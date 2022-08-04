Стадион: Блумфилд
2:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолЙованович Джордже
45' Желтая карточкаСаборит Энрик
52' Желтая карточкаИтурбе Хуан
2:0
84' ГолЗахави Эран
85' Желтая карточкаЗахави Эран
90' Желтая карточкаГлазер Дан
90'+6
Ход матча
29'
45'
52'
81'
84'
2:0
85'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
21
Йейни
Ширан
77
Хозец
Матан
66
Битон
Нир
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
-
77 Хозец МатанЗащитник
-
66 Битон НирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ревиво РойЗащитник
-
30 Кандил МаорЗащитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Глох ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Битон ДанНападающий
-
11 Альмог ЭйлонНападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бургос Херман
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
Арис Салоники
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йованович Джордже
|3
|1
|Каничовски Габи
|1
|0.33
|Захави Эран
|1
|0.33
|Голаса Эйял
|0
|0
|Перица Стипе
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Андре
|4 (1)
|1.33
|Итурбе Хуан
|1
|0.33
|Пальма Луис
|1
|0.33
|Камашу Рафаэл
|1
|0.33
|Мансини Даниэль
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захави Эран
|1
|0
|Саборит Энрик
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Глазер Дан
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Дабо Брайан
|1
|0
|Итурбе Хуан
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Шейх Пап
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0
Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Тель-Авив 1:3
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 2:0 Арис Салоники
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
83.1% (98)
Ничья
14.4% (17)
Арис Салоники
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
36.4% (43)
1:0 Маккаби Тель-Авив
20.3% (24)
2:0 Маккаби Тель-Авив
16.1% (19)
1:1 Ничья
11% (13)
3:1 Маккаби Тель-Авив
5.1% (6)
1:2 Арис Салоники
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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