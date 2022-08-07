Стадион: Raatin stadion
0'
13' Желтая карточкаРафинья
0:1
14' ПенальтиРадулович Боян
34' Желтая карточкаСоири Пюрю
82' Желтая карточкаMagnus Breitenmoser
82' Желтая карточкаХетемай Перпарим
85' Желтая карточкаRafael Floro
88' Желтая карточкаКабаши Армеш
88' Желтая карточкаАнибал
88' Желтая карточкаХосконен Артту
1:1
90' ГолЛопес Майкл
90'+7
Ход матча
13'
14'
0:1
34'
64'
82'
85'
88'
88'
88'
90'
1:1
35
Уорд
Каллум
11
Рафинья
23
Анибал
10
Lucas
Morais
24
Rafael
Floro
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
37
Танака
Атому
24
Браун
Дэвид
19
Терхо
Каспер
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
-
23 АнибалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Lucas MoraisПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Rafael FloroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Нападающий
-
30 Noah Pallas
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Оулу
ХИК
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|8 (2)
|0.47
|Rafael Floro
|3 (2)
|0.18
|Йокелайнен Никлас
|3
|0.18
|Лииматта Отсо
|2
|0.12
|Анини Самуэль
|1
|0.06
|Onni Suutari
|1
|0.06
|Анибал
|1
|0.06
|Кабаши Армеш
|1
|0.06
|Riku Selander
|1
|0.06
|Magnus Breitenmoser
|1
|0.06
|Банза Енох
|1
|0.06
|Коскела Миика
|1
|0.06
|Саланович Деннис
|1 (1)
|0.06
|Ягуби Моштаг
|0
|0
|Карялайнен Расмус
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|6 (3)
|0.33
|Терхо Каспер
|3
|0.17
|Тенхо Миро
|2
|0.11
|Олусанья Антони
|2
|0.11
|Жаир
|2
|0.11
|Хосконен Артту
|2
|0.11
|Серраренс Фабиан
|1
|0.06
|Браун Дэвид
|1
|0.06
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.06
|Хетемай Перпарим
|1
|0.06
|Танака Атому
|1
|0.06
|Хостикка Сантери
|1
|0.06
|Мартич Мануэль
|1
|0.06
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.06
|Абубакари Малик
|1
|0.06
|Мурило
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Magnus Breitenmoser
|7
|0
|Рафинья
|5
|0
|Rafael Floro
|5
|0
|Riku Selander
|4
|0
|Ягуби Моштаг
|2
|1
|Анибал
|3
|0
|Кабаши Армеш
|3
|0
|Onni Suutari
|2
|0
|Коскела Миика
|0
|1
|Саланович Деннис
|1
|0
|Йокелайнен Никлас
|1
|0
|Лопес Майкл
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Бурджеллаб Нассим
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Соири Пюрю
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
40%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
26
26
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
12%
2
8%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
5
19%
8
31%
76-90
Пропущено
25
16
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
16%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
7
28%
3
19%
61-75
3
12%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - Мариехамн 3:1 Ильвес - Оулу 0:2 Оулу - ВПС 0:6
КуПС - Оулу 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ЯПС - Оулу 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 Оулу - Ильвес Тампере-2 4:0 Лахти - Оулу 0:2 Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2
ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|17
|11
|4
|2
|31 - 13
|37
|2.
|ХИК
|18
|11
|4
|3
|26 - 16
|37
|3.
|Хонка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|4.
|Оулу
|17
|7
|4
|6
|25 - 26
|25
|5.
|Хака
|17
|7
|4
|6
|27 - 30
|25
|6.
|Интер Турку
|17
|7
|3
|7
|31 - 22
|24
|7.
|СЯК Сейнайоки
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|8.
|ВПС
|17
|6
|2
|9
|35 - 28
|20
|9.
|Ильвес
|17
|5
|5
|7
|23 - 27
|20
|10.
|Мариехамн
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|11.
|Лахти
|17
|3
|4
|10
|16 - 38
|13
|12.
|ХИФК
|16
|1
|4
|11
|11 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|23
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|Хака
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|5.
|Оулу
|9
|4
|3
|2
|13 - 15
|15
|6.
|СЯК Сейнайоки
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|7.
|Интер Турку
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Мариехамн
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|9.
|Ильвес
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|10.
|ВПС
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|11.
|Лахти
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|12.
|ХИФК
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|2.
|ВПС
|9
|5
|0
|4
|25 - 15
|15
|3.
|Хонка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Интер Турку
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|6.
|Оулу
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|8.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|9.
|Ильвес
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|10.
|СЯК Сейнайоки
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|ХИФК
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|12.
|Мариехамн
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
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