андре 4 (1) 1.33
Итурбе Хуан 1 0.33
Пальма Луис 1 0.33
Камашу Рафаэл 1 0.33
Мансини Даниэль 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саборит Энрик 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Йованович Джордже 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 1 0
Дабо Брайан 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Шейх Пап 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0
Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Тель-Авив 1:3
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Саборит Энрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Йованович Джордже бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Маккаби Тель-Авив 83.1% (98)
X 14.4% (17)
Арис Салоники 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Арис Салоники
3.90
3.54
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив 1:0 Арис Салоники онлайн

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Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 1:0 Арис Салоники

Исход игры
Маккаби Тель-Авив
83.1% (98)
Ничья
14.4% (17)
Арис Салоники
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
36.4% (43)
1:0 Маккаби Тель-Авив
20.3% (24)
2:0 Маккаби Тель-Авив
16.1% (19)
1:1 Ничья
11% (13)
3:1 Маккаби Тель-Авив
5.1% (6)
1:2 Арис Салоники
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Арис Салоники
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