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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Славия Прага
2:0
Конец матча
Панатинаикос
0'
31' Желтая карточка
Паласиос Себастьян
33' Желтая карточка
Доудера Давид
40' Вторая желтая карточка
Паласиос Себастьян
40' Желтая карточка
Перес Рубен
1:0
45' Гол
Шранц Иван
45' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
51' Желтая карточка
Шпорар Андраж
52' Красная карточка
Сантос Эдуардо
2:0
56' Гол
Moses Usor
90'+4

Ход матча

31'
 
Паласиос Себастьян
33'
Доудера Давид
 
40'
 
Паласиос Себастьян
40'
 
Перес Рубен
45'
Шранц Иван
1:0
45'
 
Канталапьерда Аитор
46'
 
George Vagiannidis
Канталапьерда Аитор
46'
 
Шпорар Андраж
Иоаннидис Фотис
46'
Moses Usor
Доудера Давид
 
46'
Алмейда Эвертон
Тьехи Христ
 
51'
 
Шпорар Андраж
52'
Сантос Эдуардо
 
56'
Moses Usor
2:0
57'
Шевчик Петр
Лингр Ондржей
 
72'
Масопуст Лукаш
Шранц Иван
 
72'
 
Кампецис Анаргирос
Курбелис Димитрис
88'
 
Пуггурас Ахиллеас
Шарлия Звонимир
88'
Провод Лукас
Траоре Ибрагим
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 115
Славия Прага 64.3% (74)
X 28.7% (33)
Панатинаикос 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мандоус
Алеш
21
Доудера
Давид
4
Оусоу
Айхам
12
Сантос
Эдуардо
19
Дорли
Оскар
5
Тьехи
Христ
3
Голеш
Томаш
26
Шранц
Иван
27
Траоре
Ибрагим
9
Олайинка
Питер
32
Лингр
Ондржей
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
31
Шарлия
Звонимир
23
Магнуссон
Хёрдур
11
Ганя
Кристиан
21
Курбелис
Димитрис
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
Славия Прага
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмейда Эвертон 2 0.67
Олайинка Питер 2 0.67
Сор Коллинс 2 0.67
Траоре Ибрагим 1 0.33
Тьехи Христ 1 0.33
Шранц Иван 1 0.33
Юречка Вацлав 1 0.33
Moses Usor 1 0.33
Лингр Ондржей 1 0.33
Фила Даниэль 1 0.33
Юрасек Матей 0 0
David Jurasek 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Эдуардо 0 1
Мандоус Алеш 1 0
Доудера Давид 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Себастьян 1 1
Перес Рубен 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
0
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Градец Кралове - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Простейов 0:1 Славия Прага - Сент-Джозефс 7:0 Славия Прага - Лисен 2:4
Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Градец Кралове - Славия Прага 4:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:0 Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Славия Прага - Пардубице 4:0
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1
Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0

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    Прогнозы 115
    Славия Прага 64.3% (74)
    X 28.7% (33)
    Панатинаикос 7% (8)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Славия Прага 2:0 Панатинаикос

    Исход игры
    Славия Прага
    64.3% (74)
    Ничья
    28.7% (33)
    Панатинаикос
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    66.07% (74)
    Нет
    33.93% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Славия Прага
    29.6% (34)
    1:1 Ничья
    25.2% (29)
    1:0 Славия Прага
    21.7% (25)
    1:2 Панатинаикос
    6.1% (7)
    2:0 Славия Прага
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    4:0 Славия Прага
    1.7% (2)
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