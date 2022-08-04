Стадион: Синобо
2:0
Второй тайм: 65'
0'
31' Желтая карточкаПаласиос Себастьян
33' Желтая карточкаДоудера Давид
40' Вторая желтая карточкаПаласиос Себастьян
40' Желтая карточкаПерес Рубен
1:0
45' ГолШранц Иван
45' Желтая карточкаКанталапьерда Аитор
51' Желтая карточкаШпорар Андраж
52' Красная карточкаСантос Эдуардо
2:0
56' ГолMoses Usor
Ход матча
33'
40'
45'
1:0
51'
52'
56'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
28
Мандоус
Алеш
19
Дорли
Оскар
26
Шранц
Иван
- Основной состав
-
28 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Сиротник ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Moses Usor
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмейда Эвертон
|2
|0.67
|Олайинка Питер
|2
|0.67
|Сор Коллинс
|2
|0.67
|Траоре Ибрагим
|1
|0.33
|Тьехи Христ
|1
|0.33
|Шранц Иван
|1
|0.33
|Юречка Вацлав
|1
|0.33
|Лингр Ондржей
|1
|0.33
|Фила Даниэль
|1
|0.33
|Юрасек Матей
|0
|0
|David Jurasek
|0
|0
|Moses Usor
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандоус Алеш
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Себастьян
|1
|1
|Перес Рубен
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
0
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Градец Кралове - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Простейов 0:1 Славия Прага - Сент-Джозефс 7:0 Славия Прага - Лисен 2:4
Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Градец Кралове - Славия Прага 4:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:0 Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Славия Прага - Пардубице 4:0
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1
Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Славия Прага 2:0 Панатинаикос
Исход игры
Славия Прага
64.3% (74)
Ничья
28.7% (33)
Панатинаикос
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
66.07% (74)
Нет
33.93% (38)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
29.6% (34)
1:1 Ничья
25.2% (29)
1:0 Славия Прага
21.7% (25)
1:2 Панатинаикос
6.1% (7)
2:0 Славия Прага
6.1% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
4:0 Славия Прага
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!