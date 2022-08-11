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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Твенте
4:1
Конец матча
Чукарички
0'
0:1
7' Гол
Аджич Лука
1:1
16' Гол
Проппер Робин
2:1
34' Гол
Влап Михел
54' Желтая карточка
Бадамоси Мохамед
62' Желтая карточка
Иванович Джордже
3:1
84' Гол
Цолис Христос
4:1
90' Гол
Цолис Христос
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Аджич Лука
(Роганович Боян)
16'
Проппер Робин
1:1
34'
Влап Михел
(Daan Rots)
2:1
54'
 
Бадамоси Мохамед
57'
 
Иванович Джордже
Vladimir Lucic
57'
 
Ндиайе Ибраима
Аджич Лука
62'
 
Иванович Джордже
62'
 
Миладинович Игор
Ковач Стефан
71'
Кьёлё Матиас
Садилек Михал
 
72'
Цолис Христос
Мисиджан Вирджил
 
75'
 
Роган Виктор
Стеванович Миладин
76'
 
Спасойевич Михайло
Бадамоси Мохамед
81'
Салах-Эддин Анасс
Смал Гийс
 
84'
Цолис Христос
(Влап Михел)
3:1
85'
Черны Вацлав
Daan Rots
 
85'
Стейн Сем
Зерруки Рамиз
 
90'
Цолис Христос
(Салах-Эддин Анасс)
4:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 120
Твенте 95.8% (115)
X 2.5% (3)
Чукарички 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
18
Влап
Михел
11
Daan
Rots
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
35
Мичович
Новак
6
Стеванович
Миладин
4
Boajn
Kovacevic
13
Вуядинович
Никола
86
Роганович
Боян
22
Мияйлович
Срджан
77
Ковач
Стефан
55
Овусу
Сэмюэл
40
Vladimir
Lucic
11
Аджич
Лука
19
Бадамоси
Мохамед
Твенте
4-2-1-3
Чукарички
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Чукарички

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влап Михел 2 1
Цолис Христос 2 1
Daan Rots 1 0.5
Проппер Робин 1 0.5
Бренет Джошуа 1 0.5
Мисиджан Вирджил 0 0
Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковач Стефан 3 0.75
Бадамоси Мохамед 2 0.5
Иванович Джордже 1 0.25
Аджич Лука 1 0.25
Мияйлович Срджан 1 0.25
Лукич Йован 1 0.25
Спасойевич Михайло 1 0.25
Роганович Боян 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадамоси Мохамед 2 0
Роган Виктор 1 0
Иванович Джордже 1 0
Лукич Йован 1 0
Дрезгич Урош 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1
Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0
Чукарички
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чукарички - Спартак Суботица 2:0 Чукарички - Твенте 1:3 Младость Нови-Сад - Чукарички 0:2 Чукарички - Расинг Юнион 4:0
Чукарички - Напредак 1:0 Расинг Юнион - Чукарички 1:4 Нови Пазар - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:4 Чукарички - Шлёнск 1:0 Браво - Чукарички 2:1 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Чукарички - Напредак 0:0 Войводина - Чукарички 0:3 Чукарички - Вождовац 0:0 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 3:1 Чукарички - Бачка-Топола 2:3 Чукарички - Партизан 0:0 Пролетер Нови-Сад - Чукарички 1:1

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Влап Михел бьет в цель!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Проппер Робин бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Аджич Лука бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Твенте 95.8% (115)
    X 2.5% (3)
    Чукарички 1.7% (2)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Твенте 4:1 Чукарички

    Исход игры
    Твенте
    95.8% (115)
    Ничья
    2.5% (3)
    Чукарички
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.68% (48)
    Меньше
    59.32% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    29.66% (35)
    Нет
    70.34% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Твенте
    49.2% (59)
    2:1 Твенте
    13.3% (16)
    3:0 Твенте
    13.3% (16)
    3:1 Твенте
    10% (12)
    1:0 Твенте
    5% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Чукарички
    1.7% (2)
    4:1 Твенте
    1.7% (2)
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