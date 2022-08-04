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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Нефтчи
2:0
Второй тайм: 65'
Рапид Вена
0'
36' Желтая карточка
Грюлль Марко
36' Желтая карточка
Пеич Алекса
43' Желтая карточка
Ябер Атас
1:0
44' Гол
Ябер Атас
2:0
60' Гол
Сайеф Кеннет

Ход матча

36'
 
Грюлль Марко
36'
 
Пеич Алекса
43'
Ябер Атас
 
44'
Ябер Атас
(Лаваль Юсуф)
1:0
46'
 
Шик Торстен
Ауэр Йонас
59'
 
Patrick Greil
Moritz Oswald
59'
 
Кюн Николас
Байич Анте
60'
Сайеф Кеннет
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 230
Нефтчи 52.2% (120)
X 13% (30)
Рапид Вена 34.8% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Рапид Вена
4.16
3.65
1.97
Все Коэффициенты
Новости
1
Бркич
Иван
3
Мбодж
Мамаду
4
Кверквелия
Соломон
6
Станкович
Воислав
19
Салахлы
Азер
14
Паскуаль
Эдди
8
Махмудов
Эмин
23
Ябер
Атас
5
Сайеф
Кеннет
11
Доньё
Годсвей
24
Лаваль
Юсуф
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
29
Байич
Анте
28
Moritz
Oswald
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
41
Циммерманн
Бернхард
9
Бургшталлер
Гвидо
Нефтчи
4-3-3
Рапид Вена
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайеф Кеннет 1 0.33
Паскуаль Эдди 1 0.33
Ябер Атас 1 0.33
Доньё Годсвей 1 0.33
Махмудов Эмин 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 1 (1) 0.33
Кюн Николас 1 0.33

