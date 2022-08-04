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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сепси
0:0
Первый тайм: 23'
Юргорден
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 111
Сепси 11.7% (13)
X 38.7% (43)
Юргорден 49.5% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Юргорден
3.40
3.45
2.76
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
21
Бэрбуц
Кристиан
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
90
Головфка
Кэтэлин
99
Рондон
Марио
77
Аганович
Аднан
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
Сепси
4-3-3
Юргорден
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 1 0.33
Паун Николае 1 0.33
Тудорие Александру 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 1 0.33
Банда Эммануэль 1 0.33
Финнделл Хампус 1 0.33
Хиен Исак 1 0.33
Радетинац Харис 0 0
Асоро Йоэль 0 0
Экдаль Хьяльмар 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радетинац Харис 1 0
Шуллер Расмус 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1
Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0
Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Сепси 11.7% (13)
X 38.7% (43)
Юргорден 49.5% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Юргорден
3.40
3.45
2.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сепси 0:0 Юргорден онлайн

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Прогнозы на матч Сепси 0:0 Юргорден

Исход игры
Сепси
11.7% (13)
Ничья
38.7% (43)
Юргорден
49.5% (55)
Тотал 2.5
Больше
38.53% (42)
Меньше
61.47% (67)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (35)
1:2 Юргорден
27.9% (31)
0:1 Юргорден
14.4% (16)
2:1 Сепси
5.4% (6)
1:0 Сепси
5.4% (6)
0:2 Юргорден
4.5% (5)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:2 Ничья
3.6% (4)
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