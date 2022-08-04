Стадион: Антон Малатинский
0:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
30' ГолИви Лопес
35' Желтая карточкаДаниэл Эрик
38' Желтая карточкаБамиделе Юсуф
45' Желтая карточкаБуката Мартин
0:2
45' ПенальтиИви Лопес
57' Желтая карточкаМишович Мартин
82' Желтая карточкаЧиж Шимон
Ход матча
30'
0:1
35'
38'
45'
45'
0:2
57'
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
23
Даниэл
Эрик
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
22 Иван АлексНападающий
-
20 Azeez Oseni
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамиделе Юсуф
|3
|1
|Стефаник Самуэль
|1
|0.33
|Иван Алекс
|1
|0.33
|Буката Мартин
|1
|0.33
|Мишович Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|3 (1)
|1
|Кочергин Владислав
|2
|0.67
|Гутковский Владислав
|1
|0.33
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.33
|Тудор Фран
|1 (1)
|0.33
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буката Мартин
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Мишович Мартин
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Козак Милош
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сореску Деян
|1
|1
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1
Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2
Ракув
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0
Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Спартак Трнава 0:2 Ракув
Исход игры
Спартак Трнава
42.6% (49)
Ничья
32.2% (37)
Ракув
25.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (35)
2:1 Спартак Трнава
20% (23)
1:0 Спартак Трнава
13.9% (16)
0:1 Ракув
11.3% (13)
1:2 Ракув
10.4% (12)
2:0 Спартак Трнава
7.8% (9)
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