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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лугано
0:0
Первый тайм: 24'
Хапоэль Беэр-Шева
0'
7' Желтая карточка
Боттани Маттиа

Ход матча

7'
Боттани Маттиа
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 111
Лугано 74.8% (83)
X 18.9% (21)
Хапоэль Беэр-Шева 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
3.30
3.65
3.45
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
17
Валенсуэла
Мильтон
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
11
Хайле-Селассие
Марен
10
Боттани
Маттиа
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
55
Глазер
Омри
30
Дадья
Ор
18
Тиби
Эйтан
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
35
Барейро
Лукас
28
Мартинш
Андре
44
Эль-Хамид
Хатем
Абд
15
Йосефи
Томер
17
Хемед
Томер
13
Анса
Юджин
Лугано
4-2-3-1
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Хапоэль Беэр-Шева

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 2 0.67
Джехезкель Сагив 1 0.33
Йосефи Томер 0 0
Лопеш Элдер 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Мигел 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Анса Юджин 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Хатуэль Ротем 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4
Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 2:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Лугано 74.8% (83)
X 18.9% (21)
Хапоэль Беэр-Шева 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
3.30
3.65
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лугано 0:0 Хапоэль Беэр-Шева онлайн

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Прогнозы на матч Лугано 0:0 Хапоэль Беэр-Шева

Исход игры
Лугано
74.8% (83)
Ничья
18.9% (21)
Хапоэль Беэр-Шева
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (53)
Меньше
51.82% (57)
Обе команды забьют
Да
66.36% (73)
Нет
33.64% (37)
Популярный счёт
2:1 Лугано
41.4% (46)
1:0 Лугано
20.7% (23)
1:1 Ничья
18.9% (21)
2:0 Лугано
9% (10)
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
2.7% (3)
0:2 Хапоэль Беэр-Шева
1.8% (2)
3:2 Лугано
1.8% (2)
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Лугано
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