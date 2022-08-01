Стадион: Джи Эс Пи
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эфрем Георгиос
|1
|0.5
|Шебаке Иссам
|1
|0.5
Кызыл-Жар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Мусса
|1
|0.5
|Иванидзе Гиорги
|1
|0.5
|Бушман Юрий
|0
|0
|Тапалов Еркин
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Кызыл-Жар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Жиан
|1
|1
|Лобанцев Мирослав
|1
|0
|Мурачёв Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4
Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кызыл-Жар - Акжайык 0:2 Осиек - Кызыл-Жар 0:2 Акжайык - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Осиек 1:2
Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1 Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч АПОЭЛ - Кызыл-Жар
Исход игры
АПОЭЛ
97.7% (43)
Ничья
0% (0)
Кызыл-Жар
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (12)
Меньше
72.73% (32)
Обе команды забьют
Да
15.91% (7)
Нет
84.09% (37)
Популярный счёт
2:0 АПОЭЛ
47.7% (21)
1:0 АПОЭЛ
22.7% (10)
2:1 АПОЭЛ
13.6% (6)
3:0 АПОЭЛ
9.1% (4)
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