В верховой борьбе против Сенича подтолкнул в спину соперника Сергеев. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.

Сергеев зацепился за мяч перед чужой штрафной и скинул под удар Тошичу, но выстрел последнего накрыл Баришич.

Сместился с правого фланга в центр Йованчич и пробил в дальний угол, но мяч полетел намного выше ворот.

Пробивал головой Жаксылыков с линии вратарской после подачи с фланга от Тошича, но мяч полетел рядом со штангой.

Убегал в контратаку по центру Сергеев, ворвался в штрафную и упал в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.

Слишком активно оспаривал решения арбитра Йованчич, за что тут же получил желтую карточку за разговоры.

Замена в составе "Зриньски" произошла. Вместо доигрывать поединок будет Петар Сучич.

Сместился с левого фланга к линии штрафной Дебле и пробил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

Очередная остановка в нашем поединке произошла. В столкновении с соперником получил повреждение Каменар. Потребуется ему помощь медиков.

Долго катают мяч на чужой половине поля казахи, но пройти массированную оборону соперника давно не удается.

Выскакивал один на один с голкипером Билбия после заброса от Магдича, но вышел за пределы штрафной Мокин и остановил мяч рукой. Это прямая красная карточка для голкипера!

Вынужденная замена в составе "Тобола" произошла. В ворота встал Тимур Акмурзин, сменил он Сержа Дебле.

И сразу же еще одна замена в составе "Тобола" произошла. Вместо Александра Марочкина шанс проявить себя получил Айбар Жаксылыков.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Тичинович, но никто из партнеров здесь не смог пробить по воротам.

Убегал по флангу свежий Жаксылыков после паса от Мужикова, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

Пробивал Сергеев головой на дальней штанге после навеса от Мужикова, но мяч полетел немного выше перекладины.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Баришич. Потребуется ему помощь медиков.

В центре поля Малекинусич в грубом подкате снес соперника, за что тут же был наказан желтой карточкой.

Мог убегать Сергеев на ворота соперника после заброса от Осучукву, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

Очередная замена в нашем поединке. Вместо Сильвио Илинковича игру продолжать будет Карло Каменар.

Сместился с правого фланга в центр и пробил по воротам Сергеев, но на пути мяча оказался защитник.

С правого фланга навесил Тошич под удар Сергееву, но тому не удалось головой попасть в створ ворот.

Грамотно подставился на фланге Дебле и вынудил соперника нарушить правила. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

Со штрафного навесил на ближнюю штангу Тошич, но здесь головой пробил в падении крайне неточно Мужиков.

С дальней дистанции решил пробить Сергеев по воротам, но точности этому выстрелу явно не хватило.

Замена произошла в перерыве в составе "Тобола". Вместо Самата Жарынбетова на второй тайм вышел Серикжан Мужиков.

Забросил в штрафную соперника Дебле на ход Тошичу, но тот проиграл силовую борьбу Баришичу и не смог пробить.

Руками уложил соперника на газон Дебле в центре поля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

С угла поля Янкович навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Мокин и спокойно забрал сферу в свои руки.

В центре поля Юкич в грубом подкате заехал по ногам Вукадиновичу. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Выкадинович с левого фланга подавал в центр штрафной площади, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Мужиков забросил в центр штрафной, куда вбегал Тошич, но у него буквально с ноги на выходе мяч снял Чондрич.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Серж Дебле! Удалось отыграться хозяевам. Отобрал мяч на чужой половине поля Тошич и тут же отдал тонкий пас в штрафную на Дебле, который оторвался от опеки и вколотил мяч точно в ближний нижний угол, без шансов для голкипера.

Грамотно подставился в центре поля Тичинович и вынудил Дебле нарушить правила, а ведь у него уже есть карточка.

Диагональ исполнял на фланг с центра поля Чуже в направлении Билбии, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.

Пробивал головой Билбия после навеса с фланга от Илинковича, но мяч полетел намного выше перекладины.

Пауза в матче. В столкновении нога в ногу пострадали Мажлица и Тошич. Потребуется помощь медиков футболистам.

В центре поля получил по ногам Мужиков в борьбе против Чуже. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Слишком активно доказывал что-то арбитру Малый, но лишь сам напоролся на желтую карточку за разговоры.

Со штрафного пробивал по воротам Янкович, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Мокина.

Забросил Тошич с центра поля в штрафную на ход Дебле, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.

Двойная замена в составе "Тобола" произошла. Вместо Вукадиновича и Тагыбергена на поле появились Сергеев и Осучукву.

Тонко вырезал в штрафную соперника Сергеев на ход Дебле, но прочитал эпизод Баришич и перехватил сферу.

Сразу несколько замен произошло в составе гостей. Вместо Чуже, Юкича и Мажлицы игру продолжать будут Малекинусич, Сенич и Странпут.

Пробивал метров с двадцати Билбия после сольного прохода, но на этот раз казахов спасла от пропущенного гола штанга.

