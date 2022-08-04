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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
2:0
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
29' Гол
Йованович Джордже
45' Желтая карточка
Саборит Энрик
52' Желтая карточка
Итурбе Хуан
2:0
84' Гол
Захави Эран
85' Желтая карточка
Захави Эран
90' Желтая карточка
Глазер Дан
90'+6

Ход матча

29'
Йованович Джордже
(Каничовски Габи)
1:0
45'
Саборит Энрик
 
51'
 
Гарсия Мануэль
Матео Гарсия
52'
 
Итурбе Хуан
62'
Глох Оскар
Хозец Матан
 
63'
Нахмиас Идан
Битон Нир
 
63'
 
Пальма Луис
Мансини Даниэль
63'
 
Камашу Рафаэл
Итурбе Хуан
66'
Перица Стипе
Йованович Джордже
 
67'
Захави Эран
Кювас Брандлей
 
81'
 
Шейх Пап
Дабо Брайан
81'
 
Мазику Брэдли
Пеерсман Марвин
84'
Захави Эран
(Перица Стипе)
2:0
85'
Захави Эран
 
90'
Рикан Авраам
Ван Оверем Йорис
 
90'
Глазер Дан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 118
Маккаби Тель-Авив 83.1% (98)
X 14.4% (17)
Арис Салоники 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Даниэл
Перец
28
Жералдеш
Андре
21
Йейни
Ширан
4
Саборит
Энрик
77
Хозец
Матан
66
Битон
Нир
6
Глазер
Дан
14
Ван
Оверем
Йорис
17
Кювас
Брандлей
99
Йованович
Джордже
16
Каничовски
Габи
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
6
Дабо
Брайан
8
Дукуре
Шейк
III
7
Мансини
Даниэль
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
9
Грэй
Андре
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
Арис Салоники

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Джордже 3 1
Каничовски Габи 1 0.33
Захави Эран 1 0.33
Голаса Эйял 0 0
Перица Стипе 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Андре 4 (1) 1.33
Итурбе Хуан 1 0.33
Пальма Луис 1 0.33
Камашу Рафаэл 1 0.33
Мансини Даниэль 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захави Эран 1 0
Саборит Энрик 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Глазер Дан 1 0
Йованович Джордже 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 1 0
Дабо Брайан 1 0
Итурбе Хуан 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Шейх Пап 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0
Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Тель-Авив 1:3
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Саборит Энрик получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Йованович Джордже бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Маккаби Тель-Авив 83.1% (98)
    X 14.4% (17)
    Арис Салоники 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 2:0 Арис Салоники

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    83.1% (98)
    Ничья
    14.4% (17)
    Арис Салоники
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    36.4% (43)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    20.3% (24)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    16.1% (19)
    1:1 Ничья
    11% (13)
    3:1 Маккаби Тель-Авив
    5.1% (6)
    1:2 Арис Салоники
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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