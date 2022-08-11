тобол победа
the_maestro_s_destroyer #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тошич Зоран
|1
|0.25
|Томашевич Зарко
|1
|0.25
|Дебле Серж
|1
|0.25
|Жаксылыков Айбар
|1
|0.25
|Малый Сергей
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуже Марио
|2
|0.5
|Янкович Нико
|2
|0.5
|Тичинович Марио
|1
|0.25
|Билбия Неманья
|1 (1)
|0.25
|Баришич Хрвое
|0
|0
|Юкич Иван
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томашевич Зарко
|2
|1
|Малый Сергей
|2
|0
|Дебле Серж
|2
|0
|Каиров Багдат
|2
|0
|Жарынбетов Самат
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
|Тагыберген Асхат
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорлука Йосип
|1
|1
|Мандич Никола
|2
|0
|Юкич Иван
|2
|0
|Малекинусич Матия
|2
|0
|Билбия Неманья
|1
|0
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Каменар Карло
|1
|0
|Чуже Марио
|1
|0
|Савич Игор
|1
|0
|Янкович Нико
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
|Илинкович Сильвио
|1
|0
Будет доступно позже.