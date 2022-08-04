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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
АПОЭЛ
1:0
Второй тайм: 65'
Кызыл-Жар
0'
21' Желтая карточка
Лобанцев Мирослав
1:0
27' Гол
Эфрем Георгиос
52' Желтая карточка
Эфрем Георгиос

Ход матча

21'
 
Лобанцев Мирослав
27'
Эфрем Георгиос
1:0
52'
Эфрем Георгиос
 
59'
 
Козлов Евгений
Подио Пабло
60'
 
Мурачёв Олег
Яковлев Павел

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 125
АПОЭЛ 94.4% (118)
X 1.6% (2)
Кызыл-Жар 4% (5)
+1
выиграет АПОЭЛ, со счетом 3:0
АПОЭЛ здесь явный фаворит.
viktor557 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Кызыл-Жар
9.50
4.60
8.88
Все Коэффициенты
Новости
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
15
Креспо
Хосе
2
Каро
Андреас
7
Эфрем
Георгиос
3
Феррари
Франко
44
Kingsley
Sarfo
8
Даушвили
Муртаз
77
Ндонгаля
Дьемерси
19
Элиа
Мариос
20
Далсью
41
Лобанцев
Мирослав
4
Гурман
Марк
5
Каршакевич
Валерий
33
Мужек
Матео
11
Тапалов
Еркин
8
Бушман
Юрий
10
Яковлев
Павел
12
Коне
Мусса
88
Мартинс
Жиан
19
Подио
Пабло
9
Лобжанидзе
Элгуя
АПОЭЛ
3-4-1-2
Кызыл-Жар
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эфрем Георгиос 2 0.67
Шебаке Иссам 1 0.33
Кызыл-Жар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Мусса 1 0.33
Иванидзе Гиорги 1 0.33
Бушман Юрий 0 0
Тапалов Еркин 0 0

