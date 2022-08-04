Феррари рассчитывал, что мяч ушёл от Топалова и должен быть угловой в пользу "АПОЭЛа", но по факту вынос от своих ворот сделает Лобанцев.

Не устают игроки "АПОЭЛа" комбинировать возле штрафной соперника, и так пробуют, и этак, только вот голевых моментов нет.

Каршакевич страховал Лобанцева, забиравшего катившийся мяч в своей штрафной, а Ндонгаля пытался совершить отбор. Немного пострадал в этой ситуации вратарь команды гостей, но медпомощь ему не потребовалась.

Сам корнер "АПОЭЛа" не стал опасным, но атака хозяев продолжилась, Даушвили забросил мяч поближе к штрафной, а Элиа отправил его в перекладину.

Эфрем заработал жёлтую карточку, наступив на чужой половине поля на ногу Яковлеву.

Короткими пасами оборудовали никосийцы в центральной части перед чужой штрафной, ничего у них не получилось, потеряли они мяч, но быстро вернули его себе обратно.

Угловой заработали хозяева и разыграли его на правом фланге. Но плохо разыграли, никакой остротой и не запахло.

В центре поля Жиан Мартинс в верховой борьбе не по правилам действовал против Муртаза Даушвили.

Из полукруга штрафной приложился Эфрем, и после рикошета мяч отправился на очередной угловой хозяйской команды. С левого края был подан корнер, и на ближней штанге вынос сделал игрок "Кызыл-Жара".

Вынуждены постоянно обороняться на протяжении четырёх минут гости, "АПОЭЛ" не желает сбавлять хватку.

Лобанцев отправил мяч из своей штрафной на чужую половину и остался недоволен тем, что никого из его партнёров в той зоне не оказалось.

Прозвучал свисток на перерыв. "АПОЭЛ" ведёт с минимальным счётом благодаря блестящему голу Эфрема, забитому в середине тайма. Отдохнём примерно четверть часа.

45' Перевод хозяев на правый фланг уже с игры, и Мужек головой выбивает мяч в аут.

44' Оказывают медицинскую помощь Павлу Яковлеву.

43' Феррари на левом фланге коротко отдал Эфрему, тот исполнил кросс, Элиа пробил головой в ближний угол, а Лобанцев прыгнул и перевёл мяч на угловой.

42' Бушман навесил со штрафного с правого фланга по кручёной траектории прямо в руки Вида Белека, абсолютно несложно было вратарю "АПОЭЛа" ловить этот мяч.

41' Пять минут остаётся до перерыва, и могли бы сейчас визитёры использовать это время, чтобы забить, скажем так, поздний гол.

40' Нельзя сказать, что наблюдаются большие скорости в этом матче. Отнюдь нет, игра вполне размеренная и средняя в этом плане.

39' Заново начинают никосийцы позиционную атаку в центре поля. Уверенно они себя чувствуют и по игре, и по счёту, и по факту нахождения на родном стадионе.

38' Приближается конец тайма, и до сих пор мы не были свидетелями ни одного опасного момента у ворот "АПОЭЛа". Игра "Кызыл-Жара" в атаке оставляет желать лучшего.

37' Не удалось гостям заработать угловой слева от чужих ворот, хотя они пытались. Яковлев забросил мяч вперёд, а Ндонгаля выбил его за пределы поля от ноги Лобжанидзе.

36' Арбитр подзывает врачей на поле, чтобы они помогли получившему травму игроку хозяев, это Иссам Шебаке.

35' Далсью прорывался вперёд в зоне правого инсайда, но скорость его ног оказалась не столь быстрой, как скорость мяча, укатившегося за лицевую линию.

34' Пока нет значительных перемен в рисунке игры, хотя, возможно, незначительно больше мячом стали владеть футболисты из Казахстана.

33' Эфрем сделал подачу со стандарта на ближнюю штангу, и гости легко отбились, вынесли мяч куда подальше.

32' Франко Феррари впереди на левом фланге получил по ногам от Еркина Топалова, будет штрафной в пользу никосийцев.

31' 78 на 22 - таково процентное соотношение по владению мячом. Тотальное преимущество "АПОЭЛа", надо сказать.

30' В положении "вне игры" оказывается на подступах к чужой штрафной Элгуя Лобжанидзе.

29' Посмотрим ещё, как "АПОЭЛ" отреагирует на свой забитый мяч, сбавит обороты в позиционных атакующих действиях или нет.

28' Ситуация ухудшается для "Кызыл-Жара", теперь просто игрой от обороны команда из Петропавловска не обойдётся, если не хочет проигрывать.

27' ГОЛ! 1:0! Георгиос Эфрем!

Гол-красавец прямо! Далсью перед чужой штрафной грудью скинул Эфрему, а тот первым касанием принял мяч и вторым послал его по дуге за шиворот Лобанцеву.

