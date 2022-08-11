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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ракув
1:0
Конец матча
Спартак Трнава
0'
23' Желтая карточка
Мишович Мартин
41' Желтая карточка
Чурма Матей
47' Желтая карточка
Стефаник Самуэль
65' Желтая карточка
Гутковский Владислав
1:0
68' Гол
Кочергин Владислав
83' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
90' Желтая карточка
Бамиделе Юсуф
90'+6

Ход матча

23'
 
Мишович Мартин
41'
 
Чурма Матей
46'
 
Бамиделе Юсуф
Мишович Мартин
46'
 
Коштрна Кристиан
Чурма Матей
47'
 
Стефаник Самуэль
65'
Гутковский Владислав
 
67'
 
Паур Якуб
Буката Мартин
68'
Кочергин Владислав
(Иви Лопес)
1:0
74'
 
Иван Алекс
Даниэл Эрик
75'
Мусёлик Себастьян
Гутковский Владислав
 
76'
Вдовяк Матеуш
Иви Лопес
 
79'
 
Azeez Oseni
Ристовски Милан
82'
Новак Бартош
Кочергин Владислав
 
83'
 
Саввидис Кириакос
88'
Чиж Шимон
Гвилия Валериане
 
88'
Сореску Деян
Кун Патрик
 
90'
 
Бамиделе Юсуф

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 126
Ракув 78.6% (99)
X 12.7% (16)
Спартак Трнава 8.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Треловски
Кацпер
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
88
Гвилия
Валериане
66
Папаниколау
Яннис
23
Кун
Патрик
30
Кочергин
Владислав
21
Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
71
Такач
Доминик
3
Тумма
Гергей
2
Штетина
Лукаш
19
Чурма
Матей
23
Даниэл
Эрик
29
Мишович
Мартин
28
Буката
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
8
Стефаник
Самуэль
14
Боатенг
Келвин
7
Ристовски
Милан
Ракув
3-4-3
Спартак Трнава
3-5-2

История личных встреч

Ракув
Спартак Трнава

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 3 (1) 0.75
Кочергин Владислав 3 0.75
Гутковский Владислав 1 0.25
Вдовяк Матеуш 1 0.25
Тудор Фран 1 (1) 0.25
Лидерман Бен 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамиделе Юсуф 3 0.75
Стефаник Самуэль 1 0.25
Иван Алекс 1 0.25
Буката Мартин 1 0.25
Мишович Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сореску Деян 1 1
Гутковский Владислав 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Чиж Шимон 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишович Мартин 2 0
Буката Мартин 2 0
Бамиделе Юсуф 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Чурма Матей 1 0
Козак Милош 1 0
Азеведо Дижан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1
Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Мишович Мартин уходит с поля. Yusuf Bamidele выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Чурма Матей получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Мишович Мартин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Ракув 78.6% (99)
    X 12.7% (16)
    Спартак Трнава 8.7% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Ракув 1:0 Спартак Трнава

    Исход игры
    Ракув
    78.6% (99)
    Ничья
    12.7% (16)
    Спартак Трнава
    8.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.74% (58)
    Меньше
    51.26% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    59.66% (71)
    Нет
    40.34% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Ракув
    34.9% (44)
    1:0 Ракув
    18.3% (23)
    2:0 Ракув
    15.1% (19)
    1:1 Ничья
    11.9% (15)
    1:2 Спартак Трнава
    5.6% (7)
    3:1 Ракув
    4% (5)
    0:1 Спартак Трнава
    2.4% (3)
    3:0 Ракув
    1.6% (2)
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