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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
АИК
1:1
Конец матча
Шкендия
0'
0:1
1' Гол
Хасани Феран
1:1
17' Гол
Гвидетти Йон
26' Желтая карточка
Дита Бруно
33' Желтая карточка
Оума Эрик
48' Желтая карточка
Бейтулаи Эгзон
79' Желтая карточка
Незири Меджит
82' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
82' Желтая карточка
Стояновски Влатко
82' Желтая карточка
Гвидетти Йон
90' Желтая карточка
Ахмед Амар
90'+6

Ход матча

1'
0:1
Хасани Феран
17'
Гвидетти Йон
(Ларссон Себастьян)
1:1
26'
 
Дита Бруно
33'
Оума Эрик
 
48'
 
Бейтулаи Эгзон
52'
 
Нафиу Вальмир
Шала Аденис
52'
 
Рамадани Флорент
Рамадани Решат
66'
 
Стояновски Влатко
Гури Синдри
66'
 
Гонсалвес Вагнер
Дориев Люпцхе
71'
Мбунга-Кимпиока Бенджамин
Айяри Ясин
 
71'
Ринг Эрик
Мендес Юсафат
 
79'
 
Незири Меджит
82'
Коллинс Шичендже
 
82'
 
Стояновски Влатко
82'
Гвидетти Йон
 
88'
Ахмед Амар
Стефанелли Николас
 
90'
Ахмед Амар
 
90'
 
Садриу Леард
Хасани Феран

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 116
АИК 95.7% (111)
X 2.6% (3)
Шкендия 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нордфельдт
Кристоффер
29
Коллинс
Шичендже
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
2
Мендес
Юсафат
25
Оума
Эрик
7
Ларссон
Себастьян
26
Айяри
Ясин
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
11
Гвидетти
Йон
1
Захов
Костадин
6
Незири
Меджит
4
Бейтулаи
Эгзон
5
Цаке
Клисман
16
Мурати
Мевлан
17
Шала
Аденис
22
Дита
Бруно
18
Рамадани
Решат
14
Дориев
Люпцхе
10
Хасани
Феран
11
Гури
Синдри
АИК
3-5-2
Шкендия
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Себастьян 1 0.33
Мендес Юсафат 1 0.33
Гвидетти Йон 1 0.33
Стефанелли Николас 1 0.33
Бьорнстрем Аксель 1 0.33
Папаяннопулос Сотирис 0 0
Оума Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Шкендия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гури Синдри 2 0.4
Дориев Люпцхе 2 0.4
Хасани Феран 1 0.2
Нафиу Вальмир 1 0.2
Бейтулаи Эгзон 1 0.2
Рамадани Флорент 1 0.2
Шала Аденис 1 0.2
Элези Дашмир 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оума Эрик 2 0
Ларссон Себастьян 1 0
Бауи Набиль 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Милошевич Александер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ахмед Амар 1 0
Коллинс Шичендже 1 0
Шкендия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасани Феран 1 0
Незири Меджит 1 0
Бейтулаи Эгзон 1 0
Стояновски Влатко 1 0
Дита Бруно 1 0
Садриу Леард 1 0
Рамадани Флорент 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0
Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2
Шкендия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шкендия - ФК Валмиера 3:1 ФК Валмиера - Шкендия 1:2 Арарат - Шкендия 2:2 Шкендия - Арарат 2:0
Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1 Шкендия - Шкупи 0:0 Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3 Шкендия - Струга Трим-Лум 3:1

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Оума Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Дита Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Гвидетти Йон бьет в цель!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Хасани Феран бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    АИК 95.7% (111)
    X 2.6% (3)
    Шкендия 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АИК 1:1 Шкендия онлайн

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    Прогнозы на матч АИК 1:1 Шкендия

    Исход игры
    АИК
    95.7% (111)
    Ничья
    2.6% (3)
    Шкендия
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (42)
    Меньше
    62.5% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    38.39% (43)
    Нет
    61.61% (69)
    Популярный счёт
    2:1 АИК
    30.2% (35)
    2:0 АИК
    29.3% (34)
    1:0 АИК
    27.6% (32)
    3:1 АИК
    2.6% (3)
    0:1 Шкендия
    1.7% (2)
    4:1 АИК
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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