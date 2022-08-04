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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сепси
1:3
Конец матча
Юргорден
0'
25' Желтая карточка
Аганович Аднан
0:1
26' Пенальти
Эдвардсен Виктор
0:2
31' Гол
Асоро Йоэль
31' Желтая карточка
Митря Богдан
37' Желтая карточка
Финнделл Хампус
0:3
54' Гол
Асоро Йоэль
63' Желтая карточка
Родригес Хонатан
1:3
79' Пенальти
Тудорие Александру
80' Желтая карточка
Домашкан Виталий
90' Желтая карточка
Зеттерстрем Якоб Видель
90'+5

Ход матча

25'
Аганович Аднан
 
26'
0:1
Эдвардсен Виктор
31'
0:2
Асоро Йоэль
31'
Митря Богдан
 
37'
 
Финнделл Хампус
54'
0:3
Асоро Йоэль
60'
 
Викхейм Густав
Эдвардсен Виктор
60'
Георге Ион
Бэрбуц Кристиан
 
60'
Родригес Хонатан
Матей Космин
 
60'
Домашкан Виталий
Аганович Аднан
 
63'
Родригес Хонатан
 
71'
Думитреску Андрес
Rares Ispas
 
71'
Тудорие Александру
Рондон Марио
 
73'
 
Андерссон Элиас
Радетинац Харис
73'
 
Даниэльссон Маркус
Бенгтссон Пьер
79'
Тудорие Александру
1:3
80'
Домашкан Виталий
 
81'
 
Банда Эммануэль
Шуллер Расмус
90'
 
Зеттерстрем Якоб Видель

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 111
Сепси 11.7% (13)
X 38.7% (43)
Юргорден 49.5% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
21
Бэрбуц
Кристиан
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
90
Головфка
Кэтэлин
99
Рондон
Марио
77
Аганович
Аднан
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
Сепси
4-3-3
Юргорден
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 1 (1) 0.33
Штефэнеску Мариус 1 0.33
Паун Николае 1 0.33
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 2 0.67
Эдвардсен Виктор 2 (1) 0.67
Банда Эммануэль 1 0.33
Финнделл Хампус 1 0.33
Хиен Исак 1 0.33
Радетинац Харис 0 0
Экдаль Хьяльмар 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аганович Аднан 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Митря Богдан 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радетинац Харис 1 0
Шуллер Расмус 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0
Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1
Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0
Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2

Будет доступно позже.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Сепси 11.7% (13)
    X 38.7% (43)
    Юргорден 49.5% (55)
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    Прогнозы на матч Сепси 1:3 Юргорден

    Исход игры
    Сепси
    11.7% (13)
    Ничья
    38.7% (43)
    Юргорден
    49.5% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.53% (42)
    Меньше
    61.47% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    70.64% (77)
    Нет
    29.36% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (35)
    1:2 Юргорден
    27.9% (31)
    0:1 Юргорден
    14.4% (16)
    2:1 Сепси
    5.4% (6)
    1:0 Сепси
    5.4% (6)
    0:2 Юргорден
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
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