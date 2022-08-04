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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Викинг
4:0
Второй тайм: 64'
Слайго Роверс
0'
1:0
4' Гол
Трипич Златко
2:0
8' Гол
Фридйонссон Самуэль
11' Желтая карточка
Веватне Вильяр
22' Желтая карточка
Бакли Гарри
3:0
53' Гол
Траоре Маи
56' Желтая карточка
Морахан Найалл
4:0
60' Гол
Сандберг Никлас

Ход матча

4'
Трипич Златко
1:0
8'
 
Мата Макс
Макдоннелл Адам
8'
Фридйонссон Самуэль
(Трипич Златко)
2:0
11'
Веватне Вильяр
 
22'
 
Бакли Гарри
22'
 
Пейнаккер Нандо
Бакли Гарри
46'
Траоре Маи
Daniel Seland Karlsbakk
 
46'
Сандберг Никлас
Кабран Кевин
 
53'
Траоре Маи
(Трипич Златко)
3:0
56'
 
Морахан Найалл
60'
Сандберг Никлас
(Фридйонссон Самуэль)
4:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 113
Викинг 85% (96)
X 11.5% (13)
Слайго Роверс 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Слайго Роверс
1.26
6.20
13.00
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
9
Кабран
Кевин
20
Паттинама
Шейн
27
Фридйонссон
Самуэль
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
10
Трипич
Златко
16
Макниколас
Люк
2
Бэнкс
Льюис
26
Бакли
Гарри
4
Блейни
Шейн
19
Patrick
Kirk
22
Коули
Дэвид
17
Макдоннелл
Адам
8
Морахан
Найалл
7
William
Fitzgerald
9
Aidan
Keena
14
Karl
O'Sullivan
Викинг
3-5-2
Слайго Роверс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 1 0.33
Веватне Вильяр 1 0.33
Фридйонссон Самуэль 1 0.33
Траоре Маи 1 0.33
Сандберг Никлас 0 0
Сольбаккен Маркус 0 0
Слайго Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aidan Keena 2 0.4
Мата Макс 2 0.4
Блейни Шейн 1 0.2
Бакли Гарри 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 1 0
Веватне Вильяр 1 0
Кабран Кевин 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Паттинама Шейн 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Слайго Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнаккер Нандо 0 1
Бакли Гарри 1 0
Макдоннелл Адам 1 0
Бэнкс Льюис 1 0
Мата Макс 1 0
Блейни Шейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1
Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1
Слайго Роверс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Слайго Роверс - Уэксфорд 1:2 Слайго Роверс - Мазеруэлл 2:0 Мазеруэлл - Слайго Роверс 0:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 0:2
Слайго Роверс - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Слайго Роверс 1:2 Слайго Роверс - Шелбурн 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0 ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1 Дандолк - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 2:2

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 113
    Викинг 85% (96)
    X 11.5% (13)
    Слайго Роверс 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Викинг
    Ничья
    Слайго Роверс
    1.26
    6.20
    13.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Викинг 4:0 Слайго Роверс

    Исход игры
    Викинг
    85% (96)
    Ничья
    11.5% (13)
    Слайго Роверс
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.04% (40)
    Меньше
    63.96% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    44.14% (49)
    Нет
    55.86% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Викинг
    29.2% (33)
    2:1 Викинг
    23% (26)
    1:0 Викинг
    22.1% (25)
    1:1 Ничья
    9.7% (11)
    3:1 Викинг
    7.1% (8)
    1:2 Слайго Роверс
    2.7% (3)
    3:0 Викинг
    1.8% (2)
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    Слайго Роверс
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