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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тобол
 
Позже
Зриньски
Прогнозы 54
Тобол 61.1% (33)
X 24.1% (13)
Зриньски 14.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Зриньски
2.85
3.40
2.87
Все Коэффициенты

История личных встреч

Тобол
Зриньски

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛК
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Зарко 1 0.33
Тошич Зоран 1 0.33
Жаксылыков Айбар 1 0.33
Малый Сергей 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкович Нико 2 0.67
Тичинович Марио 1 0.33
Чуже Марио 1 0.33
Билбия Неманья 1 (1) 0.33
Баришич Хрвое 0 0
Юкич Иван 0 0

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томашевич Зарко 2 1
Каиров Багдат 2 0
Жарынбетов Самат 2 0
Малый Сергей 1 0
Дебле Серж 1 0
Тагыберген Асхат 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорлука Йосип 1 1
Мандич Никола 2 0
Билбия Неманья 1 0
Баришич Хрвое 1 0
Юкич Иван 1 0
Каменар Карло 1 0
Янкович Нико 1 0
Малекинусич Матия 1 0
Сучич Петар 1 0
Илинкович Сильвио 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тобол - Тараз 3:5 Зриньски - Тобол 1:0 Мактаарал - Тобол 1:0 Линкольн - Тобол 0:1
Тобол - Мактаарал 1:4 Тобол - Линкольн 2:0 Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2
Зриньски
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зриньски - Тобол 1:0 Зриньски - Леотар 4:1 Зриньски - Тирана 3:2 Зриньски - Железничар 1:2
Тирана - Зриньски 0:1 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Зриньски от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Тобол 61.1% (33)
    X 24.1% (13)
    Зриньски 14.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тобол
    Ничья
    Зриньски
    2.85
    3.40
    2.87
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тобол - Зриньски онлайн

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    Прогнозы на матч Тобол - Зриньски

    Исход игры
    Тобол
    61.1% (33)
    Ничья
    24.1% (13)
    Зриньски
    14.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.64% (12)
    Меньше
    77.36% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    43.4% (23)
    Нет
    56.6% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Тобол
    33.3% (18)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    2:1 Тобол
    16.7% (9)
    0:1 Зриньски
    11.1% (6)
    2:0 Тобол
    9.3% (5)
    1:2 Зриньски
    3.7% (2)
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    Тобол
    Зриньски
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