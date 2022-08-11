Стадион: Stadion Rakow
1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаМишович Мартин
41' Желтая карточкаЧурма Матей
47' Желтая карточкаСтефаник Самуэль
65' Желтая карточкаГутковский Владислав
1:0
68' ГолКочергин Владислав
83' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
90' Желтая карточкаБамиделе Юсуф
90'+6
Ход матча
23'
41'
47'
68'
1:0
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
10 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
19
Чурма
Матей
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
23 Даниэл ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
22 Иван АлексНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
20 Azeez Oseni
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
Ракув
Спартак Трнава
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|3 (1)
|0.75
|Кочергин Владислав
|3
|0.75
|Гутковский Владислав
|1
|0.25
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.25
|Тудор Фран
|1 (1)
|0.25
|Лидерман Бен
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамиделе Юсуф
|3
|0.75
|Стефаник Самуэль
|1
|0.25
|Иван Алекс
|1
|0.25
|Буката Мартин
|1
|0.25
|Мишович Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сореску Деян
|1
|1
|Гутковский Владислав
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишович Мартин
|2
|0
|Буката Мартин
|2
|0
|Бамиделе Юсуф
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Чурма Матей
|1
|0
|Козак Милош
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1
Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ракув 1:0 Спартак Трнава
Исход игры
Ракув
78.6% (99)
Ничья
12.7% (16)
Спартак Трнава
8.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
59.66% (71)
Нет
40.34% (48)
Популярный счёт
2:1 Ракув
34.9% (44)
1:0 Ракув
18.3% (23)
2:0 Ракув
15.1% (19)
1:1 Ничья
11.9% (15)
1:2 Спартак Трнава
5.6% (7)
3:1 Ракув
4% (5)
0:1 Спартак Трнава
2.4% (3)
3:0 Ракув
1.6% (2)
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