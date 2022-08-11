Стадион: Гролс Весте
0'
0:1
7' ГолАджич Лука
1:1
16' ГолПроппер Робин
2:1
34' ГолВлап Михел
54' Желтая карточкаБадамоси Мохамед
62' Желтая карточкаИванович Джордже
3:1
84' ГолЦолис Христос
4:1
90' ГолЦолис Христос
90'+4
Ход матча
7'
0:1
16'
1:1
34'
2:1
54'
62'
84'
3:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 8
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
18
Влап
Михел
11
Daan
Rots
77
Ковач
Стефан
55
Овусу
Сэмюэл
11
Аджич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
11 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
-
24 Luca Everink
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Ковач СтефанПолузащитник
-
55 Овусу СэмюэлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дрезгич УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Лукич ЙованПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
История личных встреч
Твенте
Чукарички
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влап Михел
|2
|1
|Цолис Христос
|2
|1
|Daan Rots
|1
|0.5
|Проппер Робин
|1
|0.5
|Бренет Джошуа
|1
|0.5
|Мисиджан Вирджил
|0
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Чукарички
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковач Стефан
|3
|0.75
|Бадамоси Мохамед
|2
|0.5
|Иванович Джордже
|1
|0.25
|Аджич Лука
|1
|0.25
|Мияйлович Срджан
|1
|0.25
|Лукич Йован
|1
|0.25
|Спасойевич Михайло
|1
|0.25
|Роганович Боян
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
Чукарички
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Роган Виктор
|1
|0
|Иванович Джордже
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
|Дрезгич Урош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1
Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0
Чукарички
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чукарички - Спартак Суботица 2:0 Чукарички - Твенте 1:3 Младость Нови-Сад - Чукарички 0:2 Чукарички - Расинг Юнион 4:0
Чукарички - Напредак 1:0 Расинг Юнион - Чукарички 1:4 Нови Пазар - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:4 Чукарички - Шлёнск 1:0 Браво - Чукарички 2:1 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Чукарички - Напредак 0:0 Войводина - Чукарички 0:3 Чукарички - Вождовац 0:0 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 3:1 Чукарички - Бачка-Топола 2:3 Чукарички - Партизан 0:0 Пролетер Нови-Сад - Чукарички 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Твенте 4:1 Чукарички
Исход игры
Твенте
95.8% (115)
Ничья
2.5% (3)
Чукарички
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (48)
Меньше
59.32% (70)
Обе команды забьют
Да
29.66% (35)
Нет
70.34% (83)
Популярный счёт
2:0 Твенте
49.2% (59)
2:1 Твенте
13.3% (16)
3:0 Твенте
13.3% (16)
3:1 Твенте
10% (12)
1:0 Твенте
5% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
0:1 Чукарички
1.7% (2)
4:1 Твенте
1.7% (2)
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