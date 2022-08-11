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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хибернианс
1:3
Конец матча
РФШ Рига
0'
0:1
45' Пенальти
Мареш Петер
51' Желтая карточка
Грек Закари
53' Желтая карточка
Мареш Петер
56' Желтая карточка
Куадьо Седрик
63' Желтая карточка
Велла Данстэн
1:1
71' Пенальти
Греч Джейк
1:2
78' Гол
Илич Андрей
82' Желтая карточка
Джатта Альфусейни
1:3
87' Гол
Илич Андрей
90' Желтая карточка
Влалукин Йован
90' Желтая карточка
Муритала Юнуса
90'+6

Ход матча

45'
0:1
Мареш Петер
51'
Грек Закари
 
53'
 
Мареш Петер
56'
 
Куадьо Седрик
60'
Кристенсен Бьорн
Грек Закари
 
63'
Велла Данстэн
 
71'
Греч Джейк
1:1
78'
1:2
Илич Андрей
(Сантана Эмерсон)
82'
 
Джатта Альфусейни
83'
 
Стуглис Элвис
Куадьо Седрик
85'
Менса Габриэль
Дьяките Али
 
87'
1:3
Илич Андрей
(Панич Стефан)
90'
 
Ракель Денис
Фризенбихлер Кевин
90'
Зерафа Джозеф
Искьер Габриэль
 
90'
 
Влалукин Йован
90'
Муритала Юнуса
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 119
Хибернианс 58.8% (70)
X 22.7% (27)
РФШ Рига 18.5% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
24
Коне
Ибрагим
13
Грек
Закари
6
Gonzalo
Llerena
3
Апап
Фердинандо
88
Соарес
Родолфо
8
Греч
Джейк
12
Велла
Данстэн
42
Дьяките
Али
10
Дегабриэле
Юрген
22
Искьер
Габриэль
23
Муритала
Юнуса
12
Стейнбор
Павел
66
Влалукин
Йован
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
30
Фризенбихлер
Кевин
6
Джатта
Альфусейни
28
Панич
Стефан
9
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
17
Куадьо
Седрик
Хибернианс
4-5-1
РФШ Рига
4-4-2

История личных встреч

Хибернианс
РФШ Рига

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хибернианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Апап Фердинандо 2 0.5
Дегабриэле Юрген 1 0.25
Велла Данстэн 1 0.25
Муритала Юнуса 1 0.25
Греч Джейк 1 (1) 0.25
Гроотхюсен Теренс 0 0
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 3 1.5
Мареш Петер 1 (1) 0.5
Панич Стефан 0 0
Сантана Эмерсон 0 0

Карточки

Хибернианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грек Закари 3 0
Тэйлор 1 1
Велла Данстэн 2 0
Хэйбер Джастин 1 0
Зерафа Джозеф 1 0
Соарес Родолфо 1 0
Апап Фердинандо 1 0
Дьяките Али 1 0
Gonzalo Llerena 1 0
Искьер Габриэль 1 0
Коне Ибрагим 1 0
Муритала Юнуса 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарич Томислав 1 0
Мареш Петер 1 0
Зюзин Артур 1 0
Куадьо Седрик 1 0
Сантана Эмерсон 1 0
Влалукин Йован 1 0
Джатта Альфусейни 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
75%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
6
86%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хибернианс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Левадия Таллин - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Левадия Таллин 3:2 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0
Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Хибернианс - Флориана 1:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1
РФШ Рига
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РФШ Рига - Супер Нова 2:3 РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Ауда 0:0
Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Лиепая - РФШ Рига 2:3

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      51'
      Грек Закари получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Мареш Петер из команды РФШ Рига забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Хибернианс 58.8% (70)
    X 22.7% (27)
    РФШ Рига 18.5% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хибернианс 1:3 РФШ Рига онлайн

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    Прогнозы на матч Хибернианс 1:3 РФШ Рига

    Исход игры
    Хибернианс
    58.8% (70)
    Ничья
    22.7% (27)
    РФШ Рига
    18.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.14% (45)
    Меньше
    61.86% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    58.47% (69)
    Нет
    41.53% (49)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21.8% (26)
    2:1 Хибернианс
    21.8% (26)
    2:0 Хибернианс
    15.1% (18)
    1:0 Хибернианс
    15.1% (18)
    1:2 РФШ Рига
    9.2% (11)
    0:1 РФШ Рига
    6.7% (8)
    3:1 Хибернианс
    4.2% (5)
    0:2 РФШ Рига
    2.5% (3)
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