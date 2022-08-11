  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тобол
1:1
Второй тайм: 90+'
Зриньски
0'
6' Желтая карточка
Тошич Зоран
0:1
34' Гол
Чуже Марио
36' Желтая карточка
Савич Игор
37' Желтая карточка
Марочкин Александр
49' Желтая карточка
Дебле Серж
50' Желтая карточка
Юкич Иван
1:1
53' Гол
Дебле Серж
57' Желтая карточка
Чуже Марио
58' Желтая карточка
Малый Сергей
66' Желтая карточка
Малекинусич Матия
80' Красная карточка
Мокин Александр
90' Желтая карточка

Ход матча

6'
Тошич Зоран
 
34'
0:1
Чуже Марио
36'
 
Савич Игор
37'
Марочкин Александр
 
46'
Мужиков Серикжан
Жарынбетов Самат
 
49'
Дебле Серж
 
50'
 
Юкич Иван
53'
Дебле Серж
(Тошич Зоран)
1:1
57'
 
Чуже Марио
58'
Малый Сергей
 
62'
Осучукву Чиди
Тагыберген Асхат
 
62'
Сергеев Игорь
Вукадинович Милян
 
64'
 
Сенич Матей
Мажлица Фране
64'
 
Малекинусич Матия
Юкич Иван
64'
 
Странпут Домагой
Чуже Марио
66'
 
Малекинусич Матия
71'
 
Каменар Карло
Илинкович Сильвио
80'
Мокин Александр
 
82'
Акмурзин Тимур
Дебле Серж
 
82'
Жаксылыков Айбар
Марочкин Александр
 
90'
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 6 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 20
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 129
Тобол 54.3% (70)
X 38% (49)
Зриньски 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Зриньски
5.92
3.33
4.11
Все Коэффициенты
Новости
35
Мокин
Александр
24
Каиров
Багдат
22
Марочкин
Александр
25
Малый
Сергей
45
Аманович
Алекса
14
Жарынбетов
Самат
29
Йованчич
Душан
8
Тагыберген
Асхат
11
Тошич
Зоран
89
Дебле
Серж
21
Вукадинович
Милян
22
Чондрич
Йосип
21
Савич
Игор
4
Баришич
Хрвое
70
Магдич
Марин
23
Мажлица
Фране
91
Тичинович
Марио
25
Чуже
Марио
40
Илинкович
Сильвио
44
Янкович
Нико
7
Юкич
Иван
99
Билбия
Неманья
Тобол
4-3-3
Зриньски
5-4-1

История личных встреч

Тобол
Зриньски

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛК
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тошич Зоран 1 0.25
Томашевич Зарко 1 0.25
Дебле Серж 1 0.25
Жаксылыков Айбар 1 0.25
Малый Сергей 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуже Марио 2 0.5
Янкович Нико 2 0.5
Тичинович Марио 1 0.25
Билбия Неманья 1 (1) 0.25
Баришич Хрвое 0 0
Юкич Иван 0 0

