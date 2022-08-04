АПОЭЛ здесь явный фаворит.
viktor557 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эфрем Георгиос
|2
|0.67
|Шебаке Иссам
|1
|0.33
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Мусса
|1
|0.33
|Иванидзе Гиорги
|1
|0.33
|Бушман Юрий
|0
|0
|Тапалов Еркин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Жиан
|1
|1
|Лобанцев Мирослав
|2
|0
|Мурачёв Олег
|1
|0
Будет доступно позже.