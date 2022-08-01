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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Фехервар
 
Позже
Петрокуб
Прогнозы 43
Фехервар 72.1% (31)
X 16.3% (7)
Петрокуб 11.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фехервар
Ничья
Петрокуб
1.40
4.84
8.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Фехервар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 2 1
Кодро Кенан 2 1
Рус Адриан 1 0.5
Дардаи Палко 0 0
Него Лоик 0 0
Бумба Клаудиу 0 0
Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброс Владимир 2 0.5
Цуркан Ясер 1 0.25
Кожокару Максим 1 0.25
Котогой Корнелиу 1 0.25

Карточки

Фехервар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стопира Тавареш 1 0
Шабанов Артём 1 0
Петряк Иван 1 0
Фиоло Оттила 1 0
Него Лоик 1 0
Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрак Виктор 2 0
Амброс Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фехервар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пакш - Фехервар 2:0 Габала - Фехервар 2:1 Фехервар - Габала 4:1 Фехервар - Галатасарай 1:0
Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5 Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3 Дьирмот - Фехервар 0:2 Фехервар - Ференцварош 0:2 Залаэгерсег - Фехервар 2:0 Дьёр - Фехервар 2:1 Пакш - Фехервар 3:2
Петрокуб
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Петрокуб - Сфынтул Георге 0:2 Лачи - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Лачи 0:0 Петрокуб - Флориана 1:0
Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3 Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фехервар - Петрокуб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Фехервар 72.1% (31)
    X 16.3% (7)
    Петрокуб 11.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фехервар
    Ничья
    Петрокуб
    1.40
    4.84
    8.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фехервар - Петрокуб онлайн

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    Прогнозы на матч Фехервар - Петрокуб

    Исход игры
    Фехервар
    72.1% (31)
    Ничья
    16.3% (7)
    Петрокуб
    11.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.93% (9)
    Меньше
    79.07% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    34.88% (15)
    Нет
    65.12% (28)
    Популярный счёт
    1:0 Фехервар
    32.6% (14)
    2:0 Фехервар
    20.9% (9)
    2:1 Фехервар
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    14% (6)
    0:1 Петрокуб
    7% (3)
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    Петрокуб
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