Карточки

Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станкович Воислав 1 0
Ябер Атас 1 0
Доньё Годсвей 1 0
Салахлы Азер 1 0
Сайеф Кеннет 1 0
Лаваль Юсуф 1 0
Юсифли Фарид 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 3 0
Грюлль Марко 2 0
Шик Торстен 1 0
Косцельник Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтчи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Газиантепспор - Нефтчи 0:0 Карабах - Нефтчи 4:1
Нефтчи - Зира 0:1 Габала - Нефтчи 1:0 Сумгаит - Нефтчи 0:2 Сабаил - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Шамахы - Нефтчи 1:2 Нефтчи - Зира 1:1 Нефтчи - Габала 4:0 Нефтчи - Сумгаит 2:1 Нефтчи - Сабаил 2:0 Сабах Баку - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Шамахы 3:1 Нефтчи - Карабах 1:2 Габала - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сумгаит 0:0 Нефтчи - Сабаил 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0
Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 64'
    Отличное настроение на трибунах, болельщики танцуют и поют. А "Нефтчи" продолжает контролировать ход поединка.
  • Замена
    62'
    Оказывается, двойная замена была у "Рапида". Вместо Освальда Морица на поле также вышел Патрик Грайль.
  • Описание гола
    60'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кеннет Сайеф! 2:0!
    Не, ну хорош сегодня "Нефтчи"! Запожарила оборона "Рапида", в итоге Сайеф сыграл на опережение, обокрав Виммера, вырвался на рандеву с Хедлем, от которого уверенно ушёл вправо и пробил в пустой створ! Виммер пытался исправиться в подкате, но лишь помог мячу отскочить в створ!
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Рапида". Анте Байич отправился отдыхать, вместо него будет играть Николас Кюн.
  • Угловой
    58'
    Сайеф справа исполнил угловой, навесил на ближнюю штангу, но получилось точно на голову игроку "Рапида". Мяч выбит. Подбор остался за хозяевами, повторный навес мы увидели, но теперь уже Хедль на выходе уверенно сыграл.
  • Опасный момент
    57'
    Хедль спасает в очередной раз! Лаваль сместился со своего левого фланга, отыграл на Сайефа, который развернулся и можно пробил с дальней дистанции! В струнку вытянулся страж ворот "Рапида", выбив мяч на угловой!
  • 56'
    Позиционную атаку развивали игроки "Рапида", но всё завершилось неточной передачей в центр штрафной площади. И вот уже хозяева мяч вперёд потащили.
  • 54'
    "Нефтчи" хорошо выглядит в начале второго тайма, "Рапид" пока не может атакующие действия развернуть.
  • Опасный момент
    51'
    Обязаны были хозяева увеличивать свой отрыв в счёте! Махмудов отыграл направо в штрафную на на Годсвея, который пробил мимо Хедля в дальний угол, но в створ не попал!
  • 48'
    Бургшталлер пробил по воротам "Нефтчи" в дебюте второго тайма - справился Бркич. Настроены гости активнее сыграть после перерыва. Посмотрим, что из этого получится.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    После перерыва произошла замена в составе "Рапида". Вместо Йонаса Ауэра на поле появился Торстен Шик.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Очень интересный первый тайм у нас получился, команды создали уйму опасных моментов, играя практически без середины поля, но в итоге лишь один раз им удалось забить. "Нефтчи" разродился ближе к концу тайма, да и то, Яберу помог рикошет. Что же, 1:0, мы уходим отдыхать.
  • Угловой
    45'
    Угловой заработали игроки "Рапида". Последовал навес с правого фланга на ближнюю штангу от Ауэра, но прямо на голову сопернику. Мяч выбит.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты команды переиграют.
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    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Атас Ябер! 1:0!
      Слушайте, ну красиво получилось! Да и рикошет помог! Лаваль протащил мяч по левому флангу, удачно ускользнул от защитника и отыграл в центр на Ябера. Атас подработал, пробил издали, и мяч после рикошета от ноги защитника влетел в сетку!
    • Желтая карточка
      43'
      Опасную игру судьи зафиксировали. Атас Ябер слишком высоко задрал прямую ногу, в итоге чуть по голове Циммерманну не прошёлся. Это карточка.
    • Фол, нарушение
      41'
      Виммер на фланге нарушил правила, это досталось Сайефу. Неторопливо разыграли хозяева поля, после чего заработали аут.
    • 39'
      Не так много времени осталось до конца первого тайма. Кто посмотрим нарезку с моментами первого тайма, очень удивится, что пока нет голов. Но мы их ждём!
    • Опасный момент
      37'
      Разыграли штрафной игроки "Нефтчи", Махмудов навесил в штрафную площадь, а Доньё отклеился от защитников и опасно пробил головой с линии вратарской практически! И вновь прямо по центру во вратаря получилось! Поймал Хедль мяч!
    • Желтая карточка
      35'
      Первая карточка в нашем матче. Да сразу две! Алекса Пеич, а затем и Марко Грюлль схватили по предупреждению. Сорван быстрый прорыв соперника, и если после первого фола удержался Доньё, то после второго оказался на газоне.
    • 34'
