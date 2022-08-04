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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Спартак Трнава
0:2
Конец матча
Ракув
0'
0:1
30' Гол
Иви Лопес
35' Желтая карточка
Даниэл Эрик
38' Желтая карточка
Бамиделе Юсуф
45' Желтая карточка
Буката Мартин
0:2
45' Пенальти
Иви Лопес
57' Желтая карточка
Мишович Мартин
82' Желтая карточка
Чиж Шимон
90'+5

Ход матча

30'
0:1
Иви Лопес
35'
Даниэл Эрик
 
38'
Бамиделе Юсуф
 
45'
Буката Мартин
 
45'
0:2
Иви Лопес
46'
Паур Якуб
Прохазка Роман
 
57'
Мишович Мартин
 
57'
 
Кочергин Владислав
Лидерман Бен
57'
 
Чиж Шимон
Вдовяк Матеуш
70'
Боатенг Келвин
Ристовски Милан
 
70'
Стефаник Самуэль
Буката Мартин
 
76'
 
Мусёлик Себастьян
Гутковский Владислав
76'
 
Длугош Виктор
Иви Лопес
82'
Иван Алекс
Мишович Мартин
 
82'
Боладжи Казим
Даниэл Эрик
 
82'
 
Чиж Шимон

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 115
Спартак Трнава 42.6% (49)
X 32.2% (37)
Ракув 25.2% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
26
Коша
Себастьян
2
Штетина
Лукаш
29
Мишович
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
28
Буката
Мартин
15
Прохазка
Роман
23
Даниэл
Эрик
7
Ристовски
Милан
25
Бамиделе
Юсуф
12
Треловски
Кацпер
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
23
Кун
Патрик
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
11
Иви
Лопес
17
Вдовяк
Матеуш
21
Гутковский
Владислав
Спартак Трнава
4-3-3
Ракув
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамиделе Юсуф 3 1
Стефаник Самуэль 1 0.33
Иван Алекс 1 0.33
Буката Мартин 1 0.33
Мишович Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 3 (1) 1
Кочергин Владислав 2 0.67
Гутковский Владислав 1 0.33
Вдовяк Матеуш 1 0.33
Тудор Фран 1 (1) 0.33
Лидерман Бен 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буката Мартин 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Мишович Мартин 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Козак Милош 1 0
Азеведо Дижан 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сореску Деян 1 1
Мусёлик Себастьян 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1
Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2
Ракув
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0
Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Иви Лопес из команды Ракув забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      45'
      Буката Мартин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Yusuf Bamidele получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Даниэл Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Спартак Трнава 42.6% (49)
    X 32.2% (37)
    Ракув 25.2% (29)
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    Прогнозы на матч Спартак Трнава 0:2 Ракув

    Исход игры
    Спартак Трнава
    42.6% (49)
    Ничья
    32.2% (37)
    Ракув
    25.2% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (37)
    Меньше
    66.96% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (35)
    2:1 Спартак Трнава
    20% (23)
    1:0 Спартак Трнава
    13.9% (16)
    0:1 Ракув
    11.3% (13)
    1:2 Ракув
    10.4% (12)
    2:0 Спартак Трнава
    7.8% (9)
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