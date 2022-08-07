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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Оулу
1:1
Конец матча
ХИК
0'
13' Желтая карточка
Рафинья
0:1
14' Пенальти
Радулович Боян
34' Желтая карточка
Соири Пюрю
82' Желтая карточка
Magnus Breitenmoser
82' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
85' Желтая карточка
Rafael Floro
88' Желтая карточка
Кабаши Армеш
88' Желтая карточка
Анибал
88' Желтая карточка
Хосконен Артту
1:1
90' Гол
Лопес Майкл
90'+7
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
3
Коскела
Миика
11
Рафинья
23
Анибал
44
Magnus
Breitenmoser
15
Каллинен
Йере
10
Lucas
Morais
20
Лииматта
Отсо
24
Rafael
Floro
7
Карялайнен
Расмус
12
Тоннандер
Якоб
14
Пелтола
Матти
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
21
Вяянянен
Сантери
37
Танака
Атому
24
Браун
Дэвид
19
Терхо
Каспер
18
Радулович
Боян
58
Или-Кокко
Йоханнес
Оулу
ХИК

История личных встреч

Оулу
ХИК

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

В
0:1
В
2:1
В
3:1
В
1:1
В
2:0
В
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 8 (2) 0.47
Rafael Floro 3 (2) 0.18
Йокелайнен Никлас 3 0.18
Лииматта Отсо 2 0.12
Анини Самуэль 1 0.06
Onni Suutari 1 0.06
Анибал 1 0.06
Кабаши Армеш 1 0.06
Riku Selander 1 0.06
Magnus Breitenmoser 1 0.06
Банза Енох 1 0.06
Коскела Миика 1 0.06
Саланович Деннис 1 (1) 0.06
Ягуби Моштаг 0 0
Карялайнен Расмус 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 6 (3) 0.33
Терхо Каспер 3 0.17
Тенхо Миро 2 0.11
Олусанья Антони 2 0.11
Жаир 2 0.11
Хосконен Артту 2 0.11
Серраренс Фабиан 1 0.06
Браун Дэвид 1 0.06
Или-Кокко Йоханнес 1 0.06
Хетемай Перпарим 1 0.06
Танака Атому 1 0.06
Хостикка Сантери 1 0.06
Мартич Мануэль 1 0.06
Бурджеллаб Нассим 1 0.06
Абубакари Малик 1 0.06
Мурило 0 0
Вяянянен Сантери 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Magnus Breitenmoser 7 0
Рафинья 5 0
Rafael Floro 5 0
Riku Selander 4 0
Ягуби Моштаг 2 1
Анибал 3 0
Кабаши Армеш 3 0
Onni Suutari 2 0
Коскела Миика 0 1
Саланович Деннис 1 0
Йокелайнен Никлас 1 0
Лопес Майкл 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 0
Тенхо Миро 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Хосконен Артту 2 0
Танака Атому 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Соири Пюрю 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Пелтола Матти 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Пропущено

15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

26
26
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
12%
2
8%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
5
19%
8
31%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
16%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
7
28%
3
19%
61-75
3
12%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - Мариехамн 3:1 Ильвес - Оулу 0:2 Оулу - ВПС 0:6
КуПС - Оулу 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ЯПС - Оулу 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 Оулу - Ильвес Тампере-2 4:0 Лахти - Оулу 0:2 Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2
ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 17 11 4 2 31 - 13 37
2. ХИК 18 11 4 3 26 - 16 37
3. Хонка 17 10 4 3 33 - 14 34
4. Оулу 17 7 4 6 25 - 26 25
5. Хака 17 7 4 6 27 - 30 25
6. Интер Турку 17 7 3 7 31 - 22 24
7. СЯК Сейнайоки 17 6 4 7 23 - 28 22
8. ВПС 17 6 2 9 35 - 28 20
9. Ильвес 17 5 5 7 23 - 27 20
10. Мариехамн 17 4 6 7 18 - 24 18
11. Лахти 17 3 4 10 16 - 38 13
12. ХИФК 16 1 4 11 11 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 9 7 2 0 21 - 6 23
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
4. Хака 8 5 2 1 14 - 11 17
5. Оулу 9 4 3 2 13 - 15 15
6. СЯК Сейнайоки 9 4 3 2 16 - 14 15
7. Интер Турку 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Мариехамн 8 3 4 1 10 - 8 13
9. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
10. ВПС 8 1 2 5 10 - 13 5
11. Лахти 8 1 2 5 5 - 16 5
12. ХИФК 9 0 1 8 3 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 9 5 3 1 10 - 5 18
2. ВПС 9 5 0 4 25 - 15 15
3. Хонка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. КуПС 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Интер Турку 8 3 1 4 15 - 12 10
6. Оулу 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
8. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
9. Ильвес 9 1 5 3 11 - 15 8
10. СЯК Сейнайоки 8 2 1 5 7 - 14 7
11. ХИФК 7 1 3 3 8 - 13 6
12. Мариехамн 9 1 2 6 8 - 16 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Соири Пюрю получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Радулович Боян из команды ХИК забивает с точки!
    • Желтая карточка
      13'
      Рафинья получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оулу 1:1 ХИК онлайн

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