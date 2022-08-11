Стадион: Centenary Stadium
1:3
Конец матча
0'
0:1
45' ПенальтиМареш Петер
51' Желтая карточкаГрек Закари
53' Желтая карточкаМареш Петер
56' Желтая карточкаКуадьо Седрик
63' Желтая карточкаВелла Данстэн
1:1
71' ПенальтиГреч Джейк
1:2
78' ГолИлич Андрей
82' Желтая карточкаДжатта Альфусейни
1:3
87' ГолИлич Андрей
90' Желтая карточкаВлалукин Йован
90' Желтая карточкаМуритала Юнуса
90'+6
Ход матча
45'
0:1
51'
53'
56'
63'
71'
1:1
78'
1:2
87'
1:3
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
24
Коне
Ибрагим
13
Грек
Закари
42
Дьяките
Али
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
19
Илич
Андрей
- Основной состав
-
24 Коне ИбрагимВратарь
-
13 Грек ЗакариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Дьяките АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Агиус АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Pisanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
77 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
-
10 Ракель ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
История личных встреч
Хибернианс
РФШ Рига
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хибернианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Апап Фердинандо
|2
|0.5
|Дегабриэле Юрген
|1
|0.25
|Велла Данстэн
|1
|0.25
|Муритала Юнуса
|1
|0.25
|Греч Джейк
|1 (1)
|0.25
|Гроотхюсен Теренс
|0
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|3
|1.5
|Мареш Петер
|1 (1)
|0.5
|Панич Стефан
|0
|0
|Сантана Эмерсон
|0
|0
Карточки
Хибернианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грек Закари
|3
|0
|Тэйлор
|1
|1
|Велла Данстэн
|2
|0
|Хэйбер Джастин
|1
|0
|Зерафа Джозеф
|1
|0
|Соарес Родолфо
|1
|0
|Апап Фердинандо
|1
|0
|Дьяките Али
|1
|0
|Gonzalo Llerena
|1
|0
|Искьер Габриэль
|1
|0
|Коне Ибрагим
|1
|0
|Муритала Юнуса
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарич Томислав
|1
|0
|Мареш Петер
|1
|0
|Зюзин Артур
|1
|0
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Сантана Эмерсон
|1
|0
|Влалукин Йован
|1
|0
|Джатта Альфусейни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
75%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
6
86%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хибернианс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Левадия Таллин - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Левадия Таллин 3:2 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0
Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Хибернианс - Флориана 1:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1
РФШ Рига
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РФШ Рига - Супер Нова 2:3 РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Ауда 0:0
Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Лиепая - РФШ Рига 2:3
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Хибернианс 1:3 РФШ Рига
Исход игры
Хибернианс
58.8% (70)
Ничья
22.7% (27)
РФШ Рига
18.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
38.14% (45)
Меньше
61.86% (73)
Обе команды забьют
Да
58.47% (69)
Нет
41.53% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.8% (26)
2:1 Хибернианс
21.8% (26)
2:0 Хибернианс
15.1% (18)
1:0 Хибернианс
15.1% (18)
1:2 РФШ Рига
9.2% (11)
0:1 РФШ Рига
6.7% (8)
3:1 Хибернианс
4.2% (5)
0:2 РФШ Рига
2.5% (3)
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