      Доньё не долго думал, решил сходу пробить из-за пределов штрафной площади. В защитника попал игрок "Нефтчи".
    • Фол, нарушение
      31'
      Не очень аккуратно игрок "Рапида" сейчас сыграл в атаке, нарушены правила на Лавале.
    • 29'
      В те моменты, когда хочется сказать, что "Рапид" владеет инициативой, хозяева сразу что-то опасное проводят. На данный момент австрийская команда гостит на половине поля соперника.
    • Пауза на водопой у нас объявлена. В Баку порядка 30 градусов, и это сейчас, когда на дворе 21:28. Днём, кстати, было 35. В Вене, впрочем, не лучше. В столице Австрии завтра 37.
    • Опасный момент
      26'
      Паскуаль мог забивать! Доньё не нашёл продолжения в штрафной, отыграл на Сайефа, который под удар выкатил на партнёра, и Паскуаль зарядил из-за пределов штрафной! Получилось опасно, но мяч рядом со штангой пролетел!
    • Угловой
      25'
      Угловой у ворот "Нефтчи". Грюлль слева навесил к линии вратарской, но точно на игрока хозяев. Мяч выбит.
    • 24'
      Ябер опасно пробил с подступов к штрафной площади! Был неприятный для голкипера рикошет, но Хедль вовремя нырнул в правый от себя угол и поймал мяч в руки.
    • 23'
      Середина первого тайма у нас идёт, пока 0:0, но при этом очень весёлые пол-тайма мы посмотрели. Моментов уже довольно много было.
    • Фол, нарушение
      22'
      Сайеф получил сзади по ногам. Аккуратно завалили нападающего клуба из Азербайджана.
    • Опасный момент
      20'
      Грюлль мог забивать! Получил игрок "Рапида" мяч в центре штрафной площади и пробил из-под защитника. Справился Бркич, благо и удар получился не таким уж сильным.
    • 18'
      Повеселее заиграли футболисты "Рапида", начинает обозначаться преимущество гостей.
    • Штанга
      16'
      Вновь "Рапид" пошёл в атаку. Неплохой заброс вперёд получился на Байича, который взял да и щёлкнул сходу со входа в штрафную! В перекладину угодил полузащитник гостей!
    • 15'
      Доньё подкараулил сейчас отскок из штрафной площади соперника и весьма опасно сходу сыграл на добивании! Рядом со штангой мяч пролетел.
    • 13'
      Вот всё вроде хорошо, игра равная, но моменты в основном у ворот "Нефтчи". Конечно, самый опасный момент был у Доньё в дебюте встречи, но и Циммерманн мог забивать свой красивый гол ножницами.
    • Угловой
      11'
      Угловой заработали игроки "Рапида". Ауэр неплохую подачу исполнил, и Золльбауэр по воротам "Нефтчи" смог пробить. В порядке Бркич, мяч поймал вратарь хозяев.
    • 10'
      Не представил я арбитра сегодняшней встречи. Глубоко извиняюсь и в срочном порядке исправляюсь. Дарио Бел из Хорватии правит балом на футбольном поле сегодня.
    • 8'
      Темп весьма приличный, на встречных курсах команды действуют, но "Нефтчи" старается на правах хозяев побольше мячом владеть.
    • 6'
      Слушайте, ну резвая игра у нас получается! Вот уже хозяева провели быструю атаку и пытались вывести один на один Доньё, но передача получилась не самой удачной, Хедль успел сыграть на выходе. Да и подозреваю, что здесь офсайд мог быть.
    • 5'
      Бркич тоже в игру вступил, это Циммерманн после подачи с правого фланга принял мяч на грудь, ножницами пробил в падении через себя, но прямо по центру! В руки голкиперу получилось.
    • Опасный момент
      3'
      Опаснейшая атака "Нефтчи"! Доньё принял мяч в центре штрафной площади с лёта нанёс опасный удар! Получилось прямо по Хедлю, и голкипер гостей справился! Но надо было счёт открывать хозяевам!
    • Фол, нарушение
      2'
      Мбоджу сейчас досталось, это Циммерманн довольно жёстко в защитника "Нефтчи" влетел в борьбе за мяч.
    • Офсайд
      1'
      И сразу же опасная атака "Рапида" получилась с прострелом с правого фланга, но во-первых, никто на мяч выскочить не успел, а во-вторых, арбитр на линии уверенно поднял флажок.
    • Первый тайм начался
      Поехали! Игра началась! "Нефтчи" играет сегодня в белой форме, а "Рапид" предстал в красных майках, чёрных трусах.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Ябер Атас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      43'
      Ябер Атас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Пеич Алекса получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Грюлль Марко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bakcell Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Нефтчи 2:0 Рапид Вена

    Исход игры
    Нефтчи
    52.2% (120)
    Ничья
    13% (30)
    Рапид Вена
    34.8% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.07% (113)
    Меньше
    47.93% (104)
    Обе команды забьют
    Да
    63.59% (138)
    Нет
    36.41% (79)
    Популярный счёт
    2:1 Нефтчи
    24.3% (56)
    2:0 Нефтчи
    23.5% (54)
    1:2 Рапид Вена
    22.2% (51)
    1:1 Ничья
    10.9% (25)
    0:1 Рапид Вена
    7% (16)
    0:2 Рапид Вена
    2.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.3% (3)
    0:0 Ничья
    0.9% (2)
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    Нефтчи
    Рапид Вена
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