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эфрем Георгиос 1 0
Даушвили Муртаз 1 0
Белек Вид 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Кызыл-Жар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Жиан 1 1
Лобанцев Мирослав 2 0
Мурачёв Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4
Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кызыл-Жар - Акжайык 0:2 Осиек - Кызыл-Жар 0:2 Акжайык - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Осиек 1:2
Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1 Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 66'
    Каршакевич страховал Лобанцева, забиравшего катившийся мяч в своей штрафной, а Ндонгаля пытался совершить отбор. Немного пострадал в этой ситуации вратарь команды гостей, но медпомощь ему не потребовалась.
  • 64'
    Не устают игроки "АПОЭЛа" комбинировать возле штрафной соперника, и так пробуют, и этак, только вот голевых моментов нет.
  • 63'
    Ждём всё-таки более активных действий от "Кызыл-Жара", или команда Али Алиева всецело надеется на ответную встречу?
  • 62'
    Феррари рассчитывал, что мяч ушёл от Топалова и должен быть угловой в пользу "АПОЭЛа", но по факту вынос от своих ворот сделает Лобанцев.
  • 61'
    Треть второго тайма позади, а нет никаких предпосылок к тому, что казахстанская команда отыграется и спасёт этот матч.
  • Замена
    60'
    Две замены в составе "Кызыл-Жара": Козлов вместо Подио, Мурачёв вместо Яковлева.
  • Фол, нарушение
    59'
    Теперь с правого края подали угловой никосийцы, сделал это Кингсли Сафро, и во время подачи был зафиксирован фол в атаке.
  • Угловой
    58'
    Из полукруга штрафной приложился Эфрем, и после рикошета мяч отправился на очередной угловой хозяйской команды. С левого края был подан корнер, и на ближней штанге вынос сделал игрок "Кызыл-Жара".
  • Фол, нарушение
    57'
    В центре поля Жиан Мартинс в верховой борьбе не по правилам действовал против Муртаза Даушвили.
  • Угловой
    56'
    Угловой заработали хозяева и разыграли его на правом фланге. Но плохо разыграли, никакой остротой и не запахло.
  • 55'
    Короткими пасами оборудовали никосийцы в центральной части перед чужой штрафной, ничего у них не получилось, потеряли они мяч, но быстро вернули его себе обратно.
  • 54'
    Высокая подача от игрока "Кызыл-Жара" из глубины поля прилетает аккурат в руки Белека.
  • 53'
    Общается судья с Даушвили и Мартинсом, объясняет им, что не нужно накалять страсти, скоро спорный мяч будет.
  • Желтая карточка
    52'
    Эфрем заработал жёлтую карточку, наступив на чужой половине поля на ногу Яковлеву.
  • Штанга
    51'
    Сам корнер "АПОЭЛа" не стал опасным, но атака хозяев продолжилась, Даушвили забросил мяч поближе к штрафной, а Элиа отправил его в перекладину.
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    • Угловой
      50'
      Шебаке наносит дальний удар, а мяч рикошетит от Мартинса и уходит за пределы поля. Это значит, что угловой будет.
    • 49'
      Вынуждены постоянно обороняться на протяжении четырёх минут гости, "АПОЭЛ" не желает сбавлять хватку.
    • 48'
      Мариос Элиа считает, что против него были нарушены правила. Но арбитр другого мнения, поэтому Лобанцев введёт мяч в игру выносом от ворот.
    • 47'
      Ндонгаля навесил с правого края, и верх снял игрок гостей. Видно, что "АПОЭЛ" по-прежнему настроен на атакующий лад.
    • Фол, нарушение
      46'
      Первым событием после перерыва стал фол - Жиан Мартинс толкнул Далсью в середине поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. "АПОЭЛ" ведёт с минимальным счётом благодаря блестящему голу Эфрема, забитому в середине тайма. Отдохнём примерно четверть часа.
    • Фол, нарушение
      45'
      Пабло Подио пострадал от небольшого нарушения против него в середине поля.
    • 45'
      Лобанцев отправил мяч из своей штрафной на чужую половину и остался недоволен тем, что никого из его партнёров в той зоне не оказалось.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты - добавленное к первому тайму время.
    • 45'
      Перевод хозяев на правый фланг уже с игры, и Мужек головой выбивает мяч в аут.
    • Травма, повреждение
      44'
      Оказывают медицинскую помощь Павлу Яковлеву.
    • Опасный момент
      43'
      Феррари на левом фланге коротко отдал Эфрему, тот исполнил кросс, Элиа пробил головой в ближний угол, а Лобанцев прыгнул и перевёл мяч на угловой.
    • 42'
      Бушман навесил со штрафного с правого фланга по кручёной траектории прямо в руки Вида Белека, абсолютно несложно было вратарю "АПОЭЛа" ловить этот мяч.
    • 41'
      Пять минут остаётся до перерыва, и могли бы сейчас визитёры использовать это время, чтобы забить, скажем так, поздний гол.
    • 40'
      Нельзя сказать, что наблюдаются большие скорости в этом матче. Отнюдь нет, игра вполне размеренная и средняя в этом плане.
    • 39'
      Заново начинают никосийцы позиционную атаку в центре поля. Уверенно они себя чувствуют и по игре, и по счёту, и по факту нахождения на родном стадионе.
    • 38'
      Приближается конец тайма, и до сих пор мы не были свидетелями ни одного опасного момента у ворот "АПОЭЛа". Игра "Кызыл-Жара" в атаке оставляет желать лучшего.
    • 37'
      Не удалось гостям заработать угловой слева от чужих ворот, хотя они пытались. Яковлев забросил мяч вперёд, а Ндонгаля выбил его за пределы поля от ноги Лобжанидзе. 
    • Травма, повреждение
      36'
      Арбитр подзывает врачей на поле, чтобы они помогли получившему травму игроку хозяев, это Иссам Шебаке.
    • 35'
      Далсью прорывался вперёд в зоне правого инсайда, но скорость его ног оказалась не столь быстрой, как скорость мяча, укатившегося за лицевую линию.
    • 34'
      Пока нет значительных перемен в рисунке игры, хотя, возможно, незначительно больше мячом стали владеть футболисты из Казахстана.
    • 33'
      Эфрем сделал подачу со стандарта на ближнюю штангу, и гости легко отбились, вынесли мяч куда подальше.
    • Фол, нарушение
      32'
      Франко Феррари впереди на левом фланге получил по ногам от Еркина Топалова, будет штрафной в пользу никосийцев.
    • 31'
      78 на 22 - таково процентное соотношение по владению мячом. Тотальное преимущество "АПОЭЛа", надо сказать.
