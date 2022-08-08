Стадион: Центральный стадион Костаная
История личных встреч
Тобол
Зриньски
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Зарко
|1
|0.33
|Тошич Зоран
|1
|0.33
|Жаксылыков Айбар
|1
|0.33
|Малый Сергей
|0
|0
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янкович Нико
|2
|0.67
|Тичинович Марио
|1
|0.33
|Чуже Марио
|1
|0.33
|Билбия Неманья
|1 (1)
|0.33
|Баришич Хрвое
|0
|0
|Юкич Иван
|0
|0
Карточки
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томашевич Зарко
|2
|1
|Каиров Багдат
|2
|0
|Жарынбетов Самат
|2
|0
|Малый Сергей
|1
|0
|Дебле Серж
|1
|0
|Тагыберген Асхат
|1
|0
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорлука Йосип
|1
|1
|Мандич Никола
|2
|0
|Билбия Неманья
|1
|0
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Юкич Иван
|1
|0
|Каменар Карло
|1
|0
|Янкович Нико
|1
|0
|Малекинусич Матия
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
|Илинкович Сильвио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тобол - Тараз 3:5 Зриньски - Тобол 1:0 Мактаарал - Тобол 1:0 Линкольн - Тобол 0:1
Тобол - Мактаарал 1:4 Тобол - Линкольн 2:0 Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2
Зриньски
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зриньски - Тобол 1:0 Зриньски - Леотар 4:1 Зриньски - Тирана 3:2 Зриньски - Железничар 1:2
Тирана - Зриньски 0:1 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тобол - Зриньски
Исход игры
Тобол
61.1% (33)
Ничья
24.1% (13)
Зриньски
14.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
22.64% (12)
Меньше
77.36% (41)
Обе команды забьют
Да
43.4% (23)
Нет
56.6% (30)
Популярный счёт
1:0 Тобол
33.3% (18)
1:1 Ничья
20.4% (11)
2:1 Тобол
16.7% (9)
0:1 Зриньски
11.1% (6)
2:0 Тобол
9.3% (5)
1:2 Зриньски
3.7% (2)
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