Стадион: Френдс Арена
0'
0:1
1' ГолХасани Феран
1:1
17' ГолГвидетти Йон
26' Желтая карточкаДита Бруно
33' Желтая карточкаОума Эрик
48' Желтая карточкаБейтулаи Эгзон
Ход матча
1'
0:1
17'
26'
33'
48'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
11
Гвидетти
Йон
17
Шала
Аденис
22
Дита
Бруно
10
Хасани
Феран
11
Гури
Синдри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
18 Ахмед АмарПолузащитник
- Нападающий
-
30 Атола ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гжелак Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шала АденисЗащитник
-
22 Дита БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хасани ФеранПолузащитник
-
11 Гури СиндриНападающий
- Запасные игроки
-
25 Амзай АстритВратарь
- Вратарь
-
26 Вондра ЯнЗащитник
-
15 Садриу ЛеардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Велия БашкимПолузащитник
-
21 Биляли СабитПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Artim Sakiri
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Себастьян
|1
|0.33
|Мендес Юсафат
|1
|0.33
|Гвидетти Йон
|1
|0.33
|Стефанелли Николас
|1
|0.33
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0.33
|Папаяннопулос Сотирис
|0
|0
|Оума Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
Шкендия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гури Синдри
|2
|0.4
|Дориев Люпцхе
|2
|0.4
|Хасани Феран
|1
|0.2
|Нафиу Вальмир
|1
|0.2
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0.2
|Рамадани Флорент
|1
|0.2
|Шала Аденис
|1
|0.2
|Элези Дашмир
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оума Эрик
|2
|0
|Ларссон Себастьян
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Шкендия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасани Феран
|1
|0
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Дита Бруно
|1
|0
|Садриу Леард
|1
|0
|Рамадани Флорент
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0
Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2
Шкендия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шкендия - ФК Валмиера 3:1 ФК Валмиера - Шкендия 1:2 Арарат - Шкендия 2:2 Шкендия - Арарат 2:0
Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1 Шкендия - Шкупи 0:0 Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3 Шкендия - Струга Трим-Лум 3:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч АИК 1:1 Шкендия
Исход игры
АИК
95.7% (111)
Ничья
2.6% (3)
Шкендия
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
38.39% (43)
Нет
61.61% (69)
Популярный счёт
2:1 АИК
30.2% (35)
2:0 АИК
29.3% (34)
1:0 АИК
27.6% (32)
3:1 АИК
2.6% (3)
0:1 Шкендия
1.7% (2)
4:1 АИК
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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