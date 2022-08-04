Стадион: Arena Sosto
11
Него
Лоик
21
Пинту
Рубен
23
Дардаи
Палко
19
Кодро
Кенан
90
Жардан
Ион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Него ЛоикЗащитник
- Защитник
-
21 Пинту РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Запасные игроки
-
42 Роков ЭмилВратарь
- Защитник
-
29 Койнок ЖолтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 Бенце БабошНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Борис Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Жаман ЯнушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лупан МихайПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Табанов Иван
Бомбардиры внутри турнира
Фехервар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|2
|1
|Кодро Кенан
|2
|1
|Рус Адриан
|1
|0.5
|Дардаи Палко
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Бумба Клаудиу
|0
|0
Петрокуб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброс Владимир
|2
|0.5
|Цуркан Ясер
|1
|0.25
|Кожокару Максим
|1
|0.25
|Котогой Корнелиу
|1
|0.25
Карточки
Фехервар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стопира Тавареш
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Фиоло Оттила
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрак Виктор
|2
|0
|Амброс Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фехервар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пакш - Фехервар 2:0 Габала - Фехервар 2:1 Фехервар - Габала 4:1 Фехервар - Галатасарай 1:0
Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5 Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3 Дьирмот - Фехервар 0:2 Фехервар - Ференцварош 0:2 Залаэгерсег - Фехервар 2:0 Дьёр - Фехервар 2:1 Пакш - Фехервар 3:2
Петрокуб
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Петрокуб - Сфынтул Георге 0:2 Лачи - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Лачи 0:0 Петрокуб - Флориана 1:0
Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3 Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Фехервар - Петрокуб
Исход игры
Фехервар
72.3% (86)
Ничья
18.5% (22)
Петрокуб
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.35% (28)
Меньше
75.65% (87)
Обе команды забьют
Да
35.65% (41)
Нет
64.35% (74)
Популярный счёт
2:0 Фехервар
27.7% (33)
1:0 Фехервар
26.1% (31)
1:1 Ничья
15.1% (18)
2:1 Фехервар
10.1% (12)
3:0 Фехервар
4.2% (5)
1:2 Петрокуб
3.4% (4)
3:1 Фехервар
3.4% (4)
0:1 Петрокуб
2.5% (3)
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