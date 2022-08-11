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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сент-Патрикс
0:1
Второй тайм: 73'
ЦСКА София
0'
0:1
12' Гол
Гарсез Маурисио
15' Желтая карточка
Турицов Иван
27' Желтая карточка
Матей Юрген
56' Желтая карточка
Гривости Том
59' Желтая карточка
Яга Амос

Ход матча

12'
0:1
Гарсез Маурисио
(Вион Тибо)
15'
 
Турицов Иван
27'
 
Матей Юрген
56'
Гривости Том
 
59'
 
Яга Амос
62'
 
Назон Даккенс
Brayan Moreno
62'
 
Stanislav Shopov
Йомов Георгий
65'
Атакайи Серж
Кинг Билли
 
71'
 
Жеферсон Телес
Вион Тибо
71'
 
Lazar Tufegdzic
Линнсет Йонатан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 120
Сент-Патрикс 19.2% (23)
X 33.3% (40)
ЦСКА София 47.5% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Патрикс
Ничья
ЦСКА София
3.35
5.08
2.41
Все Коэффициенты
1
Ананг
Джозеф
12
Harry
Brockbank
5
Гривости
Том
4
Рэдмонд
Джо
19
Бреслин
Энтони
16
О'Райли
Адам
6
Jamie
Lennon
2
Коттер
Барри
8
Форрестер
Крис
15
Кинг
Билли
9
Дойл
Ойн
1
Бузатто
Густаво
19
Турицов
Иван
2
Матей
Юрген
4
Кох
Менно
5
Де
Нойер
Брадлей
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
10
Йомов
Георгий
7
Линнсет
Йонатан
27
Гарсез
Маурисио
28
Brayan
Moreno
Сент-Патрикс
4-2-3-1
ЦСКА София
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Патрикс
ЦСКА София

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

23 матча

4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.3%
34.8%
60.9%
1 победа 8 ничьих 14 побед

История матчей

ЛК
0:1
ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форрестер Крис 1 0.25
Атакайи Серж 1 0.25
Дойл Ойн 0 0
ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lazar Tufegdzic 1 0.25
Гарсез Маурисио 1 0.25
Матей Юрген 1 0.25
Назон Даккенс 1 0.25
Йомов Георгий 1 0.25
Вион Тибо 0 0

Карточки

Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форрестер Крис 2 0
Гривости Том 2 0
Mark Doyle 0 1
Harry Brockbank 1 0
Коттер Барри 1 0
О'Райли Адам 1 0
Jamie Lennon 1 0
Бреслин Энтони 1 0
ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матей Юрген 1 0
Яга Амос 1 0
Жеферсон Телес 1 0
Махмутович Энес 1 0
Йомов Георгий 1 0
Турицов Иван 1 0
Бауренски Йоан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Патрикс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЦСКА София - Сент-Патрикс 0:1 Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 2:3 Мура - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Мура 1:1
Сент-Патрикс - Дандолк 1:1 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:1 Дандолк - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс 3:0 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 0:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:4 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:4 Сент-Патрикс - Финн Харпс 2:0 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дандолк 0:0
ЦСКА София
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА София - Сент-Патрикс 0:1 ЦСКА София - Берое 5:1 ЦСКА София - Македония Джёрче Петров 4:0 ЦСКА София - Черно Море 1:0
Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0 Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Берое 1:0

Будет доступно позже.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Матей Юрген получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Турицов Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Гарсез Маурисио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
Сент-Патрикс 19.2% (23)
X 33.3% (40)
ЦСКА София 47.5% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Патрикс
Ничья
ЦСКА София
3.35
5.08
2.41
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Сент-Патрикс 0:1 ЦСКА София

Исход игры
Сент-Патрикс
19.2% (23)
Ничья
33.3% (40)
ЦСКА София
47.5% (57)
Тотал 2.5
Больше
39.32% (46)
Меньше
60.68% (71)
Обе команды забьют
Да
69.23% (81)
Нет
30.77% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (36)
1:2 ЦСКА София
26.7% (32)
0:1 ЦСКА София
12.5% (15)
2:1 Сент-Патрикс
9.2% (11)
1:0 Сент-Патрикс
7.5% (9)
0:2 ЦСКА София
4.2% (5)
2:0 Сент-Патрикс
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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Сент-Патрикс
ЦСКА София
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