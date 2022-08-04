Стадион: Бакселл Арена
2:0
Второй тайм: 65'
0'
36' Желтая карточкаГрюлль Марко
36' Желтая карточкаПеич Алекса
43' Желтая карточкаЯбер Атас
1:0
44' ГолЯбер Атас
2:0
60' ГолСайеф Кеннет
Ход матча
36'
36'
43'
44'
1:0
60'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
19
Салахлы
Азер
23
Ябер
Атас
24
Лаваль
Юсуф
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
29
Байич
Анте
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салахлы АзерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ябер АтасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лаваль ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Булудов ОмарЗащитник
- Полузащитник
-
27 Юсифли ФаридПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Rene Kriwak
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
Бомбардиры внутри турнира
Нефтчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайеф Кеннет
|1
|0.33
|Паскуаль Эдди
|1
|0.33
|Ябер Атас
|1
|0.33
|Доньё Годсвей
|1
|0.33
|Махмудов Эмин
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|1 (1)
|0.33
|Кюн Николас
|1
|0.33
Карточки
Нефтчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станкович Воислав
|1
|0
|Ябер Атас
|1
|0
|Доньё Годсвей
|1
|0
|Салахлы Азер
|1
|0
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|Лаваль Юсуф
|1
|0
|Юсифли Фарид
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|3
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтчи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Газиантепспор - Нефтчи 0:0 Карабах - Нефтчи 4:1
Нефтчи - Зира 0:1 Габала - Нефтчи 1:0 Сумгаит - Нефтчи 0:2 Сабаил - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Шамахы - Нефтчи 1:2 Нефтчи - Зира 1:1 Нефтчи - Габала 4:0 Нефтчи - Сумгаит 2:1 Нефтчи - Сабаил 2:0 Сабах Баку - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Шамахы 3:1 Нефтчи - Карабах 1:2 Габала - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сумгаит 0:0 Нефтчи - Сабаил 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0
Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Нефтчи 2:0 Рапид Вена
Исход игры
Нефтчи
52.2% (120)
Ничья
13% (30)
Рапид Вена
34.8% (80)
Тотал 2.5
Больше
52.07% (113)
Меньше
47.93% (104)
Обе команды забьют
Да
63.59% (138)
Нет
36.41% (79)
Популярный счёт
2:1 Нефтчи
24.3% (56)
2:0 Нефтчи
23.5% (54)
1:2 Рапид Вена
22.2% (51)
1:1 Ничья
10.9% (25)
0:1 Рапид Вена
7% (16)
0:2 Рапид Вена
2.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (3)
0:0 Ничья
0.9% (2)
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