Мягко забросил Сергеев в штрафную на ход Дебле, но вышел из ворот Чондрич и перехватил этот пас.

Первый тайм

— Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Зриньски"!

45' Накрутил соперника на фланге Жарынбетов и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

45' Пробивал головой Вкуадинович из пределов штрафной после навеса от Тошича, но мяч полетел крайне неточно.

44' С левого фланга навесил в центр штрафной Тичинович, но здесь пробить головой Билбии не позволил Малый.

43' Пробивал по воротам Янкович после скидки от Билбии, но точности этому выстрелу явно не хватило.

42' Дебле в верховой борьбе против Баришича подтолкнул соперника в спину. Штрафной удар исполнять будут гости.

41' бивал по воротам Юкич с острого угла после сольного прохода, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

40' Долго катают мяч в центре поля казахи, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

39' Грубо перекинул соперника через бедро в центре поля Марочкин, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

38' Тонко отдавал Тошич в штрафную на ход Дебле, но грамотно сыграл в отборе Баришич и перехватил сферу.

37' В центре поля получил по ногам Тошич в борьбе против Савича. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Тобола".

35' ГОЛ! 0-1! Марио Чуже! Неожиданно вышли вперед гости. Поймали они соперника на контратаке, протащил мяч по флангу Чуже, оттеснил корпусом соперника, сместился в центр и пробил низом точно под опорную ногу Мокину в дальний угол.

34' Решил с дальней дистанции пробить Дебле после сольного прохода, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.

33' В центре поля получил по ногам Тичинович в борьбе против Тагыбергена. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зриньски".

32' Пробивал Дебле в падении после навеса с угла поля от Йованчича. Мяч полетел рядом с ближней штангой.

31' С правого фланга прострелил Чуже в штрафную соперника, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

30' Ворвался по центру в штрафную соперник Дебле и пробил в дальний угол, но в падении спас свою команду Чондрич.

29' Диагональ исполнял в штрафную соперника Жарынбетов на ход Тошичу, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.

28' Мог убегать на ворота соперника Билбия после заброса от Янковича, но вышел за пределы штрафной Мокин и отвел угрозу.

27' С угла поля навесил на дальнюю штангу Аманович, но здесь выиграл верх Мажлица и вынес сферу за пределы поля.

26' Мягко забросил в штрафную соперника Дебле с фланга на ход Тошичу, но того опередил Баришич и вынес сферу на угловой.

25' Сместился с левого фланга в центр Вкадинович и пробил в дальний верхний угол, но мяч полетел намного выше ворот.

24' Убежал по правому флангу в атаку Тошич и прострелил во вратарскую, но здесь пробить Дебле не позволил в подкате Баришич.

23' С дальней дистанции пробивал по воротам Тичинович, но мяч полетел слабо и оказался точно в руках голкипера.

22' Убежал в контратаку по центру Балбия и отдал поперек на Юкича, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.

21' После паса от Тагыбергена ворвался в штрафную соперника Вукадинович и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

20' Навесил с фланга в центр штрафной Вукадинович, но здесь Тошичу не позволил пробить Магдич.

19' В верховой борьбе против Марочкина подтолкнул соперника руками Билбия. Штрафной удар исполнять будут казахи.

18' С левого фланга тонко отдавал в штрафную Янкович на ход Билбии, но тому пробить в касание не позволил в подкате Марочкин.

17' Прорвался к штрафной соперника Тагыберген по центру и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

16' Тошич проникающим пасом запустил в штрафную Каирова, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

15' Дебле в центре поля получил локтем по голове в верховой борьбе против Магдича. Штрафной удар назначил судья.

14' Запускал пасом Юкич в контратаку Чуже, но тот не смог оторваться от Марочкина и в итоге потерял сферу.

13' Со штрафного навесил Тошич на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Баришич и вынес сферу головой в аут.

12' На фланге получил по ногам Аманович в борьбе против Янковича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Тобола".

11' Грубо встретил в центре поля соперника прямой ногой Савич. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

10' После навеса со штрафного от Янковича пробил головой Илинкович, но точности ему явно не хватило.

9' Зацепился за мяч на чужой половине поля Дебле и сбросил головой на Тошича, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

8' Прорывался на скорости по флангу Тошич и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

7' С лету пробил по воротам из пределов штрафной Дебле после заброса от Жарынбетова, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

6' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Янкович. Без помощи медиков здесь не обойтись.

5' В центре поля получил по ногам Янкович в борьбе против Тошича. Штрафной удар исполнять будут гости, а нарушитель получил желтую карточку.

4' Мягко забросил Тичинович в штрафную на ход Билбии, но на выходе сыграл грамотно Мокин и забрал мяч в свои руки.

3' С угла поля навесил на ближнюю штангу Илинкович, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить Чуже.

2' Хозяева будут играть в традиционных белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.