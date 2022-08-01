Стадион: Arena Sosto
Бомбардиры внутри турнира
Фехервар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|2
|1
|Кодро Кенан
|2
|1
|Рус Адриан
|1
|0.5
|Дардаи Палко
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Бумба Клаудиу
|0
|0
Петрокуб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброс Владимир
|2
|0.5
|Цуркан Ясер
|1
|0.25
|Кожокару Максим
|1
|0.25
|Котогой Корнелиу
|1
|0.25
Карточки
Фехервар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стопира Тавареш
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Фиоло Оттила
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрак Виктор
|2
|0
|Амброс Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фехервар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пакш - Фехервар 2:0 Габала - Фехервар 2:1 Фехервар - Габала 4:1 Фехервар - Галатасарай 1:0
Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5 Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3 Дьирмот - Фехервар 0:2 Фехервар - Ференцварош 0:2 Залаэгерсег - Фехервар 2:0 Дьёр - Фехервар 2:1 Пакш - Фехервар 3:2
Петрокуб
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Петрокуб - Сфынтул Георге 0:2 Лачи - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Лачи 0:0 Петрокуб - Флориана 1:0
Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3 Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Фехервар - Петрокуб
Исход игры
Фехервар
72.1% (31)
Ничья
16.3% (7)
Петрокуб
11.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
20.93% (9)
Меньше
79.07% (34)
Обе команды забьют
Да
34.88% (15)
Нет
65.12% (28)
Популярный счёт
1:0 Фехервар
32.6% (14)
2:0 Фехервар
20.9% (9)
2:1 Фехервар
16.3% (7)
1:1 Ничья
14% (6)
0:1 Петрокуб
7% (3)
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