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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
АПОЭЛ
 
Позже
Кызыл-Жар
Прогнозы 44
АПОЭЛ 97.7% (43)
X 0% (0)
Кызыл-Жар 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Кызыл-Жар
10.50
4.95
9.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эфрем Георгиос 1 0.5
Шебаке Иссам 1 0.5
Кызыл-Жар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Мусса 1 0.5
Иванидзе Гиорги 1 0.5
Бушман Юрий 0 0
Тапалов Еркин 0 0

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даушвили Муртаз 1 0
Белек Вид 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Кызыл-Жар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Жиан 1 1
Лобанцев Мирослав 1 0
Мурачёв Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4
Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кызыл-Жар - Акжайык 0:2 Осиек - Кызыл-Жар 0:2 Акжайык - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Осиек 1:2
Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1 Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча АПОЭЛ - Кызыл-Жар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 44
    АПОЭЛ 97.7% (43)
    X 0% (0)
    Кызыл-Жар 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АПОЭЛ
    Ничья
    Кызыл-Жар
    10.50
    4.95
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АПОЭЛ - Кызыл-Жар онлайн

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    Прогнозы на матч АПОЭЛ - Кызыл-Жар

    Исход игры
    АПОЭЛ
    97.7% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Кызыл-Жар
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (12)
    Меньше
    72.73% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    15.91% (7)
    Нет
    84.09% (37)
    Популярный счёт
    2:0 АПОЭЛ
    47.7% (21)
    1:0 АПОЭЛ
    22.7% (10)
    2:1 АПОЭЛ
    13.6% (6)
    3:0 АПОЭЛ
    9.1% (4)
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    АПОЭЛ
    Кызыл-Жар
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