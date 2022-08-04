Стадион: Френдс Арена
0'
0:1
1' ГолХасани Феран
1:1
17' ГолГвидетти Йон
26' Желтая карточкаДита Бруно
33' Желтая карточкаОума Эрик
48' Желтая карточкаБейтулаи Эгзон
79' Желтая карточкаНезири Меджит
82' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
82' Желтая карточкаСтояновски Влатко
82' Желтая карточкаГвидетти Йон
90' Желтая карточкаАхмед Амар
90'+6
Ход матча
1'
0:1
17'
26'
33'
48'
79'
82'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
11
Гвидетти
Йон
17
Шала
Аденис
22
Дита
Бруно
10
Хасани
Феран
11
Гури
Синдри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
18 Ахмед АмарПолузащитник
- Нападающий
-
30 Атола ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гжелак Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шала АденисЗащитник
-
22 Дита БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хасани ФеранПолузащитник
-
11 Гури СиндриНападающий
- Запасные игроки
-
25 Амзай АстритВратарь
- Вратарь
-
26 Вондра ЯнЗащитник
-
15 Садриу ЛеардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Велия БашкимПолузащитник
-
21 Биляли СабитПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Artim Sakiri
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Себастьян
|1
|0.33
|Мендес Юсафат
|1
|0.33
|Гвидетти Йон
|1
|0.33
|Стефанелли Николас
|1
|0.33
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0.33
|Папаяннопулос Сотирис
|0
|0
|Оума Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
Шкендия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гури Синдри
|2
|0.4
|Дориев Люпцхе
|2
|0.4
|Хасани Феран
|1
|0.2
|Нафиу Вальмир
|1
|0.2
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0.2
|Рамадани Флорент
|1
|0.2
|Шала Аденис
|1
|0.2
|Элези Дашмир
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оума Эрик
|2
|0
|Ларссон Себастьян
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Ахмед Амар
|1
|0
|Коллинс Шичендже
|1
|0
Шкендия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасани Феран
|1
|0
|Незири Меджит
|1
|0
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Стояновски Влатко
|1
|0
|Дита Бруно
|1
|0
|Садриу Леард
|1
|0
|Рамадани Флорент
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0
Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2
Шкендия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шкендия - ФК Валмиера 3:1 ФК Валмиера - Шкендия 1:2 Арарат - Шкендия 2:2 Шкендия - Арарат 2:0
Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1 Шкендия - Шкупи 0:0 Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3 Шкендия - Струга Трим-Лум 3:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч АИК 1:1 Шкендия
Исход игры
АИК
95.7% (111)
Ничья
2.6% (3)
Шкендия
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
38.39% (43)
Нет
61.61% (69)
Популярный счёт
2:1 АИК
30.2% (35)
2:0 АИК
29.3% (34)
1:0 АИК
27.6% (32)
3:1 АИК
2.6% (3)
0:1 Шкендия
1.7% (2)
4:1 АИК
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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