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томашевич Зарко 2 1
Малый Сергей 2 0
Дебле Серж 2 0
Каиров Багдат 2 0
Жарынбетов Самат 2 0
Тошич Зоран 1 0
Тагыберген Асхат 1 0
Марочкин Александр 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорлука Йосип 1 1
Мандич Никола 2 0
Юкич Иван 2 0
Малекинусич Матия 2 0
Билбия Неманья 1 0
Баришич Хрвое 1 0
Каменар Карло 1 0
Чуже Марио 1 0
Савич Игор 1 0
Янкович Нико 1 0
Сучич Петар 1 0
Илинкович Сильвио 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тобол - Тараз 3:5 Зриньски - Тобол 1:0 Мактаарал - Тобол 1:0 Линкольн - Тобол 0:1
Тобол - Мактаарал 1:4 Тобол - Линкольн 2:0 Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2
Зриньски
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зриньски - Тобол 1:0 Зриньски - Леотар 4:1 Зриньски - Тирана 3:2 Зриньски - Железничар 1:2
Тирана - Зриньски 0:1 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Зриньски" произошла. Вместо  доигрывать поединок будет Петар Сучич.
  • Желтая карточка
    90'
    Слишком активно оспаривал решения арбитра Йованчич, за что тут же получил желтую карточку за разговоры.
  • 90'
    Убегал в контратаку по центру Сергеев, ворвался в штрафную и упал в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 89'
    Пробивал головой Жаксылыков с линии вратарской после подачи с фланга от Тошича, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 88'
    Сместился с правого фланга в центр Йованчич и пробил в дальний угол, но мяч полетел намного выше ворот.
  • 87'
    Сергеев зацепился за мяч перед чужой штрафной и скинул под удар Тошичу, но выстрел последнего накрыл Баришич.
  • 86'
    В верховой борьбе против Сенича подтолкнул в спину соперника Сергеев. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • Офсайд
    85'
    Убегал по флангу свежий Жаксылыков после паса от Мужикова, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 84'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Тичинович, но никто из партнеров здесь не смог пробить по воротам.
  • Замена
    83'
    И сразу же еще одна замена в составе "Тобола" произошла. Вместо Александра Марочкина шанс проявить себя получил Айбар Жаксылыков.
  • Замена
    82'
    Вынужденная замена в составе "Тобола" произошла. В ворота встал Тимур Акмурзин, сменил он Сержа Дебле.
  • Красная карточка
    81'
    Выскакивал один на один с голкипером Билбия после заброса от Магдича, но вышел за пределы штрафной Мокин и остановил мяч рукой. Это прямая красная карточка для голкипера!
  • 80'
    Долго катают мяч на чужой половине поля казахи, но пройти массированную оборону соперника давно не удается.
  • 79'
    Очередная остановка в нашем поединке произошла. В столкновении с соперником получил повреждение Каменар. Потребуется ему помощь медиков.
  • 78'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной Дебле и пробил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 77'
      С дальней дистанции решил пробить Сергеев по воротам, но точности этому выстрелу явно не хватило.
    • 76'
      Со штрафного навесил на ближнюю штангу Тошич, но здесь головой пробил в падении крайне неточно Мужиков.
    • 75'
      Грамотно подставился на фланге Дебле и вынудил соперника нарушить правила. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
    • 74'
      С правого фланга навесил Тошич под удар Сергееву, но тому не удалось головой попасть в створ ворот.
    • 73'
      Сместился с правого фланга в центр и пробил по воротам Сергеев, но на пути мяча оказался защитник.
    • Замена
      72'
      Очередная замена в нашем поединке. Вместо Сильвио Илинковича игру продолжать будет Карло Каменар.
    • Офсайд
      71'
      Мог убегать Сергеев на ворота соперника после заброса от Осучукву, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
    • Желтая карточка
      70'
      В центре поля Малекинусич в грубом подкате снес соперника, за что тут же был наказан желтой карточкой. 
    • 69'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Баришич. Потребуется ему помощь медиков.
    • 68'
      Пробивал Сергеев головой на дальней штанге после навеса от Мужикова, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 67'
      Мягко забросил Сергеев в штрафную на ход Дебле, но вышел из ворот Чондрич и перехватил этот пас.
    • Опасный момент
      66'
      Пробивал метров с двадцати Билбия после сольного прохода, но на этот раз казахов спасла от пропущенного гола штанга.
    • Замена
      65'
      Сразу несколько замен произошло в составе гостей. Вместо Чуже, Юкича и Мажлицы игру продолжать будут Малекинусич, Сенич и Странпут.
