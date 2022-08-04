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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хайдук
3:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
12' Желтая карточка
Силва Тьягу
23' Желтая карточка
Кровинович Филип
0:1
61' Гол
Мигель Магальяеш
1:1
67' Гол
Сахити Эмир
72' Желтая карточка
Семеду Алфа
2:1
75' Гол
Мелняк Дарио
3:1
87' Гол
Кровинович Филип
90'+5

Ход матча

12'
 
Силва Тьягу
23'
Кровинович Филип
 
46'
 
Силва Даниэл
Алмейда Андре
61'
0:1
Мигель Магальяеш
62'
 
Силва Андерсон
Силва Андре
62'
 
Jota Silva
Nelson Da Luz
67'
Сахити Эмир
1:1
69'
Атанасов Яни
Вукович Йосип
 
72'
 
Семеду Алфа
75'
Мелняк Дарио
2:1
77'
Чолина Давид
Сахити Эмир
 
77'
Ловренчич Герге
Миканович Дино
 
82'
 
Эредия Антоньин
Ламейраш Рубен
82'
Авазьем Чидозье
Элез Йосип
 
87'
Кровинович Филип
3:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 113
Хайдук 42.5% (48)
X 45.1% (51)
Витория Гимарайнш 12.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
91
Калинич
Ловре
24
Миканович
Дино
8
Шимич
Стефан
19
Элез
Йосип
17
Мелняк
Дарио
4
Вукович
Йосип
14
Гргич
Лукас
23
Кровинович
Филип
77
Сахити
Эмир
10
Ливайя
Марко
27
Бюк
Стипе
14
Варела
Бруну
2
Мигель
Магальяеш
6
Мумин
Абдул
3
Вильянуэва
Микель
25
Огава
Рёя
70
Алмейда
Андре
IV
30
Семеду
Алфа
10
Силва
Тьягу
7
Ламейраш
Рубен
17
Силва
Андре
III
20
Nelson
Da
Luz
Хайдук
4-3-3
Витория Гимарайнш
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелняк Дарио 1 1
Кровинович Филип 1 1
Сахити Эмир 1 1
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Тьягу 1 0.33
Ламейраш Рубен 1 0.33
Силва Андерсон 1 0.33
Мигель Магальяеш 1 0.33
Силва Андре III 0 0

Карточки

Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кровинович Филип 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 1 0
Семеду Алфа 1 0
Силва Даниэл 1 0
Силва Андре III 1 0
Амаро Андре 1 0
Мигель Магальяеш 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдук
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вараждин - Хайдук 0:2 Истра 1961 - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Кисварда - Хайдук 1:1
Хайдук - Гент 0:3 Хайдук - Гамбург 2:2 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 Риека - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Хайдук - Истра 1961 3:1 Риека - Хайдук 0:3 Хайдук - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Хайдук 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Хайдук - ХНК Горица 1:0 Хайдук - Шибеник 2:1 Осиек - Хайдук 0:0 Хайдук - Локомотив Загреб 4:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Истра 1961 - Хайдук 1:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0 Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      23'
      Кровинович Филип получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Хайдук 42.5% (48)
    X 45.1% (51)
    Витория Гимарайнш 12.4% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Хайдук 3:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Хайдук
    42.5% (48)
    Ничья
    45.1% (51)
    Витория Гимарайнш
    12.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.27% (41)
    Меньше
    62.73% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (43)
    2:1 Хайдук
    23% (26)
    1:0 Хайдук
    13.3% (15)
    1:2 Витория Гимарайнш
    6.2% (7)
    2:0 Хайдук
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    1:3 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
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