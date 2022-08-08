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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Университатя Крайова
 
Позже
Заря
Прогнозы 52
Университатя Крайова 51.9% (27)
X 36.5% (19)
Заря 11.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Заря
1.88
3.65
4.51
Все Коэффициенты

История личных встреч

Университатя Крайова
Заря

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
ЛК
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гэман Валеричэ 1 0.33
Матею Александру 1 0.33
Раул Силва 1 0.33
Иван Андрей 1 (1) 0.33
Густаво Важенин 0 0
Скречу Владимир 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нагнойный Денис 1 1
Чурко Вячеслав 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Важенин 2 0
Банку Никусор 2 0
Крецу Александру 1 0
Ханка Серджу 1 0
Раул Силва 1 0
Баярам Штефан 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данченко Олег 1 0
Назарина Егор 1 0
Нагнойный Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1
Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1
Заря
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4
Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Университатя Крайова - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов.



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    • Прогнозы 52
    Университатя Крайова 51.9% (27)
    X 36.5% (19)
    Заря 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Заря
    1.88
    3.65
    4.51
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Университатя Крайова - Заря онлайн

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    Прогнозы на матч Университатя Крайова - Заря

    Исход игры
    Университатя Крайова
    51.9% (27)
    Ничья
    36.5% (19)
    Заря
    11.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (20)
    Меньше
    61.54% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (17)
    2:1 Университатя Крайова
    25% (13)
    1:0 Университатя Крайова
    17.3% (9)
    1:2 Заря
    7.7% (4)
    2:0 Университатя Крайова
    7.7% (4)
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    Университатя Крайова
    Заря
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