    • 64'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Сергеев на ход Дебле, но прочитал эпизод Баришич и перехватил сферу.
    • Замена
      63'
      Двойная замена в составе "Тобола" произошла. Вместо Вукадиновича и Тагыбергена на поле появились Сергеев и Осучукву.
    • 62'
      Забросил Тошич с центра поля в штрафную на ход Дебле, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником. 
    • 61'
      Со штрафного пробивал по воротам Янкович, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Мокина.
    • Желтая карточка
      60'
      Слишком активно доказывал что-то арбитру Малый, но лишь сам напоролся на желтую карточку за разговоры.
    • Желтая карточка
      59'
      В центре поля получил по ногам Мужиков в борьбе против Чуже. Судья расценил этот фол на желтую карточку. 
    • 58'
      Пауза в матче. В столкновении нога в ногу пострадали Мажлица и Тошич. Потребуется помощь медиков футболистам.
    • 57'
      Пробивал головой Билбия после навеса с фланга от Илинковича, но мяч полетел намного выше перекладины. 
    • 56'
      Диагональ исполнял на фланг с центра поля Чуже в направлении Билбии, но тот не смог догнать сферу в пределах поля. 
    • 55'
      Грамотно подставился в центре поля Тичинович и вынудил Дебле нарушить правила, а ведь у него уже есть карточка.
    • Описание гола
      54'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Серж Дебле! Удалось отыграться хозяевам. Отобрал мяч на чужой половине поля Тошич и тут же отдал тонкий пас в штрафную на Дебле, который оторвался от опеки и вколотил мяч точно в ближний нижний угол, без шансов для голкипера.
    • 53'
      Мужиков забросил в центр штрафной, куда вбегал Тошич, но у него буквально с ноги на выходе мяч снял Чондрич.
    • 52'
      Выкадинович с левого фланга подавал в центр штрафной площади, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • Желтая карточка
      51'
      В центре поля Юкич в грубом подкате заехал по ногам Вукадиновичу. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 50'
      С угла поля Янкович навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Мокин и спокойно забрал сферу в свои руки.
    • Желтая карточка
      49'
      Руками уложил соперника на газон Дебле в центре поля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
    • 48'
      Забросил в штрафную соперника Дебле на ход Тошичу, но тот проиграл силовую борьбу Баришичу и не смог пробить.
    • Замена
      47'
      Замена произошла в перерыве в составе "Тобола". Вместо Самата Жарынбетова на второй тайм вышел Серикжан Мужиков.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка, смогут ли отыграться казахи?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Зриньски"!
    • 45'
      Накрутил соперника на фланге Жарынбетов и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 45'
      Пробивал головой Вкуадинович из пределов штрафной после навеса от Тошича, но мяч полетел крайне неточно.
    • 44'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Тичинович, но здесь пробить головой Билбии не позволил Малый.
    • 43'
      Пробивал по воротам Янкович после скидки от Билбии, но точности этому выстрелу явно не хватило.
    • 42'
      Дебле в верховой борьбе против Баришича подтолкнул соперника в спину. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 41'
      бивал по воротам Юкич с острого угла после сольного прохода, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 40'
      Долго катают мяч в центре поля казахи, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
    • Желтая карточка
      39'
      Грубо перекинул соперника через бедро в центре поля Марочкин, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 38'
      Тонко отдавал Тошич в штрафную на ход Дебле, но грамотно сыграл в отборе Баришич и перехватил сферу.
    • 37'
      В центре поля получил по ногам Тошич в борьбе против Савича. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Тобола".
    • Описание гола
      35'
      ГОЛ! 0-1! Марио Чуже! Неожиданно вышли вперед гости. Поймали они соперника на контратаке, протащил мяч по флангу Чуже, оттеснил корпусом соперника, сместился в центр и пробил низом точно под опорную ногу Мокину в дальний угол.
    • 34'
      Решил с дальней дистанции пробить Дебле после сольного прохода, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.
    • 33'
      В центре поля получил по ногам Тичинович в борьбе против Тагыбергена. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зриньски".
    • 32'
      Пробивал Дебле в падении после навеса с угла поля от Йованчича. Мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 31'
      С правого фланга прострелил Чуже в штрафную соперника, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 30'
