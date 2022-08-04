Позиционную атаку развивали игроки "Рапида", но всё завершилось неточной передачей в центр штрафной площади. И вот уже хозяева мяч вперёд потащили.

Хедль спасает в очередной раз! Лаваль сместился со своего левого фланга, отыграл на Сайефа, который развернулся и можно пробил с дальней дистанции! В струнку вытянулся страж ворот "Рапида", выбив мяч на угловой!

Сайеф справа исполнил угловой, навесил на ближнюю штангу, но получилось точно на голову игроку "Рапида". Мяч выбит. Подбор остался за хозяевами, повторный навес мы увидели, но теперь уже Хедль на выходе уверенно сыграл.

Замена в составе "Рапида". Анте Байич отправился отдыхать, вместо него будет играть Николас Кюн.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кеннет Сайеф! 2:0! Не, ну хорош сегодня "Нефтчи"! Запожарила оборона "Рапида", в итоге Сайеф сыграл на опережение, обокрав Виммера, вырвался на рандеву с Хедлем, от которого уверенно ушёл вправо и пробил в пустой створ! Виммер пытался исправиться в подкате, но лишь помог мячу отскочить в створ!

Оказывается, двойная замена была у "Рапида". Вместо Освальда Морица на поле также вышел Патрик Грайль.

Отличное настроение на трибунах, болельщики танцуют и поют. А "Нефтчи" продолжает контролировать ход поединка.

После перерыва произошла замена в составе "Рапида". Вместо Йонаса Ауэра на поле появился Торстен Шик.

Бургшталлер пробил по воротам "Нефтчи" в дебюте второго тайма - справился Бркич. Настроены гости активнее сыграть после перерыва. Посмотрим, что из этого получится.

Обязаны были хозяева увеличивать свой отрыв в счёте! Махмудов отыграл направо в штрафную на на Годсвея, который пробил мимо Хедля в дальний угол, но в створ не попал!

"Нефтчи" хорошо выглядит в начале второго тайма, "Рапид" пока не может атакующие действия развернуть.

Угловой заработали игроки "Рапида". Последовал навес с правого фланга на ближнюю штангу от Ауэра, но прямо на голову сопернику. Мяч выбит.

Звучит свисток, первый тайм окончен! Очень интересный первый тайм у нас получился, команды создали уйму опасных моментов, играя практически без середины поля, но в итоге лишь один раз им удалось забить. "Нефтчи" разродился ближе к концу тайма, да и то, Яберу помог рикошет. Что же, 1:0, мы уходим отдыхать.

44' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Атас Ябер! 1:0!

Слушайте, ну красиво получилось! Да и рикошет помог! Лаваль протащил мяч по левому флангу, удачно ускользнул от защитника и отыграл в центр на Ябера. Атас подработал, пробил издали, и мяч после рикошета от ноги защитника влетел в сетку!

43' Опасную игру судьи зафиксировали. Атас Ябер слишком высоко задрал прямую ногу, в итоге чуть по голове Циммерманну не прошёлся. Это карточка.

41' Виммер на фланге нарушил правила, это досталось Сайефу. Неторопливо разыграли хозяева поля, после чего заработали аут.

39' Не так много времени осталось до конца первого тайма. Кто посмотрим нарезку с моментами первого тайма, очень удивится, что пока нет голов. Но мы их ждём!

37' Разыграли штрафной игроки "Нефтчи", Махмудов навесил в штрафную площадь, а Доньё отклеился от защитников и опасно пробил головой с линии вратарской практически! И вновь прямо по центру во вратаря получилось! Поймал Хедль мяч!

35' Первая карточка в нашем матче. Да сразу две! Алекса Пеич, а затем и Марко Грюлль схватили по предупреждению. Сорван быстрый прорыв соперника, и если после первого фола удержался Доньё, то после второго оказался на газоне.

34' Доньё не долго думал, решил сходу пробить из-за пределов штрафной площади. В защитника попал игрок "Нефтчи".

31' Не очень аккуратно игрок "Рапида" сейчас сыграл в атаке, нарушены правила на Лавале.

29' В те моменты, когда хочется сказать, что "Рапид" владеет инициативой, хозяева сразу что-то опасное проводят. На данный момент австрийская команда гостит на половине поля соперника.