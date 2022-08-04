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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
АИК
1:1
Второй тайм: 67'
Шкендия
0'
0:1
1' Гол
Хасани Феран
1:1
17' Гол
Гвидетти Йон
26' Желтая карточка
Дита Бруно
33' Желтая карточка
Оума Эрик
48' Желтая карточка
Бейтулаи Эгзон

Ход матча

1'
0:1
Хасани Феран
17'
Гвидетти Йон
(Ларссон Себастьян)
1:1
26'
 
Дита Бруно
33'
Оума Эрик
 
48'
 
Бейтулаи Эгзон
52'
 
Нафиу Вальмир
Шала Аденис
52'
 
Рамадани Флорент
Рамадани Решат

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 116
АИК 95.7% (111)
X 2.6% (3)
Шкендия 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Шкендия
5.30
4.00
5.70
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
29
Коллинс
Шичендже
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
2
Мендес
Юсафат
25
Оума
Эрик
7
Ларссон
Себастьян
26
Айяри
Ясин
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
11
Гвидетти
Йон
1
Захов
Костадин
6
Незири
Меджит
4
Бейтулаи
Эгзон
5
Цаке
Клисман
16
Мурати
Мевлан
17
Шала
Аденис
22
Дита
Бруно
18
Рамадани
Решат
14
Дориев
Люпцхе
10
Хасани
Феран
11
Гури
Синдри
АИК
3-5-2
Шкендия
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Себастьян 1 0.33
Мендес Юсафат 1 0.33
Гвидетти Йон 1 0.33
Стефанелли Николас 1 0.33
Бьорнстрем Аксель 1 0.33
Папаяннопулос Сотирис 0 0
Оума Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Шкендия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гури Синдри 2 0.4
Дориев Люпцхе 2 0.4
Хасани Феран 1 0.2
Нафиу Вальмир 1 0.2
Бейтулаи Эгзон 1 0.2
Рамадани Флорент 1 0.2
Шала Аденис 1 0.2
Элези Дашмир 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оума Эрик 2 0
Ларссон Себастьян 1 0
Бауи Набиль 1 0
Милошевич Александер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Ринг Эрик 1 0
Шкендия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасани Феран 1 0
Бейтулаи Эгзон 1 0
Дита Бруно 1 0
Садриу Леард 1 0
Рамадани Флорент 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0
Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2
Шкендия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шкендия - ФК Валмиера 3:1 ФК Валмиера - Шкендия 1:2 Арарат - Шкендия 2:2 Шкендия - Арарат 2:0
Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1 Шкендия - Шкупи 0:0 Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3 Шкендия - Струга Трим-Лум 3:1

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Оума Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Дита Бруно получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
АИК 95.7% (111)
X 2.6% (3)
Шкендия 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Шкендия
5.30
4.00
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 1:1 Шкендия онлайн

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Прогнозы на матч АИК 1:1 Шкендия

Исход игры
АИК
95.7% (111)
Ничья
2.6% (3)
Шкендия
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
38.39% (43)
Нет
61.61% (69)
Популярный счёт
2:1 АИК
30.2% (35)
2:0 АИК
29.3% (34)
1:0 АИК
27.6% (32)
3:1 АИК
2.6% (3)
0:1 Шкендия
1.7% (2)
4:1 АИК
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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АИК
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