    • Офсайд
      30'
      В положении "вне игры" оказывается на подступах к чужой штрафной Элгуя Лобжанидзе.
    • 29'
      Посмотрим ещё, как "АПОЭЛ" отреагирует на свой забитый мяч, сбавит обороты в позиционных атакующих действиях или нет.
    • 28'
      Ситуация ухудшается для "Кызыл-Жара", теперь просто игрой от обороны команда из Петропавловска не обойдётся, если не хочет проигрывать.
    • Описание гола
      27'
      ГОЛ! 1:0! Георгиос Эфрем!
      Гол-красавец прямо! Далсью перед чужой штрафной грудью скинул Эфрему, а тот первым касанием принял мяч и вторым послал его по дуге за шиворот Лобанцеву.
    • 26'
      Попытались выбежали в контратаку футболисты казахстанского клуба, но низовая передача с правого фланга в центр была пресечена волнорезом.
    • 25'
      Не умолкает болельщицкая поддержка клуба из Никосии, подгоняют фанаты вперёд свою команду, однако остроты по-прежнему не так много у ворот "Кызыл-Жара". Есть навесы, но с ними гости справляются.
    • Угловой
      23'
      Заброс "АПОЭЛа" вперёд по левому полуфлангу, борется за мяч Георгиос Эфрем и зарабатывает угловой.
    • 22'
      Напомним, что это первый матч противостояния, а значит, у команды, которая проиграет (если итогом станет не ничья), будет возможность исправить своё положение в ответной встрече.
    • Желтая карточка
      21'
      Лобанцев получает жёлтую карточку за неспортивное поведение. Если конкретно, за откидку мяча, чтобы хозяева не смогли быстро исполнить угловой.
    • 20'
      Нельзя сказать, что "Кызыл-Жар" обороняется абсолютно всё время, но в атаку гости выбираются на самом деле очень редко. В такой ситуации важно всё время сохранять концентрацию.
    • 19'
      Сделали навес футболисты "АПОЭЛа" в чужую штрафную после розыгрыша стандарта, но ни к чему опасному это не привело, именно от них мяч ушёл за лицевую.
    • Фол, нарушение
      18'
      Гурман подставил подножку Эфрему метрах в 10 от своей штрафной. Арбитр свистит фол, а трибуны свистят, поскольку им не нравится, что нарушитель избежал жёлтой карточки.
    • Фол, нарушение
      17'
      Заработали хозяева штрафной в глубине поля, и последовала подача. Иссам Шебаке подключился вперёд на этот стандарт и прихватил сзади своего соперника, получилось нарушение правил.
    • Опасный момент
      16'
      Достаточно перспективный удар сейчас наносил Далсью по воротам "Кызыл-Жара" с 15-16, но Лобанцев отразил мяч, а Эфрем стоял немного в стороне от того места, куда отскочила сфера.
    • 15'
      Рисунок игры понятен. "АПОЭЛ" чётко играет первым номером, а "Кызыл-Жар" отбивается. Посмотрим, смогут ли гости выстоять до перерыва, не говоря уже о финальном свистке.
    • Фол, нарушение
      14'
      Далсью откровенно уронил разбегавшегося Бушмана в центральной части поля, толкнув того сбоку. Арбитр пока ограничивается устными внушениями и не лезет в карман за карточками.
    • Фол, нарушение
      13'
      А вот напомнил о себе и Павел Яковлев, когда-то выступавший за московский "Спартак". Пошёл он в грубый подкат на чужой половине поля. За такое можно было и жёлтую карточку получить.
    • 12'
      Лобжанидзе всё-таки сохранил мяч впереди на левом фланге, хотя Каро сигнализировал, что он покинул пределы поля. Две подачи сделали из той зоны визитёры, и оба раза верх выиграли защитники "АПОЭЛа".
    • 11'
      Корнер не принёс опасности перед воротами "Кызыл-Жара", но гости не смогли забрать себе мяч, и снова "АПОЭЛ" начинает позиционную атаку из глубины.
    • Угловой
      10'
      Как-то невнятно исполнили свой стандарт футболисты кипрской команды. Непонятно, полноценный удар это был или подача. Мяч отскочил от стенки, и будет угловой.
    • Фол, нарушение
      9'
      Далсью получил короткий пас от Эфрема на левом полуфланге и получил по ногам от оппонента. Соответственно, исполнят штрафной хозяева.
    • 9'
      Опасных моментов ещё не наблюдалось, но пристреливается "АПОЭЛ" из-за пределов штрафной, и гостям надо быть осторожными, а то вдруг что-то залетит таким образом в их ворота.
    • 8'
      Хозяева заработали штрафной в центральной зоне метрах в 30 от чужих ворот. Последовал дальний удар низом, опять же, по центру створа, и Лобанцеву не составило труда зафиксировать этот мяч.
    • 7'
      Вступил сейчас в игру Мирослав Лобанцев, бывший вратарь московского "Локомотива". Он спокойно поймал высокую подачу киприотов с левого фланга.
    • 6'
      Первый раз выбралась в атаку казахстанская команда, но даже аут на левом фланге не заработала, поскольку Андреас Каро сделал весьма удачный подкат, и мяч ушёл за боковую от Юрия Бушмана.
    • 5'
      "АПОЭЛ" разыграл свой угловой низом, и ничем опасным это не закончилось - Франко Феррари дальним ударом отправил мяч рядом с правой штангой.
    • Угловой
      4'
      Мариос Элиа получил заброс на левом полуфланге и заработал угловой. С исполнением корнера пока заминка, арбитр объясняет футболистам правила борьбы.
    • 3'
      Киприоты активней на первых минутах, хозяева делают ставку на быстрый гол, но пока они осуществляют такое давление на чужую штрафную, с которым вполне можно справляться, что визитёры и делают.
    • 2'
      "АПОЭЛ" играет в традиционной жёлто-синей форме, а "Кызыл-Жар" полностью в красном одеянии.
    • Офсайд
      1'
      Маленький офсайд на левом фланге у хозяев после вброса аута.
    • 1'
      Болельщики громко кричат название клуба "АПОЭЛ", так что гостям придётся играть под немалым прессингом трибун.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Эфрем Георгиос бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Лобанцев Мирослав получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч АПОЭЛ 1:0 Кызыл-Жар

    Исход игры
    АПОЭЛ
    94.4% (118)
    Ничья
    1.6% (2)
    Кызыл-Жар
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.51% (36)
    Меньше
    69.49% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    24.58% (29)
    Нет
    75.42% (89)
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    2:0 АПОЭЛ
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    1:0 АПОЭЛ
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