26' Попытались выбежали в контратаку футболисты казахстанского клуба, но низовая передача с правого фланга в центр была пресечена волнорезом.

25' Не умолкает болельщицкая поддержка клуба из Никосии, подгоняют фанаты вперёд свою команду, однако остроты по-прежнему не так много у ворот "Кызыл-Жара". Есть навесы, но с ними гости справляются.

23' Заброс "АПОЭЛа" вперёд по левому полуфлангу, борется за мяч Георгиос Эфрем и зарабатывает угловой.

22' Напомним, что это первый матч противостояния, а значит, у команды, которая проиграет (если итогом станет не ничья), будет возможность исправить своё положение в ответной встрече.

21' Лобанцев получает жёлтую карточку за неспортивное поведение. Если конкретно, за откидку мяча, чтобы хозяева не смогли быстро исполнить угловой.

20' Нельзя сказать, что "Кызыл-Жар" обороняется абсолютно всё время, но в атаку гости выбираются на самом деле очень редко. В такой ситуации важно всё время сохранять концентрацию.

19' Сделали навес футболисты "АПОЭЛа" в чужую штрафную после розыгрыша стандарта, но ни к чему опасному это не привело, именно от них мяч ушёл за лицевую.

18' Гурман подставил подножку Эфрему метрах в 10 от своей штрафной. Арбитр свистит фол, а трибуны свистят, поскольку им не нравится, что нарушитель избежал жёлтой карточки.

17' Заработали хозяева штрафной в глубине поля, и последовала подача. Иссам Шебаке подключился вперёд на этот стандарт и прихватил сзади своего соперника, получилось нарушение правил.

16' Достаточно перспективный удар сейчас наносил Далсью по воротам "Кызыл-Жара" с 15-16, но Лобанцев отразил мяч, а Эфрем стоял немного в стороне от того места, куда отскочила сфера.

15' Рисунок игры понятен. "АПОЭЛ" чётко играет первым номером, а "Кызыл-Жар" отбивается. Посмотрим, смогут ли гости выстоять до перерыва, не говоря уже о финальном свистке.

14' Далсью откровенно уронил разбегавшегося Бушмана в центральной части поля, толкнув того сбоку. Арбитр пока ограничивается устными внушениями и не лезет в карман за карточками.

13' А вот напомнил о себе и Павел Яковлев, когда-то выступавший за московский "Спартак". Пошёл он в грубый подкат на чужой половине поля. За такое можно было и жёлтую карточку получить.

12' Лобжанидзе всё-таки сохранил мяч впереди на левом фланге, хотя Каро сигнализировал, что он покинул пределы поля. Две подачи сделали из той зоны визитёры, и оба раза верх выиграли защитники "АПОЭЛа".

11' Корнер не принёс опасности перед воротами "Кызыл-Жара", но гости не смогли забрать себе мяч, и снова "АПОЭЛ" начинает позиционную атаку из глубины.

10' Как-то невнятно исполнили свой стандарт футболисты кипрской команды. Непонятно, полноценный удар это был или подача. Мяч отскочил от стенки, и будет угловой.

9' Далсью получил короткий пас от Эфрема на левом полуфланге и получил по ногам от оппонента. Соответственно, исполнят штрафной хозяева.

9' Опасных моментов ещё не наблюдалось, но пристреливается "АПОЭЛ" из-за пределов штрафной, и гостям надо быть осторожными, а то вдруг что-то залетит таким образом в их ворота.

8' Хозяева заработали штрафной в центральной зоне метрах в 30 от чужих ворот. Последовал дальний удар низом, опять же, по центру створа, и Лобанцеву не составило труда зафиксировать этот мяч.

7' Вступил сейчас в игру Мирослав Лобанцев, бывший вратарь московского "Локомотива". Он спокойно поймал высокую подачу киприотов с левого фланга.

6' Первый раз выбралась в атаку казахстанская команда, но даже аут на левом фланге не заработала, поскольку Андреас Каро сделал весьма удачный подкат, и мяч ушёл за боковую от Юрия Бушмана.

5' "АПОЭЛ" разыграл свой угловой низом, и ничем опасным это не закончилось - Франко Феррари дальним ударом отправил мяч рядом с правой штангой.

4' Мариос Элиа получил заброс на левом полуфланге и заработал угловой. С исполнением корнера пока заминка, арбитр объясняет футболистам правила борьбы.

3' Киприоты активней на первых минутах, хозяева делают ставку на быстрый гол, но пока они осуществляют такое давление на чужую штрафную, с которым вполне можно справляться, что визитёры и делают.

2' "АПОЭЛ" играет в традиционной жёлто-синей форме, а "Кызыл-Жар" полностью в красном одеянии.

1' Маленький офсайд на левом фланге у хозяев после вброса аута.

1' Болельщики громко кричат название клуба "АПОЭЛ", так что гостям придётся играть под немалым прессингом трибун.