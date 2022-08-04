Стадион: Полюд
3:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаСилва Тьягу
23' Желтая карточкаКровинович Филип
0:1
61' ГолМигель Магальяеш
1:1
67' ГолСахити Эмир
72' Желтая карточкаСемеду Алфа
2:1
75' ГолМелняк Дарио
3:1
87' ГолКровинович Филип
90'+5
Ход матча
12'
23'
61'
0:1
67'
1:1
72'
75'
2:1
87'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
19
Элез
Йосип
17
Мелняк
Дарио
14
Гргич
Лукас
77
Сахити
Эмир
10
Ливайя
Марко
27
Бюк
Стипе
14
Варела
Бруну
25
Огава
Рёя
30
Семеду
Алфа
10
Силва
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Элез ЙосипЗащитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сахити ЭмирНападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
-
27 Бюк СтипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Млакар ЯнПолузащитник
-
20 Атанасов ЯниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Кроло ИванПолузащитник
-
18 Ivan Saric
-
30 Karlo Sentic
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Огава РёяЗащитник
- Полузащитник
-
30 Семеду АлфаПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Бенже АнтальВратарь
-
63 Биай СелтунВратарь
-
5 Са ЭлдерЗащитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
-
87 Жота СерранПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Индио МатеусНападающий
-
-
11 Jota Silva
-
Главный тренер: Joao Aroso
Бомбардиры внутри турнира
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелняк Дарио
|1
|1
|Кровинович Филип
|1
|1
|Сахити Эмир
|1
|1
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Тьягу
|1
|0.33
|Ламейраш Рубен
|1
|0.33
|Силва Андерсон
|1
|0.33
|Мигель Магальяеш
|1
|0.33
|Силва Андре III
|0
|0
Карточки
Хайдук
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кровинович Филип
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|1
|0
|Семеду Алфа
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Амаро Андре
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдук
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вараждин - Хайдук 0:2 Истра 1961 - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Кисварда - Хайдук 1:1
Хайдук - Гент 0:3 Хайдук - Гамбург 2:2 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 Риека - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Хайдук - Истра 1961 3:1 Риека - Хайдук 0:3 Хайдук - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Хайдук 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Хайдук - ХНК Горица 1:0 Хайдук - Шибеник 2:1 Осиек - Хайдук 0:0 Хайдук - Локомотив Загреб 4:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Истра 1961 - Хайдук 1:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0 Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Хайдук 3:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Хайдук
42.5% (48)
Ничья
45.1% (51)
Витория Гимарайнш
12.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
37.27% (41)
Меньше
62.73% (69)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (43)
2:1 Хайдук
23% (26)
1:0 Хайдук
13.3% (15)
1:2 Витория Гимарайнш
6.2% (7)
2:0 Хайдук
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
1:3 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
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