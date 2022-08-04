Стадион: SR-Bank Arena
4:0
Второй тайм: 64'
0'
1:0
4' ГолТрипич Златко
2:0
8' ГолФридйонссон Самуэль
11' Желтая карточкаВеватне Вильяр
22' Желтая карточкаБакли Гарри
3:0
53' ГолТраоре Маи
56' Желтая карточкаМорахан Найалл
4:0
60' ГолСандберг Никлас
Ход матча
4'
1:0
8'
11'
22'
53'
3:0
56'
60'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
26
Бакли
Гарри
19
Patrick
Kirk
22
Коули
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бакли ГарриЗащитник
- Защитник
-
19 Patrick KirkЗащитник
-
22 Коули ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Браш РичардВратарь
-
31 Уолш КонорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лийвак ФранкПолузащитник
-
12 Бирн МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бертон РоббиПолузащитник
-
27 Мата МаксНападающий
-
25 Хини КиллианНападающий
-
41 Eanna Clancy
-
Главный тренер: John Russell
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|1
|0.33
|Веватне Вильяр
|1
|0.33
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.33
|Траоре Маи
|1
|0.33
|Сандберг Никлас
|0
|0
|Сольбаккен Маркус
|0
|0
Слайго Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aidan Keena
|2
|0.4
|Мата Макс
|2
|0.4
|Блейни Шейн
|1
|0.2
|Бакли Гарри
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|1
|0
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Кабран Кевин
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Паттинама Шейн
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Слайго Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнаккер Нандо
|0
|1
|Бакли Гарри
|1
|0
|Макдоннелл Адам
|1
|0
|Бэнкс Льюис
|1
|0
|Мата Макс
|1
|0
|Блейни Шейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1
Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1
Слайго Роверс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Слайго Роверс - Уэксфорд 1:2 Слайго Роверс - Мазеруэлл 2:0 Мазеруэлл - Слайго Роверс 0:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 0:2
Слайго Роверс - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Слайго Роверс 1:2 Слайго Роверс - Шелбурн 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0 ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1 Дандолк - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 2:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Викинг 4:0 Слайго Роверс
Исход игры
Викинг
85% (96)
Ничья
11.5% (13)
Слайго Роверс
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
2:0 Викинг
29.2% (33)
2:1 Викинг
23% (26)
1:0 Викинг
22.1% (25)
1:1 Ничья
9.7% (11)
3:1 Викинг
7.1% (8)
1:2 Слайго Роверс
2.7% (3)
3:0 Викинг
1.8% (2)
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