      Ворвался по центру в штрафную соперник Дебле и пробил в дальний угол, но в падении спас свою команду Чондрич.
    • 29'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Жарынбетов на ход Тошичу, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
    • 28'
      Мог убегать на ворота соперника Билбия после заброса от Янковича, но вышел за пределы штрафной Мокин и отвел угрозу.
    • 27'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Аманович, но здесь выиграл верх Мажлица и вынес сферу за пределы поля.
    • Угловой
      26'
      Мягко забросил в штрафную соперника Дебле с фланга на ход Тошичу, но того опередил Баришич и вынес сферу на угловой.
    • 25'
      Сместился с левого фланга в центр Вкадинович и пробил в дальний верхний угол, но мяч полетел намного выше ворот.
    • 24'
      Убежал по правому флангу в атаку Тошич и прострелил во вратарскую, но здесь пробить Дебле не позволил в подкате Баришич.
    • 23'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Тичинович, но мяч полетел слабо и оказался точно в руках голкипера. 
    • 22'
      Убежал в контратаку по центру Балбия и отдал поперек на Юкича, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.
    • 21'
      После паса от Тагыбергена ворвался в штрафную соперника Вукадинович и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
    • 20'
      Навесил с фланга в центр штрафной Вукадинович, но здесь Тошичу не позволил пробить Магдич.
    • 19'
      В верховой борьбе против Марочкина подтолкнул соперника руками Билбия. Штрафной удар исполнять будут казахи.
    • 18'
      С левого фланга тонко отдавал в штрафную Янкович на ход Билбии, но тому пробить в касание не позволил в подкате Марочкин.
    • 17'
      Прорвался к штрафной соперника Тагыберген по центру и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 16'
      Тошич проникающим пасом запустил в штрафную Каирова, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 15'
      Дебле в центре поля получил локтем по голове в верховой борьбе против Магдича. Штрафной удар назначил судья.
    • 14'
      Запускал пасом Юкич в контратаку Чуже, но тот не смог оторваться от Марочкина и в итоге потерял сферу.
    • 13'
      Со штрафного навесил Тошич на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Баришич и вынес сферу головой в аут.
    • 12'
      На фланге получил по ногам Аманович в борьбе против Янковича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Тобола".
    • 11'
      Грубо встретил в центре поля соперника прямой ногой Савич. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя. 
    • 10'
      После навеса со штрафного от Янковича пробил головой Илинкович, но точности ему явно не хватило.
    • 9'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Дебле и сбросил головой на Тошича, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
    • 8'
      Прорывался на скорости по флангу Тошич и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 7'
      С лету пробил по воротам из пределов штрафной Дебле после заброса от Жарынбетова, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 6'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Янкович. Без помощи медиков здесь не обойтись.
    • Желтая карточка
      5'
      В центре поля получил по ногам Янкович в борьбе против Тошича. Штрафной удар исполнять будут гости, а нарушитель получил желтую карточку.
    • 4'
      Мягко забросил Тичинович в штрафную на ход Билбии, но на выходе сыграл грамотно Мокин и забрал мяч в свои руки.
    • 3'
      С угла поля навесил на ближнюю штангу Илинкович, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить Чуже.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Марочкин Александр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Савич Игор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Чуже Марио бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Тошич Зоран получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kostanay Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Тобол 1:1 Зриньски онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Тобол 1:1 Зриньски

    Исход игры
    Тобол
    54.3% (70)
    Ничья
    38% (49)
    Зриньски
    7.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.03% (26)
    Меньше
    77.97% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (40)
    1:0 Тобол
    24.8% (32)
    2:1 Тобол
    14.7% (19)
    2:0 Тобол
    8.5% (11)
    0:1 Зриньски
    3.9% (5)
    1:2 Зриньски
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тобол
    Зриньски
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     